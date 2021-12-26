「不利於精神進步」：莫迪政府力推印度教，「雞蛋」成為印度官員查禁的非法貨品

文：Yi-ching Kuai

雞蛋政爭：印度教民族主義的宗教文化衝突

在印度西北第一大城艾哈邁達巴德（Ahmedabad），便衣的市政府官員在日落之後湧入繁忙的街區突襲，繳獲違禁品，攤商只能倉皇竄逃，或眼睜睜看著當局將「非法貨品」——雞蛋拿走。

市政府官員不僅是「連蛋帶盤」把數百個蛋托盤拿走，幾乎搶走了所有東西：瓦斯罐、麵包、蔬菜、盤子、玻璃杯、凳子……所有賣炒蛋、煎蛋或麵包夾蛋的攤車，可能會需要的東西都被帶走，只留下滿地碎蛋殼。

逃走的攤車商自認僥倖逃過一劫。維倫德・拉姆・錢德拉・辛格（Virendra Ram Chandra Singh）說：「我們發現有卡車接近我們所在的位置，就趕快推著車回家。」他補充說自己會156種料理雞蛋的方法。

雖然印度西部古吉拉特邦（Gujarat）對小吃相當講究，但宗教在生活裡的地位日益顯要之下，街頭飲食文化中微不足道的雞蛋，已經成為了最新的衝突點。在有印度教民族主義背景的現任印度總理莫迪（Narendra Modi）領導下，國家政府近年來採取措施推廣印度教，排擠穆斯林和其他團體。

一些大膽的的地方政府紛紛效仿，制定了符合印度教教義的法規。這種情況在古吉拉特邦尤為嚴重。在莫迪成為印度總理之前，他治理了古吉拉特邦13年，這13年也被視為是以印度教民族主義願景重塑印度的一場實驗，推動的政策包括強化禁酒令、增加對於屠宰牛的保護，因為印度教徒認為牛是神聖的。

但即使是虔誠的印度教徒，對於信徒該怎麼做意見也不一定一致，因為收入和階級差異引發衝突，繼而在雞蛋的問題上產生嚴重分歧。

蛋奶素還是全素？

許多印度教徒吃素，尤其是傳統種姓制度中的精英，有些印度教徒認為雞蛋是葷食。

11月中旬，古吉拉特邦最大城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）和至少其他四個城市的地方官員，以健康問題和印度教徒的投訴為由，禁止在街上出售和展示肉類、魚類和雞蛋。其中一個城市拉傑科特的市長告訴當地新聞媒體：「在這個城市隨處可見販賣非素食食品的攤車，傷害了人民的宗教情感。」

地方政府沒想到此舉遭受強烈反彈，艾哈邁達巴德的官員在訴訟和抗議之下做出了讓步，並允許暫時恢復銷售以前被禁止的食品，儘管法庭仍正在審理糾紛當中。

莫迪領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）在古吉拉特邦的政治中占主導地位，其高層領導人將責任推卸給了當地官員，該邦首長布彭德拉・帕特爾（Bhupendra Patel）告訴當地媒體。「有些人吃素食，有些人吃非素食。人民黨政府對此沒有任何意見。」

隨著印度教民族主義興起，食物問題變得常常登上頭條新聞。印度北部一個由人民黨領導的一個邦關閉屠宰場，導致數百人失業。被控屠宰牛隻的穆斯林遭暴徒處以私刑。在南部卡納塔克邦，一位印度教領袖誓言要與地方官員提出，為學校午餐提供雞蛋的計劃抗爭到底。

與經濟目標背道而馳

這些宗教理念可能與印度的經濟目標和不斷變化的社會習俗背道而馳。近年來，隨著越來越多的家庭進入中產階級，印度的雞蛋消費量大幅增長，現在平均每人每年吃81顆蛋。（美國人的平均是這個數字的兩倍多。）

中央政府希望雞蛋能逐漸成為印度人的重要蛋白質來源。雞蛋消費量增加可能有助於印度陷入困境的農業部門。有官員呼籲增加雞肉和雞蛋的消費量，使農民收入翻倍並防止兒童發育遲緩和營養不良。

根據聯合國糧農組織（FAO）的數據，中國是世界上最大的雞蛋生產國，佔全球產量的37％，其次是美國和印度，分別為7％和6％。儘管是第三大雞蛋生產國，但據報導只有三分之一的印度家庭消費雞蛋。與城市（3.18／月）相比，農村家庭的人均雞蛋消費量（1.94／月）非常低。

反雞蛋運動主要來自保守印度教徒的抵制，尤其是在上層種姓，他們認為食用雞蛋不利於精神進步。

「他們希望大家相信素食是文明的食物，」住在艾哈邁達巴德的退休政治社會學教授甘夏姆・沙阿（Ghanshyam Shah）說。「這是他們舊文化的一部分。」

他說，古吉拉特邦官員「有個政治理念」，要透過制定統一的文化和價值體系，「使他們州成為印度教第一州」。

艾哈邁達巴德一座大型印度教寺廟的廟方人員納雷什・坎薩拉（Naresh Kansara）說，在附近出售非素食食品是不對的。他說：「他們為什麼不在飯店吃、別讓大家看見？幹嘛這麼公開？」

儘管如此，雞蛋禁令還是引起了軒然大波。11月沒收攤車的行動激怒了流動攤販，在政府辦公室外群起抗議。

打壓暫緩但仍未落幕

從11月的鎮壓中逃脫的辛格，是艾哈邁達巴德的流動攤販，在1990年代經濟解放時期從較貧窮的比哈爾邦移民到艾哈邁達巴德，一點一滴憑著多樣化的雞蛋料理打響了名號。

辛格先生驕傲地說起他最人氣餐點，有約翰帕拉薩（John Paratha），三顆蛋做成的歐姆蛋撒上酥脆的麵包屑，裡面塞滿美乃滋、起司、洋蔥、番茄和香菜，再用柔軟的印度麵包捲起來；納爾吉斯（Nargis）是一道以1960年代著名寶萊塢女星命名的料理，是用絞肉包裹白煮蛋，加上奶油，搭配小餐包和印度烤餅食用；還有瑪西蛋捲瑪莎拉（mahi roll masala），加了起司、洋蔥、番茄、綠辣椒的三顆蛋煎的歐姆蛋。