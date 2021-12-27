Taylor Swift as Books：除了創作音樂，泰勒絲還能推廣文學閱讀？

編譯：愛麗絲

文學評論家喬納森．羅素．克拉克（Jonathan Russell Clark） 前陣子發現，有許多作家紛紛歡快地張貼作品的書封及歌手泰勒絲（Taylor Swift）的照片組圖，組圖上書封與照片色調、氛圍相襯，搭配渾然天成。事實上，這些組圖的來源是名為Taylor Swift as Books (@taylorswift_as_books) 的Instagram帳戶，由作家艾咪．隆恩（Amy Long） 經營。

艾咪．隆恩於去（2020）年12月創立了TSAB（Taylor Swift as Books），目前已累積逾六千名追蹤者。該帳戶以推廣文學作品為目的，特別是小型出版社的書籍——過往小型出版社總需耗盡心力才能獲得媒體報導。

在貼文裡，艾咪．隆恩仔細篩選泰勒絲的數千張照片尋找完美搭配，以Hashtag加註泰勒絲歌曲中合適的歌詞，除了作者、書名外，艾咪．隆恩更一併提及書封設計師的名字，讓這些出版界的無名英雄擁有被看見的機會。

艾咪．隆恩悉心經營TSAB，並持續推廣她曾發布過的作家，倘若有作者發表新作品，艾咪．隆恩會於限時動態分享相關資訊，她也在留言處中和追蹤者對話，並定期於相關作家的貼文中表達支持。

這一切都說明，艾咪．隆恩彷彿是一部泰勒絲的百科全書，更勤勉致力於推廣閱讀。最近，她更發起了一系列與書封設計師的對談、與作者共讀等線上活動，試圖讓讀者進一步成為「優秀的文學公民」。或許出於好奇與個人興趣，喬納森．羅素．克拉克日前訪談了艾咪．隆恩，聊聊TSAB的起源、艾咪．隆恩對泰勒絲的理解、以及這位巨星多年來的變化。

喬納森．羅素．克拉克：你為什麼選擇以泰勒絲的照片作為推廣書籍的元素？是因為個人對她的崇拜嗎？或者有其他考量呢？

艾咪．隆恩：很大一部份是因為我非常愛泰勒絲，也因為她的照片數量非常驚人，包含演唱會等素材，如今我已經發布約1,400則貼文，但甚至還沒貼出我最愛她的幾套穿搭。此外，最重要的是每個人都知道她是誰，每個人對泰勒絲都有自己的觀點，泰勒絲就像種文化的避雷針及指標，而她也喜歡閱讀書籍。

泰勒絲的歌曲總像在講述故事，這對我標註Hashtag來說也相當實用。泰勒絲幾乎像是可樂一般——你不可能對她沒有想法，你不可能生活在這個世界上，卻不知道她是誰、她在做什麼。

喬納森．羅素．克拉克：泰勒絲的名氣也足以引起人們對書籍的關注。

艾咪．隆恩：沒錯。也許人們會說，我知道你這麼做只是因為喜歡泰勒絲。我確實喜歡泰勒絲，但我想做的，是讓她成為人們發掘書籍的指引，讓這些書能接觸到更多讀者。我討厭寫評論、我不喜歡轉錄採訪，我不想再那樣做了，但我想用不同方式成為一名優秀的文學公民。經營這個帳戶也許需要花費更多心力，但相當有趣，我打從心底喜歡這件事。而且我敢打賭，看過TSAB貼文的人，肯定比讀過我寫的任何評論的人還要多。

喬納森．羅素．克拉克：你認為TSAB為什麼受到歡迎、成功地被人們所接受呢？

艾咪．隆恩：我認為使TSAB成功的，是對核心想法的執行方式。一般推廣書籍的bookstagram帳戶，看起來像在推廣同樣的成堆書籍，彷彿他們得到出版商付費贊助的書籍清單，他們只推廣那些書。但讓TSAB如此特別的是，TSAB推廣了別人不會宣傳的書——而這正是實際上最需要推廣的書籍。

喬納森．羅素．克拉克：你有興趣從事圖書行銷宣傳嗎？你似乎有這方面的天賦呢。

艾咪．隆恩：當然願意，我想我挺擅長的，也希望有人來贊助我呢！（笑）任何種類的行銷我都滿有興趣的，但當然，我希望做和書籍相關的。

喬納森．羅素．克拉克：你似乎像一部泰勒絲的百科全書，對她相當了解，你還有哪些也像泰勒絲般透徹了解的人嗎？

艾咪．隆恩：多莉．艾莫絲（Tori Amos），我肯定也能以她為素材做同樣的宣傳。但相較於泰勒絲，我熟悉的其他樂團、歌手，不見得每回發行專輯都能在《滾石雜誌》（Rolling Stone）找到相關簡介及資料。

喬納森．羅素．克拉克：如果是非音樂人呢？有編劇或演員之類的嗎？

艾咪．隆恩：可能有一些演員，但我想我和音樂的聯繫是很特別的。當我長大成人後，我仍會記得自己曾買過唱片，坐著用CD播放器伴著唱片盒中的小冊子、或者在隨身聽上聆聽，彷彿真正吸收、內化了這些樂曲。現在的孩子們只需將專輯放在互聯網上，將其扔進他們的音樂庫、隨機播放列表或其他任何東西，他們似乎不再以同樣的方式重視音樂了。

喬納森．羅素．克拉克：當你長大成人後——你多大了呢？

艾咪．隆恩：今天我37歲了。

喬納森．羅素．克拉克：等等，今天是你的生日嗎？

艾咪．隆恩：是的（笑）。

喬納森．羅素．克拉克：嗯，我真的很感謝你在生日這天和我談天，生日快樂！

艾咪．隆恩：謝謝！沒關係。我並不特別想做任何事情，我不在乎生日，我感覺昨天和今天一樣，都是37歲呢。

喬納森．羅素．克拉克：那麼最後一個問題，因為今天是你的生日，我想早點結束、讓你和家人一起出去玩。你認為泰勒絲這些年來發生了怎樣的變化？

艾咪．隆恩：她曾在採訪中說，「我18歲的時候，想成為18歲，當我22歲的時候，就想成為22歲的樣貌。我希望我70歲的時候，不要表現得像25歲。」她肯定也同意你的看法，這些年來她的確成長、變化了不少。譬如，她第二張專輯《Fearless》 中的歌曲依然令人喜愛，儘管歌曲描述的可能再也不是她如今的感受了。好比〈Fifteen〉這首歌裡提及：

Abigail gave everything she had

To a boy who changed his mind

And we both cried

我想她不會再這樣說了。

想像如泰勒絲般，在大眾眼光裡成長是很有趣的，人們不會讓你改變主意。我的意思是，她一直在變化，但人們似乎認為這只是外顯的形象，事實上她仍一如最初。但我不這麼認為，我認為她對自己的角色所做調整，反映了時光走過的痕跡。她在自己的紀錄片《美國小姐》（Miss Americana）中談到這點。她曾說如果自己身處在女性35歲就被視為遲暮之年的行業，那麼她想盡己所能地多做一些，只要社會仍然容許她的成功。