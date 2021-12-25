五月花、得意等抽取式衛生紙農曆年後漲約8％，量販業者將祭促銷活動減輕民眾壓力

（中央社）旗下有「五月花」等衛生紙品牌的永豐實昨（24）日宣布漲價，經濟部長王美花昨天表示，有接獲廠商反映稱進口成本上漲40％至50％，並表示會在農曆年前維持原價，她會再向廠商了解相關細節。

永豐實昨天證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中台灣8成消費者主要購買的商品抽取式衛生紙，漲幅平均約8％，家樂福、愛買會透過各式促銷活動減輕民眾壓力；全聯則表示，尚未收到漲價通知。

家庭用紙業者稱生產成本都在上漲，農曆年前努力維持原價

王美花下午出席橋頭科學園區選地招商啟動典禮，並接受媒體聯訪，被問及衛生紙漲價議題時表示，確實有接獲廠商反映稱進口成本上漲40％至50％，衛生紙會盡量微幅調漲，努力在農曆年前維持原價。

王美花說，相關細節會再向廠商了解。

永豐餘消費品實業旗下產品包含紙品及清潔用品2大領域，紙品品牌有「五月花」、「得意」、「柔情」；清潔用品則有「橘子工坊」、「植淨美」、「新淨」等。

至於餐飲業者也頻頻調漲價格，王美花說，業者反映從國外進口海鮮、肉類成本增加，會再進一步了解，而政院已成立跨部會物價稽查小組，調查廠商漲價理由及合理性。

量販與電商業者如何因應？

《中央社》報導，愛買昨天下午告訴該社記者，已接獲永豐實衛生紙漲價通知；至於其他衛生紙廠商，愛買將盡全力溝通，未來檔期也會與各品牌討論，挑選多支衛生紙品牌，以促銷價方式因應調漲。

家樂福受訪時表示，今年受原物料上漲，已有部分產品陸續漲價；假使年後衛生紙等民生用品漲價，也會透過買1送1、第2件半價等促銷活動，減低民眾壓力的感受。全聯則表示，目前沒有收到漲價通知。

《ETtoday新聞雲》報導，遠傳friDay購物逆勢操作，在昨日下午5點推出1元限時開搶優惠搭配多樣促銷。

根據PChome 24h購物觀察，近兩日（22日至24日）對比上週同期，整體衛生紙銷量成長65％，顯見消費者近期對於衛生紙的大量需求。PChome 24h購物也因應這波趨勢祭出相關優惠。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺