五月花、得意等抽取式衛生紙農曆年後漲約8％，量販業者將祭促銷活動減輕民眾壓力
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家庭用紙業者分析，台灣製造衛生紙的紙漿，高達8成必須進口，但進口的運費今年以來已大漲2成；生產過程中需要的化學品約上漲15％，特別是製造過程中必須的燃煤等能源成本，出現了倍增的漲幅。
（中央社）旗下有「五月花」等衛生紙品牌的永豐實昨（24）日宣布漲價，經濟部長王美花昨天表示，有接獲廠商反映稱進口成本上漲40％至50％，並表示會在農曆年前維持原價，她會再向廠商了解相關細節。
永豐實昨天證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中台灣8成消費者主要購買的商品抽取式衛生紙，漲幅平均約8％，家樂福、愛買會透過各式促銷活動減輕民眾壓力；全聯則表示，尚未收到漲價通知。
家庭用紙業者稱生產成本都在上漲，農曆年前努力維持原價
王美花下午出席橋頭科學園區選地招商啟動典禮，並接受媒體聯訪，被問及衛生紙漲價議題時表示，確實有接獲廠商反映稱進口成本上漲40％至50％，衛生紙會盡量微幅調漲，努力在農曆年前維持原價。
王美花說，相關細節會再向廠商了解。
永豐餘消費品實業旗下產品包含紙品及清潔用品2大領域，紙品品牌有「五月花」、「得意」、「柔情」；清潔用品則有「橘子工坊」、「植淨美」、「新淨」等。
《自由財經》報導，生產春風、情人、蒲公英、雪柔等品牌衛生紙的正隆紙業，對於有業者決心調漲價格「樂見其成」。
正隆表示，國內主要家紙業者的成本結構大同小異，過去3年大家面對生產成本持續上漲卻避談漲價，主要因應方式除了自行想辦法吸收成本，就是降低通路的促銷，導致消費者會感覺購買商品的價格緩步上揚，但如此作法仍無法完全反映成本壓力，各家業者的獲利都被大幅壓縮。
《自由財經》報導，家庭用紙業者指出，衛生紙漲價，通常會歸因於「紙漿」價格飆漲，但自2018年以來，用於生產衛生紙的短纖紙漿價格飆上高點後，就未曾滑落，反倒是其他影響衛生紙價格的生產成本，包括運費、化學品、能源價格及人力成本，全部都在上漲。
家紙業者分析，台灣製造衛生紙的紙漿，高達8成必須進口，但進口的運費今（2021）年以來已大漲2成；生產過程中需要的化學品約上漲15％，特別是製造過程中必須的燃煤等能源成本，出現了倍增的漲幅。至於人力成本，包括基本工資調漲，以及各家業者每年調薪，明（2022）年更將跟進軍公教薪資調升，等於生產成本「全面上漲」。
《經濟日報》報導，近年已轉型從事濕紙巾和面膜等紙類加工的士紙，昨日舉行法說會，總經理蔡丞哲也表示，近期無調漲產品計畫，不過未來規劃的新品會合理反應原料成本。
通路商也透露，部分二線品牌衛生紙其實已默默調價，預料明年隨著原物料成本、基本薪資上揚、運價走高，若大廠扛不住，恐怕聽到的「漲聲」將愈來愈多。
至於餐飲業者也頻頻調漲價格，王美花說，業者反映從國外進口海鮮、肉類成本增加，會再進一步了解，而政院已成立跨部會物價稽查小組，調查廠商漲價理由及合理性。
量販與電商業者如何因應？
《中央社》報導，愛買昨天下午告訴該社記者，已接獲永豐實衛生紙漲價通知；至於其他衛生紙廠商，愛買將盡全力溝通，未來檔期也會與各品牌討論，挑選多支衛生紙品牌，以促銷價方式因應調漲。
家樂福受訪時表示，今年受原物料上漲，已有部分產品陸續漲價；假使年後衛生紙等民生用品漲價，也會透過買1送1、第2件半價等促銷活動，減低民眾壓力的感受。全聯則表示，目前沒有收到漲價通知。
《ETtoday新聞雲》報導，遠傳friDay購物逆勢操作，在昨日下午5點推出1元限時開搶優惠搭配多樣促銷。
根據PChome 24h購物觀察，近兩日（22日至24日）對比上週同期，整體衛生紙銷量成長65％，顯見消費者近期對於衛生紙的大量需求。PChome 24h購物也因應這波趨勢祭出相關優惠。
延伸閱讀
新聞來源
- 衛生紙喊漲 經長：廠商反映進口成本上漲4到5成（中央社）
- 衛生紙喊漲 家樂福、愛買祭促銷因應（中央社）
- 萬物齊漲！衛生紙也漲價了（經濟日報）
- 永豐餘系列抽取衛生紙 農曆年後漲8％（自由財經）
- 衛生紙再喊漲？家紙業者：5大成本全上揚 能源成本漲最兇（自由財經）
- 衛生紙「年後每串漲10元」！電商平台逆勢推1元優惠5點開搶（ETtoday新聞雲）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺