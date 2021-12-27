美國近期陸續發布系列關鍵戰略文件，預期將揭示哪些有關台灣的內容？

文：賴怡忠（台灣智庫執行委員）

1218「4 No」終結兩個月的公投夢魘

12月18日大公投結果，在民進黨政府的全力衝刺防守下，國民黨主提與背書的四大公投案不僅通通沒過關，不同意票數也通通都高於同意票數。基本上台灣算是回到原點，這兩個月對不少國人來說，簡直像是個噩夢一場。公投四比零完敗國民黨，象徵了這個夢魘的結束。

這個公投唯一的正面效應，是民進黨政府在面臨其主要訴求會被全面翻盤，導致政權提早跛鴨之際，被迫全力出動積極捍衛政策，算是讓全國民眾更清楚這些政策的考慮與設計背景。

希望這個教訓可以改變執政團隊內部習慣輕忽公共說明，認定選民的政治立場無法透過說服而改變，對政治溝通採取十分犬儒的態度者。特別在兩個月前，這四題的支持高於反對的比例近30%，因此這是從落後30%打到逆轉勝的結果，顯示只要積極展現公共溝通的誠意，選民是會有感受，也會給予回饋的。

雖然中國不是這個公投的主題，但中國最後也還是忍不住出手，不管是國台辦質問中國都禁止萊豬進口，為何台灣要容許進口萊豬，以及公投前十幾天出現的尼加拉瓜斷交事件等，這次公投的有關否定與贊同的潛台詞，與「抗中保台」還是脫不了關係。

擔心台美關係與台灣的國際經貿交往能力會因為公投結果而受到牽累，是人民對反萊豬進口公投投下否定票的重要原因，甚至其否定高於贊成的比例，還比公投綁大選這題高。中國出手但沒有明顯作用，甚至到了最後，更有多家企業主公開出面反對反美豬進口公投，無視徐旭東「被台獨」的恐懼效應。

這個現象要嘛顯示台灣不倚靠中國的企業，其規模已經集結到相當程度，因此會產生一家跟著一家出面表態的情形；或是對中國的倚賴已經大幅降低，讓台商比較不畏懼中國的可能反應而積極出面。不論是哪一種原因，都折射出從2018到現在經歷美中貿易戰、科技戰、以及武漢肺炎持續衝擊下的兩岸經貿態勢，可能與過去已經非常不一樣了。

這個公投結果對台美關係與台灣的國際處境都是好事。除了不用擔心美豬進口議題在兩年內會被大作文章之外，因為是被公投程序的公共確認，美國對台灣政府的國際經貿決策會更具信心，連帶的也會讓包括日本在內的其他國家，提升對台灣國際貿易誠信的信賴感。

公投結果也側面展現了台灣民眾明確的親美遠中態度，美、日、及其他理念相近國家都會看在眼裡。雖然不一定立即會帶來台灣進入CPTPP的同意，但對於支持台灣加入CPTPP等的正面印象，絕對有加分。距離台美投資協議，甚至是自由貿易協議等的協商，也較過去更近一步了。

Photo Credit: AP / 達志影像

美國發表印太戰略演說

由於美國也剛好在要對外釋出一系列重要戰略文件的當口。在四大公投票的五天前，國務卿布林肯於12月13日訪問印尼時，就在印尼大學以〈自由與開放的印太〉為題發表演說，闡釋拜登政府的印太戰略。

這是美國發布系列關鍵戰略文件的第一砲。之後還會有美國的國家安全戰略（National Security Strategy）、美國的國防戰略（National Defense Strategy）、美國的對中戰略／政策（America’s China Strategy Foreign Policy on China）等。而有關美國全球軍事部署的「全球軍事態勢評估」（Global Posture Review）因已在上個月（11月29日）發表過，因此不會在這一波的戰略公告上。

布林肯的印太戰略演說有5個重點，包括何謂自由與開放的印太、與印太區域內及國家產生對印太更緊密的連結、促進更廣泛的繁榮、建立對災難及其他區域議題更具韌性力的印太社會、強化印太安全等。

我們可以發現，美國拜登政府的印太戰略很明顯地把東南亞再度擺在中心位置（所以國務卿會選在印尼發表印太戰略演說），十分關注東協的反應，除了強調不會要求東協選邊外，也刻意壓低安全議題的份量，因此將安全的排序放在最後，不若過去多將安全議題擺在第一。

對東南亞的經濟議題也不再侷限於自由貿易，而是更廣泛的貿易與工業政策、科技政策等項目的合作議題，也不只是強調印太戰略的美國意向，而是強調與域內及域外盟邦合作以共同架構出印太戰略。而沿用川普政府使用「自由與開放」的詞彙作為其印太戰略的開場，顯示拜登政府強調其戰略與川普政府的印太戰略是有高度的持續性的。

這個演說也提到拜登政府正在發展其「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework），而日前美國副國務卿雪曼（Wendy Sherman）與歐盟對外事務處處長 （Stefano Sannino）在其「美國─歐盟印太對話」中，就提到美國「世界優質重建計畫」（Build Back Better World）與歐盟的「全球門戶構想」（Global Gateway）的合作，（當然也再度包括對台海維持現狀與穩定的強調）。

因此與川普政府的印太戰略相比，拜登政府的印太戰略應該是更強調與盟邦對此區域的合作。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

華府近期將發表其他重要戰略文件

這個印太戰略原本計畫在11月發布，但因種種原因延遲到12月中，以演講方式對外釋出其印太戰略的精髓。這意味著對中戰略／政策會在之後才提出。這個發布次序的先後，起碼顯示了其印太戰略位階是高於對中政策。