同婚專法讓同志伴侶有權結婚，但走到生養小孩的階段又淪為次等公民

文：黎璿萍（台灣同志家庭權益促進會秘書長）

記得2019年5月17日，眾人在大雨滂沱中得知立法院三讀通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》（以下簡稱同婚專法）時，相互抱著身旁的人喜極而泣，那一刻大家既激動又感動，分不清楚臉上的是雨還是淚。

但仍有一些同志朋友的表情卻是欣喜參雜著擔憂，因為他們知道，同婚專法雖然讓同志有結婚的權利，但在同志生養小孩的道路上，政府依舊設下重重障礙。

「即便我們是少數，還是要平安幸福」

那是一對交往超過十年的女同志伴侶——小溫與晴晴，說來好笑，養孩子的起始點竟來自一齣電視劇，2004年首播的電視劇《The L Word》風靡全球，片中女同志伴侶透過DIY滴精有了小孩，就此啟發小溫的生子想像。

小溫在與晴晴交往近十年時，協商後也是決定採取最方便且低成本的滴精，即是自行找尋捐精者，透過DIY滴精完成受孕程序，決定受孕方式只是一切的開端，光是找捐精者就花了不少時間，負責妊娠的晴晴，為了懷孕得排除萬難找到合適的受孕時間：工作要排假、注意生理期週期，還有捐精者的行程，懷孕的籌備期兩人就吃上不少苦。

歷經重重關卡，孩子平安生下，卻猶如只是打過一關的boss，兩人馬上進入下個階段的關卡。今（2021）年，欣喜的兩人前往登記新生兒的戶籍，戶政單位發現孩子沒有「生父」，便連忙拒絕說這樣我們不知道怎麼登記。

在看到晴晴的配偶欄是女性後，甚至不斷探問說「小孩怎麼來的？」「兩個女生怎麼可能有小孩？」兩人在戶政單位面對不友善的態度只得先行撤退，心慌的兩人致電給同志家庭權益促進會（以下簡稱同家會），同家會便聯繫該戶政單位，說明同志家庭如何生養，並分享其他戶政單位的處理方式，才讓此事情告個段落。

新生兒戶籍總算處理完，兩人又緊接著面對更大的潛在困境，就是滴精者即使事前說過要放棄親權，但現行法律上滴精者仍可以反悔、出來主張自己的親權，兩人得知後內心極為慌張，深怕捐精者會有怎麼樣的行動。

且孩子生下後，伴侶若想要申請繼親收養，社工與司法事務官都可能會詢問對捐精者的看法、計劃如何向與孩子解釋身世，這些評估都得再花上一段時間，才能真正讓一家三口在法律上成為「真正的家庭」。

雖然面對了這麼多的困境，我們仍記憶猶新的想起，過去曾問道小溫與晴晴對孩子有什麼期待嗎，兩人被太陽曬得赤紅、洋溢著溫柔的笑容說：「要堅強，要快樂。即便我們是少數，還是要平安幸福。」

可以結婚，卻難以擁有生兒育女的機會

「同志都可以結婚了，你們還要爭取什麼？」

這是2019年同婚通過後同家會最常聽到的一句話，但在同婚專法限制下，同志伴侶根本無法共同收養無血緣子女，若想要收養孩子，就得離婚才能由一方收養，但即使完成收養了，伴侶與孩子在法律上只是陌生人的關係。

同志伴侶沒辦法收養小孩，那麼自己生可以嗎？

很抱歉，台灣的同志伴侶不適用於《人工生殖法》，若自行前往海外找尋合法的管道，出國、人工生殖、代孕，花費至少百萬起跳，甚至還有可能失敗，一旦失敗上述的一切就得重新輪迴，同志配偶只能眼睜睜看國外夫妻來台灣使用人工生殖技術，自己卻只能前往未知的國度，承擔高額的經濟與法律風險。

有的同志伴侶在不了解風險的情況下會前往非法國家代孕，還得承擔被仲介詐騙的可能，在同志生養的過程中，除了自己摸索外，唯一可以依靠的就是同家會的生養資訊與家長社群，才能盡量降低走冤枉路的風險

社會對同志的想像不能停留在青少年同志、伴侶相愛，或者是病危時刻簽署手術同意書；這裡頭一定也要有對同志家庭的想像——不管是收養或是透過人工生殖生兒育女，都是一種成家的形式、對孩子的渴望，即使同志可以結婚了，走到下一階段成家生育時，我們又回過去到次等公民的時代，受到社會的重重阻礙。

政府看不見同志家庭 同家會撐起緊密的網絡

同家會多年以來協助上百對同志成家，上述充滿波折的同志生養經驗絕對不是個案，而是社會結構性問題，不論是法律上的限制，或是實務上碰到的眾多困境，都是現在政府無法解決的面向，為了彌補同志家庭不被看見的邊緣處境，我們積極地提供各式協助，使得同志家庭可以少走一些冤枉路。

在個別協助上，從想生養的同志到同志家長，以及社會大眾都是同家會的服務範圍，對生養有任何疑慮都可以預約「彩虹寶寶問事專線」，同家會將進行一對一諮詢服務，回答所有同志成家的大小事。

同志家庭與異性戀家庭日常碰到的情境也不甚相同，因此我們會組織同志家長聚會，找來友善的助人工作者，協助同志家長說出自己的困擾與問題，在團體中的互助能串起緊密的網絡，不只有實務的幫助，也有情感的支持，並且協助學校老師了解同志家庭，降低同志家庭子女在學校受到歧視性對待的可能性。

雖然同志家庭對孩子的愛與異性戀家庭無異，但同志家庭卻會遇到重重困境，我們也藉由了解每個想成家的同志遇到的難處，更能督促政府修訂出更加適合同志家庭的政策。

衷心期盼「哪裡有愛哪裡就是家」，若你也覺得不該有任何一個孩子，要因為自己有兩個爸爸或是兩個媽媽而受到不友善待遇，邀請你關注同家會，一起邁向更友善的社會。