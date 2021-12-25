2021/12/25,
社會

立院三讀父母可「同時請領」育嬰留停津貼，勞動部估每年1.4萬人受惠、每人可領10萬元

立院三讀父母可「同時請領」育嬰留停津貼，勞動部估每年1.4萬人受惠、每人可領10萬元
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民進黨立委劉建國在法案三讀後發言指出，可惜這次未直接修正《就業保險法》，將提高津貼給付標準，而是另外訂定補助要點，呼籲勞動部不應用補助要點替代母法。

（中央社）現行《就業保險法》明定，父母應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之。立法院會昨（24）日三讀通過《就業保險法》部分條文，刪除父母應分別請領育嬰留停津貼相關條文，未來夫妻均可同時申請育嬰留停津貼。

此外，立法院會昨天也三讀修正通過《公教人員保險法》第35條及第51條條文，讓公教人員夫妻未來在申請同一子女的育嬰留職停薪期間，可同時請領育嬰留職停薪津貼。

現行《就業保險服務法》明定，育嬰留職停薪津貼以勞工被保險人育嬰留職停薪當月起前6個月平均投保薪資60％計算，於勞工育嬰留職停薪期間按月發給津貼，每一子女合計最長發6個月；但父母同為勞工被保險人時，應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之。

立法院會昨天三讀通過《就業保險法》部分條文，刪除父母應分別請領育嬰留職停薪津貼的相關條文。

《三立新聞》報導，法令通過後，勞動部根據過往數據統計，平均每年約有1萬4000人受惠，金額為平均每人每月為2萬114元，平均請領約5個月，總計1人可領10萬元。

《自由時報》報導，這次修法也通過附帶決議，建議勞動部會同銓敘部、國防部、行政院人事行政總處及主計總處等相關部會，6個月內完成津貼補助的預算編列及發放法制化的草擬；另要求勞動部及相關部會6個月內向立法院社會福利委員會提出完善家庭照顧制度薪資公共化之專案報告，提升育嬰留職停薪津貼、相關孕產假、家庭照顧制度的政策成效。

行政院在提案說明指出，現行父母應分別請領育嬰留職停薪津貼的條文，原是考量育嬰留職停薪的子女撫育需求；但考量照顧子女為雙親共同責任，且如勞工已有育嬰留職停薪事實，基於就業保險宗旨是勞工發生保險事故時提供損失填補，所以刪除父母應分別請領育嬰留職停薪津貼的相關條文。

民進黨立委劉建國在法案三讀後發言指出，這次修法刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼規定，希望藉由營造友善職場育兒措施，為少子女化的台灣注入新生命；但可惜這次未直接修正《就業保險法》，將提高津貼給付標準，而是另外訂定補助要點，呼籲勞動部不應用補助要點替代母法。

台灣民眾黨立委賴香伶也表示，逆轉少子化要從親職均等做起，兩性需共同負擔養育子女責任，而她也提出附帶決議，要求政府應檢視陪產假、家庭照顧假、育兒津貼等問題，具體解決勞工生養小孩的沈重負擔。

另外，立法院會昨天同樣三讀修正通過《軍人保險條例》、《志願士兵服役條例》部分條文，刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼的規定，以及志願士兵育嬰留職停薪申請，僅得以本人或配偶之一方為限的規定。

劉建國在完成立法程序後發言指出，關於此次修法，他感謝國防部長邱國正大力支持，而且這都是民進黨政府及提案立委面對國軍人力危機的積極作為；挑戰雖然持續存在，但打造友善生養職場環境，是大家永遠不變的目標。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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