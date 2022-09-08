堅持參選桃園市長，民進黨中評會全票通過開除黨籍，鄭寶清：乞丐趕廟公

民進黨籍前立委鄭寶清不顧黨內反對，1日登記參選桃園市長，民進黨中評會今（8）日開會，依照民進黨《公職候選人提名條例》、《紀律評議裁決條例》，對鄭寶清予以開除黨籍處分。對此，鄭寶清表示開除他黨籍是乞丐趕廟公，等於宣告民進黨距離社會的價值愈來愈遠，這條路一定要犧牲，他會堅定往前走。

鄭寶清日前宣布參選桃園市長時，民進黨就預告如果鄭寶清真的前往登記，10天內會開除黨籍，今天中評會全票通過開除黨籍；《上報》報導，民進黨中評會主委賴瑞隆強調，「沒有紀律就沒有現在的民進黨。」因此今天民進黨中評委一致通過，將開除鄭寶清的黨籍；至於另外25件直轄市議員違紀參選、退黨參選的案件，中評會今天也一併開除黨籍。

鄭寶清：乞丐趕廟公

（中央社）前立委鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中評會今天決議，開除鄭寶清黨籍。鄭寶清表示，開除他黨籍是乞丐趕廟公，等於宣告民進黨距離社會的價值愈來愈遠，這條路一定要犧牲，他會堅定往前走。

鄭寶清下午受訪表示，開除黨籍就是乞丐趕廟公，把一個堅持黨的理想、堅持建黨精神的人，被鬼咒的人開除，他希望民進黨能夠改革，不要背離民主、自由、法治、人權等建黨的精神，與創黨清廉、勤政、愛鄉土的價值。

鄭寶清說，「開除我以後，就等於與社會的價值距離愈來愈遠」，他對民進黨沒有怨、對民進黨有期待，希望民進黨回到建黨精神，一起為台灣的未來努力。

他指出，只有透過民主、自由、法治、人權，才能對抗中國對台灣的壓迫，今天被開除了，「我們很輕鬆，他不是抬頭看上面而是低頭看人民」，人民的意志才是最重要的，為台灣、為桃園努力更重要，「我愛民進黨，更愛桃園；我愛民進黨，更愛台灣」。

被問到是否有話對黨主席蔡英文說，鄭寶清說，希望民進黨回到建黨精神與核心價值上，現在為了一人一黨之私回到密室協商、指定接班人，這都是造成暗黑勢力權力的交換，都不是人民的福祉。

鄭寶清強調，開除他之後，等於民進黨背離所有的價值，他是楊梅客家人具有客家硬頸精神，不要被摸頭也不怕被砍頭，不要因為不要被摸頭就來砍他的頭，社會應該看得很清楚，希望民進黨趕快回到核心價值上面去。

他提到，過去民進黨建黨之初，被罵背骨、共產黨、國民黨同路人，要對抗統治者、有權力的人，壓力很大，不管扭曲、抹黑或現在開始查水表，甚至為他帶紅帽、道德迫害、人格毀滅都會出現，對抗不義政權這條路一定要犧牲，他一定會很堅定地往前走。

鄭寶清日前接受《ETtoday》專訪時，還向兼任黨主席的蔡英文做最後喊話，他呼籲民進黨回到民主的初心，希望回到建黨的精神，更重要的是，要實踐民進黨的精神，清廉、勤政、愛鄉土，因為清廉才能夠為百姓做事，勤政才能了解人民需求，愛鄉土才能夠愛土地、愛人民、愛我們的未來，更重要的是愛台灣。如果這些通通沒有，民進黨存在的價值是什麼？現在可以對抗中國大陸的就是民主自由，就是靠著民主自由凝聚國內的人心，靠民主自由去和全世界和我們一起在民主的Team（團隊），才能夠對抗中國。

鄭寶清曾任生技公司董事長，2005年就曾參選桃園縣長但敗給了朱立倫，2016年參選桃園市立委，以169票（約千分之一得票率）的些微差距擊敗尋求五連霸的國民黨立委楊麗環，不過2020年挑戰競選連任時，輸給國民黨的萬美玲。沒選上立委後，就積極爭取桃園市長的提名，但民進黨中央先是選了林智堅，後又改為鄭運鵬；鄭寶清曾說內心十分掙扎，如今仍然決定參選到底，並遭到開除黨籍。

而鄭運鵬對此表示，因為都是從政黨員，都是受到黨紀的規範，中評會是一個獨立行使職權的一個評議會議，他們怎麼判斷怎麼決定這個，不是他能夠去預設的，也會尊重中評會決定。

而桃園除了鄭寶清，加上民進黨參選人鄭運鵬、國民黨參選人張善政和民眾黨參選人賴香伶，年底選戰將成為「四腳督」局面。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航