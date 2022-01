破除謠言：網傳「只有完全接種疫苗的人才會得到Omicron」？

謠言內容

【英國衛生安全局 (UKHSA) 疫苗監測報告】只有完全接種疫苗的人才會害怕新的「有史以來最糟糕」的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)變種;數據顯示,他們已經佔了每五例COVID-19死亡中的四例。英國衛生安全局 (UKHSA)每週發布一份「疫苗監測」報告,其中包含過去四周英格蘭各地按疫苗接種狀態劃分的COVID-19病例、住院和死亡的統計數據。他們的最新報告於去(2021)年11月25日星期四發布涵蓋了去年第43至第46週(10月25日至11月21日)的感染、住院和死亡數據。

該謠言文章指稱的數據,來自英國衛生安全局去年11月25日發布的「COVID-19 疫苗監測報告」。

問題

該謠言文章中提及:「報告顯示,於去年10月25日至11月21日期間,有83萬3,332例記錄的COVID-19病例,9,094例COVID-19住院治療和3,700例COVID-19死亡。其中未接種疫苗的佔所有病例的39%、所有住院病例的34%和所有死亡病例的19%。接種疫苗的人數佔所有病例的 61%,佔所有住院人數的66%,佔所有死亡人數的81%」,此計算方式是否正確?說法有根據嗎?

對此,SMC與合作夥伴「MyGoPen事實查核組織」共同釐清謠言內容與查證研究,希望依實證醫學研究的精神,幫助民眾解開疑慮。解析內容即時提供給MyGoPen完整引用。

結論

謠言的算法是錯誤的,因為在英國全國接種疫苗的比例本身就很高,接種疫苗的人群基數本身就很大,所以接種過疫苗的人發生感染、住院和死亡比例不能以該報告的數值推算。 該謠言引用的UKHSA報告,完全不能被解釋成「只有完整接種疫苗的人,才會害怕新的Omicron變種病毒」。 該報告第五頁的數據清楚說明,現有的AZ、BNT和莫德納三支疫苗,在預防COVID-19重症和死亡方面仍是安全有效的。

解析

首先,該謠言的出處是來自一個名為「The Exposé」(舊名為The Daily Expose),是一個已被全球各大機構認證的反疫苗資訊平台,長期充斥大量錯誤、扭曲解讀疫苗資訊的網站。有著大量專業領域專家學者的法國知名醫療健康網站「Health Feedback」,也在他們網站中也查證了多篇來自The Exposé的文章,多篇內容都被認定為「錯誤」、「缺乏實證依據」或「曲解原始資訊」,故若看到來自The Exposé網站的傳散圖文內容,應保持懷疑且謹慎的理性客觀心態。

在The Exposé的文章中,提到「在英國衛生安全局 (UKHSA) 每週發布的疫苗監測報告,其中包含英格蘭各地過去4週,按疫苗接種狀態劃分的Covid-19確診病例數、住院和死亡的統計數據。」是謠言內容的主要來源。

文章中提到「在去年11月25日發布的報告,涵蓋了去年第43週至第46週的感染、住院與死亡數據」,這部分是符合該文章引述UKHSA的「COVID-19疫苗監測第47週報告」(COVID-19 vaccine surveillance report: 25 November 2021 (week 47))

不過在謠言文章中提到以下這段的任何一個數據和比例(包括:感染、住院和死亡病例數),都沒有出現在原始的報告內容:「報告顯示,於去年10月25日至11月21日期間,有83萬3,332例記錄的例COVID-19病例,9,094例COVID-19住院治療和3,700例例COVID-19死亡。其中未接種疫苗的佔所有病例的39%、所有住院病例的34%和所有死亡病例的19%。接種疫苗的人數佔所有病例的 61%,佔所有住院人數的66%,佔所有死亡人數的81%」。

以謠言散播者的神邏輯推測內容提到的「833,332」、「9,904」和「3,700」數值,是「錯誤」的分別將UKHSA報告中第29、30和31頁(Table8-10)表中的確診、住院和死亡病例的數值相加再減去未得知數(Total-Unlinked)得出,接著再回推表中「接種」、「未接種」的各自比例,以下附上邏輯錯誤的計算方式。

*本身數值為粗發生率,不能再回推算接種與未接種比,833,302還算錯成833,332

Photo Credit:台灣科技媒體中心

這種算法完全邏輯錯誤,因為在英國全國接種疫苗的比例本身就很高,等於接種疫苗的人群基數本身就很大,所以接種過疫苗的人發生感染、住院和死亡比例是不能以該報告的數值推算的。

舉例來說,如果今天一個國家疫苗完整兩劑施打率為95%,全國只有剩5%的人沒打疫苗。結果發生大流行,看到感染、住院和死亡的都是打過疫苗的人(100%),我們不會說剩下5%沒打疫苗的人才是真正對病毒有保護力。因為這兩個群體基數的差異,讓它們之間無法用粗發生率去比較。在這份報告中,我們無法得知全國的「完整兩劑疫苗人數」和「完全未打疫苗人數」,所以這個謠言的算法是錯誤的。

如果要比較「完整兩劑疫苗」與「沒打疫苗」之間「感染」的相對風險(住院與死亡的相對風險亦同),正確邏輯的算法:

Photo Credit:台灣科技媒體中心

最後,該報告中也多次強調,「這些原始數據並不能用來評估疫苗的保護效果」(These raw data should not be used to estimate vaccine effectiveness),表中也特別註明「表中的數值應謹慎解讀」(These data should be interpreted with caution),就是因為還有其他許多其因素,會影響這些感染、住院和死亡的病例數,如:被檢測的積極度、就醫的健康意識、數據蒐集的時間段、接觸風險高低等因素。

所以結論是UKHSA的報告完全不能解釋成「只有完整接種疫苗的人,才會害怕新的Omicron變種病毒」。反而該報告的第五頁清楚說明了,現有的AZ、BNT和莫德納,這三支疫苗在預防COVID-19重症和死亡方面是安全有效的。