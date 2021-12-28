2021/12/28,
健康

研究：如果持續執行COVID-19校園篩檢，可以有效圍堵病毒嗎？

研究：如果持續執行COVID-19校園篩檢，可以有效圍堵病毒嗎？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

無症狀的COVID-19病人佔全部病人的三分之一甚至一半，且病毒量一點也不低。

議題背景

今（2021）年12月23日，國際期刊《美國醫學會期刊》網路開放版（JAMA Network Open）發表一篇研究，探討美國康乃狄克州18所學院和大學COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檢測、病例率和社交接觸（接觸數據來自手機）之間相關性。研究發現檢測較頻繁，病例率較多，但也比較能及早阻止感染繼續傳播。研究結論也提到校園並非封閉的群體，即使現在已有疫苗，學校仍應持續檢測COVID-19並且執行減緩感染傳播的策略。

研究文獻

專家怎麼說

林口長庚紀念醫院檢驗醫學部講師級主治醫師 王信堯

2021年12月23日

此篇研究論文，提出大規模、持續檢驗對於COVID-19防疫上的可能益處。這篇研究蒐集18個在美國康乃狄克州的大學校園的資訊，每個校園有數百或上千個學生，範圍跟人口基數都相當可觀，因此具有一定的代表性。此篇研究最值得大家關注的，是除了疫苗、隔離、藥物外，持續且大規模的檢驗是另一可阻斷COVID-19傳播的手法。

COVID-19正在教導檢驗醫學的新概念。無症狀的COVID-19病人佔全部病人的三分之一甚至一半，且病毒量一點也不低[1]，而且比起有症狀的病人，較沒有危機意識。不巧，COVID-19又具有部分空氣傳染的特性。因此在全球的疫情下，大致很難以過去醫學教科書上寫的依症狀、接觸旅遊史來開立相關的檢驗。

因此，大規模、持續的抗原快篩，甚至是核酸檢測，可幫助提高後續確診工具的效能，是許多歐美國家及這篇文章提到的方法，依據各國疫情不同而採用。在先前的模擬研究中[2]，也指出檢驗頻率可能是比檢驗本身效能更重要的因素。而在此篇研究中，作者使用真實世界的資料證實了此事。經過這波之後，COVID-19檢驗的趨勢是快速找到人群中的病毒，並加以精準圍堵。

此篇研究的幾個限制是，蒐集的資訊來自於大學自我通報，沒有監管覆核，因此可能會有遺漏。另外，此篇研究中並無蒐集學生及職員施打疫苗及先前感染的資訊。施打疫苗以及先前有感染都會改變群體免疫力，因此可能會影響其他防疫手法所帶來的益處。最重要的是此篇研究發生地點、氣候、文化、生活習慣、目標群體都與台灣的一般大眾不同，直接使用該研究結論前，仍應進一步評估。

參考資料

  1. Yang, Qing., et al. (2021) "Just 2% of SARS-CoV-2− positive individuals carry 90% of the virus circulating in communities." Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(21).
  2. Larremore, Daniel B., et al. (2021) "Test sensitivity is secondary to frequency and turnaround time for COVID-19 screening." Science advances, 7(1), eabd5393.

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。