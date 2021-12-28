研究：如果持續執行COVID-19校園篩檢，可以有效圍堵病毒嗎？

議題背景

今（2021）年12月23日，國際期刊《美國醫學會期刊》網路開放版（JAMA Network Open）發表一篇研究，探討美國康乃狄克州18所學院和大學COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檢測、病例率和社交接觸（接觸數據來自手機）之間相關性。研究發現檢測較頻繁，病例率較多，但也比較能及早阻止感染繼續傳播。研究結論也提到校園並非封閉的群體，即使現在已有疫苗，學校仍應持續檢測COVID-19並且執行減緩感染傳播的策略。

研究文獻

專家怎麼說

林口長庚紀念醫院檢驗醫學部講師級主治醫師 王信堯

2021年12月23日

此篇研究論文，提出大規模、持續檢驗對於COVID-19防疫上的可能益處。這篇研究蒐集18個在美國康乃狄克州的大學校園的資訊，每個校園有數百或上千個學生，範圍跟人口基數都相當可觀，因此具有一定的代表性。此篇研究最值得大家關注的，是除了疫苗、隔離、藥物外，持續且大規模的檢驗是另一可阻斷COVID-19傳播的手法。

COVID-19正在教導檢驗醫學的新概念。無症狀的COVID-19病人佔全部病人的三分之一甚至一半，且病毒量一點也不低[1]，而且比起有症狀的病人，較沒有危機意識。不巧，COVID-19又具有部分空氣傳染的特性。因此在全球的疫情下，大致很難以過去醫學教科書上寫的依症狀、接觸旅遊史來開立相關的檢驗。

因此，大規模、持續的抗原快篩，甚至是核酸檢測，可幫助提高後續確診工具的效能，是許多歐美國家及這篇文章提到的方法，依據各國疫情不同而採用。在先前的模擬研究中[2]，也指出檢驗頻率可能是比檢驗本身效能更重要的因素。而在此篇研究中，作者使用真實世界的資料證實了此事。經過這波之後，COVID-19檢驗的趨勢是快速找到人群中的病毒，並加以精準圍堵。

此篇研究的幾個限制是，蒐集的資訊來自於大學自我通報，沒有監管覆核，因此可能會有遺漏。另外，此篇研究中並無蒐集學生及職員施打疫苗及先前感染的資訊。施打疫苗以及先前有感染都會改變群體免疫力，因此可能會影響其他防疫手法所帶來的益處。最重要的是此篇研究發生地點、氣候、文化、生活習慣、目標群體都與台灣的一般大眾不同，直接使用該研究結論前，仍應進一步評估。

參考資料

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航