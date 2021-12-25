王力宏無償過戶五億元豪宅給李靚蕾，贈與稅是不是非常驚人？

最近因為王力宏被妻子大爆料的事件，不僅引發了社會連續幾天的「追劇」行動，也順便讓大家去回顧了各種以往明星的外遇事件。

不過你是否想過，兩人間談到關於豪宅過戶問題的時候，畢竟王力宏是決定無償將價值近五億的豪宅直接過戶給妻子時，背後延伸的法律問題呢？因為這個舉動其實無異於所謂的贈與行為，你可能會覺得，價值如此之高的豪宅，若要計算贈與稅，數字恐怕也會非常可觀。

但你知道嗎？事情或許並非是大家想的這樣喔！

其實，按照遺產及贈與稅法的規定，夫妻之間如果互相贈與財產的話，其實是不會有所謂的贈與稅的。因此，假如王力宏與李靚蕾間尚未離婚、仍是配偶的關係，這樣將豪宅直接過戶給李靚蕾就不需要被課贈與稅，僅需要負擔契稅以及印花稅。

但這兩項稅務比起贈與稅來說，真的是非常微小的一筆錢。

除了上述在夫妻關係時將房屋過戶外，夫妻間還有沒有可以免除贈與稅的其他狀況呢？其實是有的。假設王力宏與李靚蕾夫妻間準備要離婚，但又希望能夠將豪宅過戶且不被課贈與稅的話，就能利用所謂的「離婚協議」來進行。

通常離婚協議上除了會表明雙方協議離婚外，也會將扶養費用、監護權歸屬等問題也都註記上去，因此只要在離婚協議上表明會將豪宅過戶給妻子作為扶養費用，這個過戶行為就會是以給付的方式進行，而非直接贈與。

如此一來，過戶豪宅的行為就會屬於按離婚協議去給付扶養費用，而非單純贈與。

Photo Credit: 中央社

此外，除了夫妻間的贈與，大家也很好奇，若是父母贈與給孩子的話，是不是也能適用一樣的規定而不用被課贈與稅呢？

答案可能要讓大家失望了，因為免除贈與稅的規定，其實只適用於夫妻之間，假如是父母贈與給孩子房屋，就只有法定一年220萬的額度而已，超過220萬的部分仍要課稅。

那如果父母不採直接贈與，而是幫孩子付錢並將房屋登記到孩子名下，這樣的方式是否也能避免贈與稅的問題呢？其實也是要的。依照遺產及贈與稅法規定，假如是以自己的資金，無償去幫他人購買不動產，仍會被視為贈與行為。

因此，父母們在這個部份一定要多注意，只有夫妻間相互贈與才有免除贈與稅的情形，若是要贈與給孩子，一定要謹記只有220萬的免稅額度，超出的金額仍要支付相關的稅金。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航