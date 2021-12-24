緬甸非法玉石礦場坍塌釀4死，軍方利益造就剪不斷的「血玉」產業鏈

緬甸北部克欽邦（Kachin）一個非法玉石開採區22日發生山體崩塌，目前累計4人死亡，80餘人仍下落不明，但官方表示確切數字有待確認。現場約200名志願搜救人員參與救難，一些搜救人員乘船到湖中打撈屍體。

山地崩塌發生在當地凌晨4點左右，據搜救人員的描述，帕坎地區（Hpakant）的一座30米高的山丘因傾斜的土壤及岩石的重量增加地形壓力，將地面推向附近的湖內，導致多人被捲入。消防局隊長也告訴路透社，「失蹤人數難以估計，但他們生存的機率很小。」參與搜救的民間團體預計，可能有多達100人被埋在採礦廢料之中。

事發當天，多名搜救人員冒著大霧及豪雨進行救災工作。一名搜救人員說明，他們正用吊鉤尋找湖內的屍體，「如果我們沒有撈到，屍體過幾天就會自然護出水面。」《克欽新聞》報導指出，現場有40多名家屬正等待搜救結果，25名獲救人士已經送往醫院。也有搜救人員表示，估算失蹤人數遇到困難，因為一部分家屬不願承認親屬在場，獲救者也不配合供出名字。

帕坎區發生的礦場崩塌事件並不罕見，緬甸媒體報導上週末也發生的山地滑坡事故，造成6人死亡，而在2015年11月發生的坍塌事故造成110餘人喪生，2020年7月因暴雨的坍塌事故也釀成170餘人身亡。

腐敗政府下的礦石產業

緬甸北部擁有豐富的天然資源，除了玉石還包括木材、黃金、琥珀等資源。世界至少有90%的玉石由緬甸生產，大多數來自帕坎區。「全球見證」（Global Witness）保守估計，緬甸的玉石開採年產值約 3.46億至4.15億美元，幾乎佔該國 GDP 的一半。報告發現，大部分收入都流向了軍方和附屬公司，每年至少賺取10億美元。

緬甸軍政府2月掌權後，禁止帕坎地區的採礦工程直到明年3月。但疫情造成人民的經濟壓力，迫使大批移民走上非法採礦的道路，將自身暴露在管理不當且十分危險的工作環境中。全球見證報導指出，非法採礦行業一直為腐敗的軍政府、軍政府旗下公司、武裝團體及民兵帶來財富，透過向礦工收取費用的方式賺取盈利。報導也相信，軍政府最高領導人敏昂萊及家屬也從中獲利。

資深活動家漢娜．欣德斯特羅姆（Hanna Hindstrom）說，「此災難是一個令人難以忘懷的提醒，在帕坎的玉石礦中，生命往往僅次於利潤。」他也補充道，軍事政變摧毀了緬甸玉石行業，緬甸在這方面亟需改革，「不能允許軍方將危險的非法玉石行業作為國家金融主要輸出，這會令克欽邦及全國人民付出生命的代價。」

全球見證也稱緬甸軍方正控制著該國數百萬美元的寶石產業，他們揭露全球向緬甸購買寶石的零售商如Walmart及Intercolor甚至不知道他們正在資助這種不道德產業，因為多數珠寶商沒有足夠的調查措施來確保購買的珠寶來源。因此他們建議國際機構、珠寶委員會、緬甸境外珠寶公司應優先考量人權，購買前應做好充分的調查，並停止向軍政府旗下的珠寶公司購買珠寶。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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