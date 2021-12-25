立院三讀父母可「同時請領」育嬰留停津貼，勞動部估每年1.4萬人受惠、每人可領10萬元

（中央社）現行《就業保險法》明定，父母應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之。立法院會昨（24）日三讀通過《就業保險法》部分條文，刪除父母應分別請領育嬰留停津貼相關條文，未來夫妻均可同時申請育嬰留停津貼。

此外，立法院會昨天也三讀修正通過《公教人員保險法》第35條及第51條條文，讓公教人員夫妻未來在申請同一子女的育嬰留職停薪期間，可同時請領育嬰留職停薪津貼。

現行《就業保險服務法》明定，育嬰留職停薪津貼以勞工被保險人育嬰留職停薪當月起前6個月平均投保薪資60％計算，於勞工育嬰留職停薪期間按月發給津貼，每一子女合計最長發6個月；但父母同為勞工被保險人時，應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之。

立法院會昨天三讀通過《就業保險法》部分條文，刪除父母應分別請領育嬰留職停薪津貼的相關條文。

行政院在提案說明指出，現行父母應分別請領育嬰留職停薪津貼的條文，原是考量育嬰留職停薪的子女撫育需求；但考量照顧子女為雙親共同責任，且如勞工已有育嬰留職停薪事實，基於就業保險宗旨是勞工發生保險事故時提供損失填補，所以刪除父母應分別請領育嬰留職停薪津貼的相關條文。

民進黨立委劉建國在法案三讀後發言指出，這次修法刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼規定，希望藉由營造友善職場育兒措施，為少子女化的台灣注入新生命；但可惜這次未直接修正《就業保險法》，將提高津貼給付標準，而是另外訂定補助要點，呼籲勞動部不應用補助要點替代母法。

台灣民眾黨立委賴香伶也表示，逆轉少子化要從親職均等做起，兩性需共同負擔養育子女責任，而她也提出附帶決議，要求政府應檢視陪產假、家庭照顧假、育兒津貼等問題，具體解決勞工生養小孩的沈重負擔。

另外，立法院會昨天同樣三讀修正通過《軍人保險條例》、《志願士兵服役條例》部分條文，刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼的規定，以及志願士兵育嬰留職停薪申請，僅得以本人或配偶之一方為限的規定。

劉建國在完成立法程序後發言指出，關於此次修法，他感謝國防部長邱國正大力支持，而且這都是民進黨政府及提案立委面對國軍人力危機的積極作為；挑戰雖然持續存在，但打造友善生養職場環境，是大家永遠不變的目標。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺