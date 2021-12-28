朱家安：手機成為了人的「延伸心靈」，那麼上課時老師能否強制徵收手機？

文：朱家安

我記得下週三幾點開會嗎？答案是記得又不記得。我不管想多久都想不起來下週三幾點開會，我當初根本沒把這資訊放在心上，但我之所以可以這樣做，是因為我當下就把它輸入了手機上的行事曆軟體。就算當初我把會議資訊記在心裡，拿出手機察看所需的時間，或許還勝過我努力回想的時間。

上面這些是對於我的認知狀態很完整的說明，但並不是在工作業務上實用的說法。若工作伙伴問我「記得下週三幾點開會嗎？」，我不會說「可以說記得，也可以說不記得。因為⋯⋯」我會說「記得」，然後拿出手機查看。

假設「記得」是一種心靈狀態，在上述日常對話裡，手機已經成為我心靈的一部份。這聽起來很科幻，但對奇思怪想的哲學家來說不是新消息。早在1990年，哲學家David Chalmers和Andy Clark就發表了「延伸心靈」（extended mind）的概念，主張人的腦殼並不是心靈與外界的絕對屏障，人可以擁有延伸到腦殼外面的心靈，就像人可以擁有延伸到肉體之外的身體，如義肢和盲人的白手杖。

2011年，Chalmers在TEDx雪梨演講，也主張智慧型手機已經成為現代人的延伸心靈，取代了部分的記憶、導航、決策功能，若這些都是你的心靈功能，沒道理主張你的心靈只存在在腦殼裡。

你的心靈有部分不在腦殼裡，而是在具備特殊運算能力並且可和網路溝通的金屬盒子裡，這對你來說不見得是好事情。比較老掉牙的說法是，如果你過於倚賴手機，那沒了手機你連到哪裡等公車都不知道。比較務實的例子則是，有些國高中規定上課不能使用手機，老師甚至會把學生的手機統一收到「停機坪」這個名字不好笑但堪用的箱子裡。在這種情況下，倚賴手機記筆記、規劃行程的學生就會遇上麻煩。

學校能否強制徵收手機，這問題有討論空間，但大家都知道為什麼學校不想要學生上課使用手機。過去十年來，行動裝置令人分心、社群平台令人上癮甚至撕裂社會的討論越來越多，如果沒有侵害自由的疑慮，或許社會不只會禁止學生上課使用手機，也會禁止人在交通和聚餐的時候使用手機。

手機成為了人的延伸心靈，在2011年的演講裡，Chalmers把這件事描述成能增加人類理解、思考力的偉大進展。但我們現在已經知道，手機裡大部分功能不是為了我們設計，而是為了那些可以從我們身上賺錢的人設計。手機應用程式飢渴黏著，爭取你的使用時間和注意力，好蒐集資料、賣廣告給廠商，或者引誘你課金。

當然，人類心靈本來就不是明鏡止水、隨時一心一意。就算沒有手機，我們也是有本事分心散漫，就算手中沒有各種社群平台和遊戲引誘你持續黏著，我們也是有本事製造各種慾望網內互打。問題在於，當手機成為我們的延伸心靈，或者當手機裡的某些APP成為我們的延伸心靈，那麼別人要「入侵」你的心靈，就比以前容易太多。特別是當這些人是擁有15億美元資本的巨大企業，可以雇用你這輩子都沒見過的數量的心理學家和程式設計師的時候。

Chalmers和Clark的延伸心靈概念誕生於九零年代，茁壯於千禧年後，到了2021年，這個想法依然充滿洞見，即便它指出的危機或許逐漸多於希望。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰