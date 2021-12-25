「美利堅小姐」100週年：選美比賽是對女性的物化，還是開啟更多機會之窗？

文：Yi-ching Kuai

美利堅小姐100週年：我們還需要選美比賽嗎？

隨著「美利堅小姐」（Miss America）滿百歲，有一個很重要的問題亟欲解答：這一切是否還有意義？

美利堅小姐選美比賽，起源於美國女性才剛剛獲得投票權的隔年——1921年，大西洋城的選美比賽。在經歷了多次女性主義浪潮的美國文化中，美利堅小姐始終是一言難盡的存在。

自1960年代全盛時期以來，美利堅小姐的參與度和收視率一直在下降。忠實的美利堅小姐籌辦者和愛好者認為，一年一度的儀式將繼續存在，並且與時俱進。

「美利堅小姐」是一個向年輕女性提供獎學金援助的大型機構。雖然沒有制定世界和平計劃，但許多參與者表示「美利堅小姐」改變了她們的生活，在專業和個人方面打開了大門，並且表示其他人也應該有同樣的機會。

「我認為大眾誤解了美利堅小姐的意義，因為這不只是在於打扮端莊得體、在舞台上完美無缺。」2004年美利堅小姐愛麗卡・鄧拉普（Ericka Dunlap）說，她畢業時便已還清學貸，稍後創辦公關公司，並成為電視名人。

美利堅小姐的粉絲們經常為他們所在州的參賽者加油，就像他們為當地的運動隊加油一樣。然而，有些人對比賽試圖與時俱進表示失望。

選美走向多元

《尋找美利堅小姐：探索女性身份定義的百年選美大賽》（Looking for Miss America: A Pageant’s 100–Year Quest to Define Womanhood）一書的作者瑪格特・米夫林（Margot Mifflin）說：「這有點像一種束縛，因為在它試圖進步的同時，不僅失去了原來的身份，而且對喜歡看它的人也變得不那麼有趣了。」

她說，粉絲們對比賽不再是「選美」的走向意見分歧，有些人希望它與「美麗和健康」有關，而另一些人則傾向於專注於領導能力、才能和溝通技巧。

與此同時，要求比賽更多元的呼聲持續高漲。

在1930年代後期、40年代和50年代，「第七項規則」規定參賽者必須「身體健康且為白種人」。

1968年有一場為了反抗美利堅小姐缺乏種族多元性而舉辦的黑人美利堅小姐比賽，還有一場由女權團體「紐約激進婦女」（New York Radical Women）組織的數百名婦女的抗議活動，稱美利堅小姐是「一種在每個它意圖代表我們的領域中壓迫婦女的形象。」

直到1984年才出現了第一位黑人美利堅小姐，凡妮莎・威廉姆斯（Vanessa Williams），卻因裸照醜聞而放棄頭銜，直到2015年才收到主辦方的道歉。在這百年間，至少有11名少數民族女性成為美利堅小姐。

美利堅小姐總裁兼執行長尚特爾・克雷布斯（Shantel Krebs）是前南達科他州州務卿，擔任美利堅小姐團隊裡的職務分文不取。她認為美利堅小姐組織「致力於多元化、公平和包容。」

她說，在過去的100年裡，美利堅小姐一直是「社會問題的中心」，指出獲獎者投身包括提高對愛滋病的認識和鴉片類藥物濫用的傷害等議題宣導。但米夫林指出，比賽的現代化「遠遠落後於女性進步方面廣泛的文化。」

直到2018年，在1989年美利堅小姐格雷琴・卡爾森（Gretchen Carlson）的幫助下，美利堅小姐才取消了對外表的評比。

美利堅小姐領導團隊曾經發生電子郵件醜聞，男性領導人在郵件中侮辱過往的美利堅小姐，詆毀她們的外表、智力甚至性生活。一個全女性的領導團隊在醜聞後接任，由卡爾森擔任董事會主席，並於2019年卸任。

雖然有些人歡迎這些變化，認為這能讓活動更有意義，但許多組織反對新領導團隊。

米夫林談到美利堅小姐比賽時表示：「我在書中說，美利堅小姐一直在與女性主義對話，但進度落在女性主義之後，所以似乎總是在努力追趕。」

今年的美利堅小姐：艾瑪・布羅伊斯（Emma Broyles）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

為女性打開更多機會

鄧拉普是第七位黑人美利堅小姐，認為稱美利堅小姐為選美比賽沒問題，但比賽必須變得更多元才有意義。例如，她指出，沒有西班牙裔的獲勝者。

她說需要有更多地方上的資源幫助年輕有色女性參與活動，例如幫助她們支付高額的參賽費，包括發展才能和購置禮服，這樣她們才可以追求同樣改變生活的機會。

今年，這個由國家、州和地方各級熱情的志願者運營的非營利組織宣布，在12月16日的決賽中頒發的最高獎學金將翻倍，高達10萬美元。多虧1996年美利堅小姐肖恩特爾・史密斯・伍爾奇（Shawntel Smith Wuerch）和丈夫萊恩・伍爾奇（Ryan Wuerch）的捐贈。據組織稱，今年的比賽將總共分配43萬5500美元的獎學金，而每年通過國家、州和地方計劃頒發的獎學金，將超過500萬美元。

鄧拉普希望，美利堅小姐組織未來幾年的重點，不會是尋找她所謂的可以在社交媒體上吸引點擊的「it ​​girl」，而是專注於促進「組織的持久」。克雷布斯說，這正是組織正在努力做的，並指出在2018年的領導團隊變化之後，年度參與者的數量從大約5000人增加到6500人。