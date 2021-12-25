【東南亞週報】馬國「百年一遇」大水災｜強颱雷伊重創菲律賓｜柬埔寨前線人員將接種第四劑疫苗

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

柬埔寨｜澳洲捐輝瑞疫苗 柬國擬為前線人員施打第四劑

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變異病毒Omicron肆虐全球，各國加倍努力推進疫苗接種工作，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）12月23日表示，計劃使用澳洲捐贈的輝瑞（Pfizer）疫苗，為前線人員施打第四劑。

繼日前宣布澳洲將捐贈230萬劑輝瑞疫苗予柬埔寨，預計於年底前運抵，總理洪森出席海關總局行政大樓落成典禮時進一步表示，已指示財經部長翁本莫尼洛（Aun Pornmoniroth）與衛生部長蒙文興（Mam Bun Heng）研議為前線人員接種第四劑疫苗的可行性。

總理洪森稱，「我們考慮使用部分由澳洲捐贈的輝瑞疫苗，為50萬餘名前線人員施打第四劑，包括軍警、醫護、教師、公務員等。」財經部長翁本莫尼洛也證實相關工作小組已就此展開討論，但尚須兩周時間做出最終決定。

截至目前為止，已有超過300萬柬埔寨人口完成三劑疫苗接種，亞洲開發銀行（ADB）更稱柬國疫苗接種率是亞太地區46個發展中經濟體之中第四高的。柬埔寨14日出現首宗Omicron確診病例，現共累積8例Omicron病例。

Photo Credit: AP / 達志影像 照片攝於11月1日，位於柬埔寨金邊的Krang Thnong健康中心，一名女孩正在接受科興疫苗。

新加坡｜星累計71人染Omicron 政府推追加劑並為孩童接種疫苗

Omicron變異株在全球持續蔓延，新加坡至今累計71起Omicron確診案例，包括65起境外移入及6起本土案例。新加坡衛生部12月20日晚間發布新聞稿表示，位於武吉知馬購物中心（Bukit Timah Shopping Centre）的Anytime Fitness健身房疑似出現感染群，3名確診者均完整接種疫苗、症狀輕微，且近來都未有旅遊史，當局正持續追蹤是否有更多個案接觸者。

根據衛生部網站最新統計數據，新加坡21日新增280起COVID-19病毒確診病例，包括226起本土案例、54起境外移入，以及兩人死亡，累計全國276,385人確診、815人病故。截至21日，該國有87%人口完整接種兩劑COVID-19疫苗，在政府鼓勵下，也已有34%人口接種追加劑。

新加坡同時計劃擴大疫苗施打對象，為5至11歲的兒童接種疫苗。從本月27日起，9至11歲兒童會率先收到預約施打疫苗的簡訊通知，2022年初則逐步向下為年齡更小的孩童施打。衛生部表示，跨部門抗疫工作小組接受專家建議，將為5至11歲兒童接種輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）疫苗，而兒童施打的劑量只有成人的1/3。

Photo Credit: 中央社 Omicron變異株蔓延全球多國，新加坡將限縮「疫苗 接種者旅遊通道」（VTL）入境旅客人數。圖為新加坡樟宜機場大廳旅客。攝於16日。

馬來西亞｜大馬「百年一遇」大水災

馬來西亞西部半島因東北季風帶來暴雨侵襲，自12月17日下起連夜豪雨，釀成「百年一遇」的大水災。截至12月22日，已知超過30人死亡、6萬人流離失所。

大馬於12月18日的單日雨量甚至超越過去一個月的總和，導致西馬半島至少8州（吉蘭丹、登嘉樓、彭亨、馬六甲、森美蘭、霹靂、雪蘭莪、吉打）遭洪水重創。儘管大部分地區積水已逐漸退去，大馬國家災難管理機構（NADMA）的天災行動管理中心於22日發文告表示，全國仍有多處地區仍受水災影響，其中彭亨州（Pahang）災情最嚴重，約3.2萬人被迫撤離家園；人口最稠密、同時也是首都吉隆坡所在的雪蘭莪州（Selangor）罕見成為重災區，截至22日至少12人死亡。

針對災情嚴重，大馬民眾痛批政府反應太慢，許多災民表示，洪水來襲時幾乎沒有收到警報。首相依斯邁．沙比利（Ismail Sabri Yaakob）在18日召開記者會宣布動員約6萬名軍警和消防人員參與救援，同時投入馬幣1億令吉（新台幣約6.6億）協助載災後重建。儘管相關指令已經傳達，但也被質疑政府的援助是否真的足夠，抑或足以涵蓋整個受災區域。事實上，首相依斯邁於22日警告大馬民眾未來數日恐怕還會有更多風暴強雨，同時也承認大馬當局救災不力。

此次水災也對西馬半島製造業造成嚴重的損失，當地電子產業供應鏈也因此受阻，包含半導體設備商BE Semiconductor泡水以及全球石英大廠日本電波工業（Nihon Dempa Kogyo，NDK）部分廠房停工，預計恢復生產需要一段時日。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 馬來西亞連日豪雨導致多區大水災，救援隊伍正幫助民眾撤離災難現場。

菲律賓｜強颱雷伊重創菲律賓 375死亡

強颱雷伊（Rai，菲稱Odette）在12月16日重創菲律賓東南部，已造成49萬人流離失所，死亡人數來到375人，還有500多人受傷，以及56人失蹤。

雷伊颱風是今年第15個襲擊菲國的颱風，從南部錫亞高島登陸，薩菲爾-辛普森颶風等級達第五級，屬於超級強颱。雖然政府已提早疏散居民，但仍造成嚴重災情，估計數十萬人受到影響。隨著救災行動持續進行，估計死亡人數恐會繼續攀升，再加上部分地區道路、電力和通訊仍中斷，使救災行動更加困難，而災區的衛生及傳染病問題也成為一大隱憂。

菲國總統杜特蒂連日在中南部各地勘災，並承諾將投入40億披索（約22億新台幣）經費於援助行動，每個受災戶可獲得5,000披索（約2,800元新台幣）賑災金。我國也決定捐贈50萬美金給菲律賓，協助菲國進行災後重建。根據菲國災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）目前統計，災情造成農業和基礎建設損失已超過9.7億披索（約5.4億新台幣）。雷伊颱風是繼2013年海燕颱風後造成災情最嚴重的強颱。海燕颱風在菲律賓造成超過6,300人死亡、超過400萬家戶受損。