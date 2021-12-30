解嚴後仍難逃黨國毒手的「郭廷亮匪諜案」（下）：為了圓一個謊，隔了30多年也得將當事人滅口

文：厭世學者

被迫認罪的郭廷亮，不僅沒有得到被承諾的一切，還以匪諜罪名深陷囹圄。出獄後，他積極推動翻案，卻在前往孫立人追思會的途中跳車身亡。這場公認的意外，或將會被數位證人推翻。

事發前的關鍵電話

「明天老總逝世一周年的忌日，我們一起去台中。」沈承基說。「老總喜歡穿得整齊，我要先去內壢拿西裝。」電話那頭的郭廷亮應道。 1991年11月16日上午11點，劫後餘生的郭廷亮從綠島返台，在台北火車站買完車票，於等車的期間向獄友打了通電話。此時，距離郭廷亮跳車只有1個小時。

匪諜案發生後，郭廷亮等人的生活完全變調，不僅妻離子散、事業全失，連過去稱兄道弟的同袍朋友也不敢跟他們聯絡，就算不小心見了面，也是別著頭快速走過去。他們此刻能依靠的，只有一起蹲過黑牢的獄友，以及相信正義終究會到來的那顆心。

是的，郭廷亮和獄友們撐過了戒嚴時期。1987年解嚴之後，言論自由百花齊放，二二八、白色恐怖，所有的禁忌，一夕之間變成了街頭巷尾熱烈談論的議題。郭廷亮看得眼睛都花了，以為自己也有翻案的機會，於是集結了獄友的力量，四處奔走，希望能抹消眾人的冤罪。結果，世人只承認了孫立人的無辜，卻對郭廷亮等無名小卒的命運毫無興趣。

正講到激動之處，沈承基卻聽到電話中傳來了別人的聲音：「不要再講了，趕快上車。」隨後電話突遭掛斷。沈承基心頭一驚。自從郭廷亮轉調綠島，放假回台灣與眾獄友相聚之時，身邊總是有警總或憲警的便衣在跟監。但他們從來沒靠得這麼近過。

果不其然，下午接獲噩耗，沈承基馬上趕往醫院，但卻有人先到了。郭廷亮的病床旁，圍繞著好幾個穿著香港衫的陌生人，他一看就知道是情治人員。如果說他們寸步不離郭廷亮的身邊，又怎麼會發生此等意外呢？

獄友陸續抵達醫院後，左等右等，卻都等不到醫生來開刀。他們懷疑護士與醫生都受了上面的指示，不願意開刀急救。又怕他們一不注意，讓便衣給病人動了手腳。他們四處討救兵，有人捧著一袋零錢狂打公用電話，有人自掏腰包雇了救護車。他們合作地就像30年前一樣，為了在看守所中活下去，拯救身旁的夥伴，用盡了一切力量。

然而他們終究是沒有成功，郭廷亮在11月24日離世。直到死前，他都還沒擺脫匪諜的烙印。

「跳車意外？怎麼可能。」沈承基皺起眉頭說：「當年郭老大跟我在鳳山時，受過跳車訓練，都知道要利用慣性作用，用向前跑的姿勢跳下去。」 賴卓先也附和道：「剛來台灣的時候，郭廷亮坐火車常常沒帶錢，火車還沒進站前就偷偷跳下去。這被抓到可要記過的。」

「對了，郭廷亮常常跟我說，他的手提包裡面，有一些爆炸性的文件，還有要給蔣經國、李登輝的陳情書。」 他們打開手提包，只有發現陳情書與15萬圓，沒有任何「爆炸性文件」的存在。難道是被情治人員帶走了嗎？「他一定是被弄死的。」在場所有獄友都這麼想。

郭廷亮的跳車疑雲

也許郭廷亮年世已高，身體不若以往健壯，臨時發現坐過站，急匆匆地衝下車，才會發生意外，朱浤源心想。 在10年之後，中研院研究員朱浤源為了一項研究專案，重新走訪郭廷亮當年發生意外的地點，嘗試拼湊出事件的真相。 當他取出郭廷亮的病歷，發現了一些不尋常的現象。

郭廷亮的頭上共有右頂骨、左顳骨骨折、後腦勺外傷、頸椎三四節移位、右眼熊貓眼，軀幹與肢體則完全沒有破皮或骨折。致命傷是由右頂骨處撞擊，導致的硬腦膜下出血與蜘蛛網膜下腔出血。熊貓眼也是來自於右頂骨撞擊導致的出血。

「一般跳車的情形，會傷成這樣嗎？」 綜合來看，郭廷亮除了落地時後腦勺撞到地板，所產生的輕微紅腫外傷之外，還至少多受到來自右頂骨與左顳骨的兩道衝擊。而這兩道衝擊，都比撞到地板的傷害更為用力且直接。

除此之外，一般人在跌倒時，除非失去意識，不然都會反射性地先用手或腳去支撐地板，並在肢體上造成瘀青或破皮才對。郭廷亮卻完全沒有這種情形，他受傷的部位全都集中在頭部。

而且，根據鐵路總局提供的資料，火車當時的速度應不至於過快，頂多時速15公里。跳車經驗豐富的郭廷亮怎麼會失誤，甚至完全沒得反應呢？跳車的動作也勢必很大，月台嚮導員魏建爐當時，也不應該會看成是「一樣東西」直直地掉在地上才對。

如果說，郭廷亮是被打暈後才丟下車的，那麼一切都合理了。一個跳車經驗豐富的老兵，已經買好了票，卻在火車剛啟程時才跳車，而且沒做任何保護動作，就直挺挺地跌在地上，頭上還多了好幾處不自然的撞擊，只有如此才能解釋得通。

但是這些畢竟都是間接的推論，要得到紮實的證據，還是得向警總申討。依據這些出獄匪諜的經驗，郭廷亮身邊應有為數不少長期跟監的便衣存在，不然也不可能在第一時間，比郭廷亮的親人朋友更早抵達他的病房，更何況沈承基曾經在事發一小時前與郭廷亮通電話被打斷，在在證明了郭廷亮所搭乘的火車上有警總的便衣。

正當朱浤源想要向警總申請資料，確認當時跟監人員的資料時，卻遭到了相關單位的拒絕。儘管他已經知道了那幾位便衣的姓名身分，一股巨大的力量終究是將他擋了下來。

警總與郭廷亮的約定

「郭廷亮的死是自找的，他違反了對警總的承諾。」警總保安處的陳寅華說道。 儘管曾在警總工作過，在這之前陳寅華還是孫立人案的受刑人之一，也因此知曉了許多內幕。他完全不相信郭廷亮是匪諜，但知道郭與警總做了交易。警總會給郭廷亮60萬元，以換取他永遠保守秘密。