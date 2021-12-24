2021/12/24,
科技

中國網民「出征Intel」，但不買Intel還有什麼可選？

中國網民「出征Intel」，但不買Intel還有什麼可選？
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

中國網民紛紛在Intel中國的社交平台帳號質問：「人民幣裏不是有新疆的長絨棉嗎？英特爾這錢你怎麼收的下啊？」

Intel日前在官網上宣布禁用新疆產品，並向供應商發出新的行為準則，當中指明「Intel必須確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞動力或採購商品或服務」。該公告在中國網絡上引起熱議，大批網民「出征Intel」質問公司。

據陸媒《觀察者網》報導，Intel官網上用簡體中文、繁體中文、英語、日語等多種語言向供應商寫的信中稱：「我們的投資者和客户已詢問英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。」

據報，從2015年起中國已經是Intel第一大收入來源地，到2020年，來自中國（包括香港）的收入為202.6億美元。報導還指出，Intel在公司財報中將「中國台灣」與「中國大陸」、美國、新加坡並列為國家。

中國網民紛紛在Intel中國的社交平台帳號質問：「你們是失了智吧，端起碗吃飯，放下碗罵娘？」、「人民幣裏不是有新疆的長絨棉嗎？英特爾這錢你怎麼收的下啊？」

根據資策會產業情報研究所（MIC）數據，2020年Intel的處理器在筆記本電腦市場仍是主導地位，市場佔比達73%；排名第二位的是AMD，市佔率為17%；蘋果的M1處理器市佔率則為6%。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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