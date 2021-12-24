白羅斯打擊媒體：自由歐洲電台遭當局列為「極端份子」，31名記者正服刑或等待審判

白羅斯總統盧卡申科在他的第6個任期中，持續逮捕異議人士和媒體。由美國國會出資的自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）近日也被貼上「極端份子」的標籤，其主席弗萊（Jamie Fly）認為這是剝奪白羅斯人了解真相的行為。

除此之外，有31名白羅斯記者正在服刑或等待審判，有的被指控違反公共秩序，有的甚至連罪名都不知道。

數百新聞媒體成為「極端份子」，訂閱RFE/RL恐面臨6年刑期

白羅斯打擊獨立媒體的行動持續進行中，有數百家新聞媒體因為報導反政府抗議，而被貼上「極端份子」的標籤。這次，當局將由美國國會出資建立的RFE/RL，加入極端主義組織的名單內，這意味著線上訂閱該電台的白羅斯人，最高可能面臨6年的刑期。

《RFE/RL》的報導指出，其主席弗萊對此強調：「我們譴責白羅斯政府將誠實的新聞定為犯罪，並剝奪白羅斯人民了解真相的行為。我們再次堅決拒絕這種荒謬的、由政府強加的標籤——RFE/RL不是『極端主義組織』。」

除此之外，根據《德國之聲》的報導，白羅斯有兩名記者被捕。Aleh Hruzdzilovich被指控嚴重違反公共秩序，另一名記者Andrey Kuznechyk曾在RFE/RL的白羅斯分部工作，他即將接受刑事調查，但目前仍不清楚他被指控的罪名，儘管他在上個月就被拘留，而且人至今還在監獄裡。

弗萊也嚴正譴責這些行為，他稱這兩名記者不是罪犯，而是「被這個無法無天的政權所挾持的人質」，他強調對事實的報導不是極端主義活動、新聞業更不是犯罪。

《無國界記者》則在23日發文聲援2名被判處超過10年徒刑的部落客，其中一人Ihar Losik是RFE/RL的顧問，他於2020年的總統大選前夕所舉行的抗議活動中被捕。他在獄中進行兩次絕食，一次甚至嘗試自殺。

Losik所創辦的Telegram頻道也惹惱了盧卡申科，盧卡申科聲稱一架從雅典飛往立陶宛的飛機上有炸彈，強迫該航班在明斯克降落，並逮捕該頻道的編輯普羅塔謝維奇（Raman Pratasevich），普羅塔謝維奇最終遭受身心虐待並被迫認罪。

盧卡申科視媒體為威脅，31名白羅斯記者正服刑或等待審判

《RFE/RL》指出，盧卡申科在2020年8月的總統大選開始他的第6個任期以來，白羅斯持續有許多抗議活動，因此當局已經將數百個通訊軟體Telegram頻道、部落格和聊天室列入極端份子名單。

盧卡申科從1994年執政至今，他始終否認選舉中有任何詐騙手段，同時拒絕與反對派就選舉進行談判，使得西方國家拒絕承認盧卡申科為新的合法領導人。

除此之外，政府也嚴厲打擊民主運動，除了逮捕數千名參與者，還把多數反對派的高層驅逐出境，其中甚至有酷刑和虐待的可信紀錄，涉及數人的死亡。

根據《德國之聲》的報導，媒體被盧卡申科視為統治的威脅。白羅斯當局封鎖了數十家新聞網站、關閉獨立媒體。本次被點名的RFE/RL網站在白羅斯境內被封鎖，而當局早在2020年10月就取消所有外媒駐地記者的資格。

除此之外，目前共有31名白羅斯記者正在服刑或等待審判。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範