解嚴後仍難逃黨國毒手的「郭廷亮匪諜案」（中）：孫立人案的最大受益者，就是「皇儲」蔣經國

文：厭世學者

郭廷亮陳情書的出世，雖然對案情提供了另一種新的可能，也或許只是眾多真相的其中一種。但至少，這讓我們發現案子背後另有隱情，郭廷亮不僅有可能是被冤枉的，他也有了不得不死的理由。

是叛變還是誣陷？

在揭開陳情書的內容之前，我們先來考量外界揣測的多種陰謀論，是否有其道理。

剛渡海來台時，中華民國政府其實岌岌可危，面臨內外多方勢力的競逐，隨時有崩塌的可能。其中，海峽對面虎視眈眈的共產黨、對蔣政權失望透頂的美國、與派系鬥爭不斷的國民黨內部，都有可能是促成這場匪諜案的真兇。

根據官方說法，郭廷亮匪諜案當然是共產黨滲透台灣的證據。情治單位抓對人了，可喜可賀。然而，最簡單方便的答案往往不會是正確的。

郭廷亮的自白書中寫道，他被囑咐來台潛伏時是1948年底。但那時國民黨還握有大片江山，共產黨根本沒可能料到國民黨會在短短一年之內丟失整個大陸，遁逃台灣。因此，白氏兄弟指示郭廷亮潛伏台灣的敘述，在當時根本是天方夜譚。

而孫立人與其部屬的忠黨愛國是有目共睹的。事發之後，不管是台灣、海外華僑界還是美國方面，完全沒有人相信政府的說法，逼得政府成立九人委員會重新調查，台美關係也陷入了重大危機。

當時還流行著另一套說法，認為孫立人以美國為靠山，企圖發動政變篡奪蔣氏政權。雖然我們常開玩笑說一切都是美帝的陰謀，總是到處外送民主。嗯，但是呢，美國這次可真說不上是無辜的。

孫立人出身書香門第，透過庚子賠款留學美國，但愛國的他毅然決然投筆從戎，進入維吉尼亞軍校就讀。由於美國留學的經驗，孫立人英語能力好，行事作風與美軍將領相似，因此頗受美方青睞。

二次大戰結束，國共內戰正酣之際，麥克阿瑟不滿蔣介石領導的腐敗國民黨政權，邀請孫立人前往日本密會，希望他能夠在台灣擁兵自重，建立一個獨立的本土民主政權。到時候若蔣介石敗退到台灣，再當成難民給予政治庇護。如此一來，今天的我們就不會經歷漫長的戒嚴時期，而會是民主自由且獨立的台灣國民。數十年後揭露的美國機密檔案中，確實存在這個計劃。

結果呢？孫立人這個石頭腦袋，竟然說：「我得請示老總統的意思。」然後將美國人的提議向蔣介石據實以告，並保證永遠效忠他。連之後蔣丟了大陸，倉皇逃到台灣時，還給予接風洗塵，將被白崇禧、李宗仁踢下總統之位的蔣給重新扶上寶座。這麼愚忠的孫立人竟然會想叛變？而且還不是在1949年手握重兵，而是1955年兵權盡失的時候發難。太荒唐了。

那麼，既然中共與美國等外部勢力被排除，剩下的可能，就是中華民國在台灣的派系鬥爭了。 當年潰逃台灣後，蔣介石一直在檢討為何會丟失整個大陸。他得到的結論，絕對不是因為自己指揮無方，也不是政府太腐敗，而是因為共產黨實在太過陰險，在軍民之中藏了一堆間諜。於是他放任自己留學蘇俄的兒子蔣經國主導特務機關，擴大情治單位的權力，成立政治工作部門，徹底監控軍民的行動與思想。

然而，孫立人堅決反對這種做法。不只是不支持情治單位，孫立人還提倡軍隊國家化，積極籌備反攻大陸，幾乎所有的意見都與蔣介石不對盤。在與蔣介石等一干國家要人的會議上，所有人都戰戰兢兢，唯有孫立人敢指著蔣介石與蔣經國的鼻子大罵。而美國人對孫立人的厚愛，也讓蔣介石十分不是滋味。

美式訓練出身的孫立人，在黃埔系將領環伺的黨國中，宛若一根尖銳的刺。但是，孫立人戰功彪炳，為人處事又公正不阿，更十分愛戴下屬，擁有一批忠實的擁護者，還是美國人的愛將。要拔掉這根刺可是非常不容易。

Photo Credit: 中央社 台南二中小禮堂中的大講桌，經歷了孫立人在台南二中的時期，從老照片顯示，孫立人將軍在司令台上向官兵講話，大講桌被搬了出來，桌子架上麥克風。（詹翹提供）中央社記者張榮祥攝 107年10月18日

消失的三個月

1955年5月25日郭廷亮遭到逮捕，8月20日才出庭，中間的三個月完全是一片空白。三個月後，一卷卷自白書就攤在九人委員會的面前，而這也是本案唯一的證據來源。負責審問嫌犯的單位表示，自白書絕對是犯人親筆手寫的自由陳述。但真的是這樣嗎？ 時隔33年，郭廷亮在陳情書中道出了他在那三個月中的遭遇。

當年，郭廷亮以為長官有事召見，才坐上了一輛黑色有蓬的吉普車，沒想到卻被帶往惡名昭彰的鳳山海軍招待所，刑求了10天10夜。保密局的訊問方式是「新式」的，他們知道軍人自尊高骨氣重，所以除了肢體上的虐待，更要百般地羞辱。他被關在一個小房間，地板上屎尿橫流，不能洗澡，只能吃鹽水辣椒拌飯，像一條關在籠裡的狗。

郭廷亮在從牢房與審訊室往返的過程中，經過一道道擁擠並排的鐵門，裡面傳出陣陣惡臭，有時則會有低聲啜泣或是淒厲哀嚎。他知道，那些動物一般嚎叫的，一個個都是他在緬甸密林中，一同出生入死的弟兄。

偵訊人員對待每位嫌犯的審問手法都不太一樣。但唯一相同的是，拷問到嫌犯屈服後，要求他們在口供中承認所有的罪刑，押上指印，並照著範本抄一份自白書。

王善從因為受不了幽閉的牢房，「抓進去一天，眼睛就看不見，耳朵就變聾了。」而後屈服，遭到其他獄友的鄙視。沈承基因為拒絕被情治單位吸收，受到特別多折磨，在牢房中被銬了兩副手銬與腳鐐，手與腳還被另一副手銬給銬在一起，根本無法睡覺。

冉隆偉因為不配合，還打了訊問人員幾拳，被帶到海邊裝進麻袋，浸入海水中，直到沒頂之前，他才開始求饒，留得一命。孫光炎因為嘴上不饒人，痛罵蔣家，被帶去防空洞毒打一頓，從此音訊全無。等到幾10年後獄友發現他時，已精神失常，被棄置在精神病院等死。賴卓先認為，自己只有被辱罵、打幾拳，然後被電擊到永久性聽力受損而已，非常幸運。