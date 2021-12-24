歐美偽造疫苗證明大量出現：100美元換一張、還可自選國家疫苗種類

隨著歐美國家紛紛傳出COVID-19疫情因Omicron變異株再度大爆發，用來證明已接種疫苗的疫苗通行證也在更多場所被廣泛使用。但這也導致偽造的通行證越來越多，美國城市地區有6％的人知道自己身邊有使用偽造證明的人，法國從夏天至今已經查獲超過18萬張偽造證明。

100美元換一張通行證，賣家販售品項多達22國

英國人目前無論是要進入許多場所，或者不想在入境時接受隔離，都必須出示相關證明，不過，這也導致偽造的疫苗通行證大量出現。《BBC》的報導指出，有人在社群網站上貼文販售偽造的通行證，還標榜這些證明能夠幫人保住工作、參加活動或便於旅行。這也讓臉書出面回應，會在發現這些貼文時進行刪除，但這些貼文在被刪除後往往死灰復燃。

根據《euro news》報導，法國內政部本週表示，法國警方從今年夏天首度推出COVID-19疫苗通行證開始，已經抓到18萬2000張偽造證明。

網路調查公司Intelligent Sanctuary的創辦人本頓（Jonathan Benton）向《BBC》指出，團隊發現有些偽造通行證是用合法的卡片填寫不實的接種資訊，有些是完全偽造的，這些通行證甚至可以選擇要記錄在卡片上的疫苗種類。

一名販售偽造接種證明的賣家向《BBC》表示，只要100美元（約新台幣2773元）就可以提供一張有美國疾病控制與預防中心（CDC）或是英國國民保健署（NHS）標誌的通行證，雖然目前無法計算有多少偽造通行證在民間流通，但據一名邊境工作人員的說法，已經有人試圖以此進入英國。

在需要特殊網路工具才能瀏覽、常被用來進行非法交易的「暗網」（Dark Web）中，也有人發現疫苗證明被和毒品、武器與贓物一同上架販售，賣家聲稱能提供來自許多國家的通行證，包括美國和歐盟。

在臉書上，一名賣家表示自己可以提供葡萄牙、法國、希臘、西班牙、澳洲、拉脫維亞、墨西哥和英國等22個國家的疫苗證明，而且他們的服務不僅僅是紙本通行證，還包含國家衛生單位驗證所需的QR code。他們聲稱與衛生單位內部合作，能夠直接把接種資訊輸入到資料庫中。

本頓對此表示：「遺憾的是，我認為（這些說法）可能高度可信」，他過去除了當過高級偵探，也曾在國家犯罪局工作過。

6％城市區美國人身邊有用偽造證明者，紐約將此定為刑事犯罪

包含華盛頓特區、芝加哥和波士頓等地在內，美國有越來越多城市要求人們要進入餐廳或大型活動時，必須出示接種證明。然而，《富比士》引用Axios/Ipsos的民調結果，發現居住於城市地區的人，有6％知道自己身邊有使用偽造通行證者，另外郊區有7％、農村地區有5％。

《富比士》對此指出，由於有越來越多賣家透過加密通訊軟體或eBay等購物平台販售偽造的接種證明，導致美國司法部在5月成立COVID-19詐欺執法特別工作組，用來起訴使用偽造證明的人，以及其他和疫情有關的犯罪行為。目前該單位已經逮捕了多名涉嫌販售的賣家，其中甚至包括2名紐約警官。

根據《CNN》的報導，紐約州州長在22日簽署了一項新規，讓偽造疫苗接種證明成為刑事犯罪。紐約州長霍赫爾（Kathy Hochul）辦公室指出，偽造證明在新法中屬於輕罪，但會另外增加一條三級重罪，是運用電腦故意侵入、更改或破壞與COVID-19疫苗規定有關的資訊。

「竄改疫苗接種紀錄的人，不只危及他們自己的、甚至是所有和他們接觸的人的健康。這項立法會確保紐約在持續開放，以及許多企業選擇仰賴接種證明的同時，偽造的接種紀錄是不會被容忍的」，霍赫爾辦公室表示。

本頓則認為很難查出這些賣家的幕後黑手，但他和團隊相信有組織犯罪參與其中，「執法單位正在努力控制、並了解是誰銷售這些商品。不過，我看不到任何能夠監管（偽造通行證）的可能。」

《BBC》的報導指出，英國的一名政府發言人強調，偽造接種證明不只可能危及生命，還會帶來1萬英鎊（約新台幣37.17萬元）的罰款。

英國工黨認為，英國需要對這類網路犯罪採取更強而有力的行動，並呼籲邊境管理不能因為偽造文件而有漏洞。

臉書母公司Meta則聲明，禁止任何人在社群平台購買、出售或交易假冒或者真實的醫療相關文件，表示「我們會持續辨識並移除掉這些內容，並禁用反覆破壞規定的帳號、粉絲專頁或群組。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範