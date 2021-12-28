【圖輯】「使用處女膜來檢視女性是否有過性行為」是過時的陳腔濫調

現今社會風氣已大幅開放，但「處女情節」其實都一直隱晦地存在著。

無論此情節背後所指涉的符碼為所謂的「占有」、「物化」或「貞潔」，都仍確切地影響著部份民眾的價值觀。

其中與此情節關聯最深的，就是——處女膜。

有多少女性、家庭因為這些陳舊的觀念而遭受抨擊呢？

站在科學的角度，理應用堅實的證據來細細檢視關於以下問題：

處女膜的洞是性行為後才破洞？ 只有性行為時處女膜才會裂傷嗎？ 性行為必定會造成處女膜裂傷嗎？ 性行為裂傷一定會流血嗎？ 處女膜的功能是？ 只有人類有處女膜？

在此呼籲，WHO在2018年業已公告「使用處女膜來檢視女性是否有過性行為？」，在科學上、道德上都極不合適且侵害人權！

任何觀念的進步都是緩步的，但我們可以利用證據及多多分享開始，讓改變⋯⋯從我們自己開始！

Photo Credit: 大象醫師

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IG：大象醫師

本文經作者授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：蕭汎如