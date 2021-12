Taylor Swift as Books：除了創作音樂，泰勒絲還能推廣文學閱讀？

編譯:愛麗絲

文學評論家喬納森.羅素.克拉克(Jonathan Russell Clark) 前陣子發現,有許多作家紛紛歡快地張貼作品的書封及歌手泰勒絲(Taylor Swift)的照片組圖,組圖上書封與照片色調、氛圍相襯,搭配渾然天成。事實上,這些組圖的來源是名為Taylor Swift as Books (@taylorswift_as_books) 的Instagram帳戶,由作家艾咪.隆恩(Amy Long) 經營。

艾咪.隆恩於去(2020)年12月創立了TSAB(Taylor Swift as Books),目前已累積逾六千名追蹤者。該帳戶以推廣文學作品為目的,特別是小型出版社的書籍——過往小型出版社總需耗盡心力才能獲得媒體報導。

在貼文裡,艾咪.隆恩仔細篩選泰勒絲的數千張照片尋找完美搭配,以Hashtag加註泰勒絲歌曲中合適的歌詞,除了作者、書名外,艾咪.隆恩更一併提及書封設計師的名字,讓這些出版界的無名英雄擁有被看見的機會。

艾咪.隆恩悉心經營TSAB,並持續推廣她曾發布過的作家,倘若有作者發表新作品,艾咪.隆恩會於限時動態分享相關資訊,她也在留言處中和追蹤者對話,並定期於相關作家的貼文中表達支持。

這一切都說明,艾咪.隆恩彷彿是一部泰勒絲的百科全書,更勤勉致力於推廣閱讀。最近,她更發起了一系列與書封設計師的對談、與作者共讀等線上活動,試圖讓讀者進一步成為「優秀的文學公民」。或許出於好奇與個人興趣,喬納森.羅素.克拉克日前訪談了艾咪.隆恩,聊聊TSAB的起源、艾咪.隆恩對泰勒絲的理解、以及這位巨星多年來的變化。

艾咪.隆恩:很大一部份是因為我非常愛泰勒絲,也因為她的照片數量非常驚人,包含演唱會等素材,如今我已經發布約1,400則貼文,但甚至還沒貼出我最愛她的幾套穿搭。此外,最重要的是每個人都知道她是誰,每個人對泰勒絲都有自己的觀點,泰勒絲就像種文化的避雷針及指標,而她也喜歡閱讀書籍。

泰勒絲的歌曲總像在講述故事,這對我標註Hashtag來說也相當實用。泰勒絲幾乎像是可樂一般——你不可能對她沒有想法,你不可能生活在這個世界上,卻不知道她是誰、她在做什麼。

艾咪.隆恩:沒錯。也許人們會說,我知道你這麼做只是因為喜歡泰勒絲。我確實喜歡泰勒絲,但我想做的,是讓她成為人們發掘書籍的指引,讓這些書能接觸到更多讀者。我討厭寫評論、我不喜歡轉錄採訪,我不想再那樣做了,但我想用不同方式成為一名優秀的文學公民。經營這個帳戶也許需要花費更多心力,但相當有趣,我打從心底喜歡這件事。而且我敢打賭,看過TSAB貼文的人,肯定比讀過我寫的任何評論的人還要多。

艾咪.隆恩:我認為使TSAB成功的,是對核心想法的執行方式。一般推廣書籍的bookstagram帳戶,看起來像在推廣同樣的成堆書籍,彷彿他們得到出版商付費贊助的書籍清單,他們只推廣那些書。但讓TSAB如此特別的是,TSAB推廣了別人不會宣傳的書——而這正是實際上最需要推廣的書籍。

艾咪.隆恩:當然願意,我想我挺擅長的,也希望有人來贊助我呢!(笑)任何種類的行銷我都滿有興趣的,但當然,我希望做和書籍相關的。

艾咪.隆恩:多莉.艾莫絲(Tori Amos),我肯定也能以她為素材做同樣的宣傳。但相較於泰勒絲,我熟悉的其他樂團、歌手,不見得每回發行專輯都能在《滾石雜誌》(Rolling Stone)找到相關簡介及資料。

艾咪.隆恩:可能有一些演員,但我想我和音樂的聯繫是很特別的。當我長大成人後,我仍會記得自己曾買過唱片,坐著用CD播放器伴著唱片盒中的小冊子、或者在隨身聽上聆聽,彷彿真正吸收、內化了這些樂曲。現在的孩子們只需將專輯放在互聯網上,將其扔進他們的音樂庫、隨機播放列表或其他任何東西,他們似乎不再以同樣的方式重視音樂了。

艾咪.隆恩:今天我37歲了。

艾咪.隆恩:是的(笑)。

艾咪.隆恩:謝謝!沒關係。我並不特別想做任何事情,我不在乎生日,我感覺昨天和今天一樣,都是37歲呢。

艾咪.隆恩:她曾在採訪中說,「我18歲的時候,想成為18歲,當我22歲的時候,就想成為22歲的樣貌。我希望我70歲的時候,不要表現得像25歲。」她肯定也同意你的看法,這些年來她的確成長、變化了不少。譬如,她第二張專輯《Fearless》 中的歌曲依然令人喜愛,儘管歌曲描述的可能再也不是她如今的感受了。好比〈Fifteen〉這首歌裡提及:

Abigail gave everything she had

To a boy who changed his mind

And we both cried