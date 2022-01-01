不在籍投票可行嗎？──面對恐懼，共同思索台灣民主的下一步

文：林雨蒼

在台灣公投過後，民進黨大安文山區議員擬參選人趙怡翔拋出「公投不在籍投票」的說法，卻慘遭許多人反對，一時之間，不在籍投票又進入許多人的眼中。不在籍投票在台灣是否可行？這是一個值得大家一起深思的題目。在此我嘗試提出不在籍投票有哪些可能，也提出我的看法，歡迎大家一起參考。

台灣雖然一直都有舉辦選舉，但之前在國民黨獨裁時期的選舉一直有舞弊的嫌疑，包含做票、買票、或是開票時停電等等，不公正的做票也曾引發中壢事件，許多民眾包圍當時的警察局，還有便衣憲兵臥底在抗議群眾中帶頭縱火燒警局與消防局。

台灣人對選制的看法是防弊優先

目前台灣的選舉制度，就是在這種對政府不信任中所產生的制度。除了嚴格控管印製選票與配發的數量外，當天投票完就直接開票，並開放民眾一起觀看開票，也避免做票與舞弊的可能。台灣目前確實做到可以讓民眾信任，也難有舞弊空間的選舉制度。

所以，我想無論對公民投票支持與否，各方應該都同意，不在籍投票不應該使選舉舞弊更為容易，也不應該減損台灣人對當前選舉制度的信任，更不能使境外勢力可以透過入侵等方式竄改選舉結果。

台灣的《公投法》第25條規定，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之。因此，今年9月，行政院就提出了《公投不在籍投票法》草案。這個「不在籍投票」草案，採的是移轉投票的方案。公投之前，選舉人要去登記自己要投票的投開票所，這樣當天才能前往領取、投票。

這樣的作法有個比較麻煩的風險。如果這樣的移轉投票用在區域選舉，若台北地區有某個投票所僅有一名台東選舉人，則他所投下的選票等同於被迫亮票。雖然這樣的狀況已經發生於平地與山地原住民上，但能避免還是要盡量避免。因此，行政院版的《公投不在籍投票法》草案，僅能用於全國性公投，而不能用於與總統或地方選舉合併辦理的公投上。

如果要避免被迫亮票，或許我們可以嘗試改變投票方式，比如在投票所設立投票機，使用投票機來投票。投票機有獨立的網路，較可以避免入侵與竄改，但這樣的作法在資安上還是要強化以避免駭客入侵，並要有完整的稽核方式。

至於有些人倡議的網頁投票，我個人認為風險更高。一方面，網頁投票被入侵與竄改的機率更高，而且可以使用自己的電腦設備在不特定地點投票，也讓一些人可以使用他人eID等方式「幫忙」其它人投票（現在已經有很多人會幫忙別人報稅了），我個人認為風險較高，可行性不高。

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通訊投票暫不用考慮

有些國家會採用通訊投票的方式進行，但通訊投票受限於郵務作業，會導致花上更多時間來開票，而無法達到台灣目前當天投、當天即開票完畢的作法，會減損大家對於投票制度的信任。因此，對此我也不認為可行。

不過，一路以來主張辦理不在籍投票的國民黨所期待的並非移轉投票，而是通訊投票，尤其是讓海外的人可以通訊投票。原因在於，海外的僑胞，或是在中國工作的台商，多支持國民黨，這樣的通訊投票可以增加國民黨的票數。對於這樣的討論方式，我認為僅是基於投票結果的輸贏，而非讓更多人享有民主的權利，我認為出發點是很有問題的。

如果僅是讓海外僑胞能享有民主的權利，因此在海外大使館設立投票所，當天投票、開票，或許可行。但是國外時區與台灣不同，可能開票時間會出現落差。另外，如果要討論國外通訊投票，就會涉及「在中國的台商能否投票」的問題。這是國民黨最主張開放的一點，但這也是我個人認為絕不能開放的部分。

中國嚴格控管網路通訊，還能竄改封包使用「大炮」（Great Canon）的方式狙擊境外網站。從中國當地所流出的郵件與網路訊號，都很可能遭到中國官方竄改。若是投票地點在中國，就更難保證投票者是否遭到中國官方威脅而非自願投票。因此，中國當地的通訊投票，無論是郵寄或是到特定地點投票，我都認為是對台灣民主的巨大風險，萬不能接受。

集思廣議討論可能的弊端，而非完全不討論

不在籍投票有很多種類，我想透過網路，針對不同的情境加以討論、防堵，或許我們有機會找到比較好的不在籍投票方式。不過，在網路討論的過程中，我看到許多網友反對進行這樣的討論。

有個說法是，「現在還有更重要的事情，為何要討論這個？」但事實上如果細究他們的想法，他們只是認為這個議題一旦討論就可能會開放，進而造成他們不樂見的結果。我認為，如果擔憂議題可能會失控，那就更應該參與討論，引導大家一起看見自己的擔憂，一起解決問題，無法解決的話就說服大家不要改變，而不是阻止大家進行討論。

有些人認為，沒有回去投票者就是沒有意願參與，為何要替他們多想？但我個人認為，許多人受限於工作地點，以及長距離移動所需的時間與金錢成本，確實並不容易行使投票的公民權利。無法有時間、金錢參與投票，並不等同於沒有意願投票，這樣的說法很有問題。

而且，通常這樣的人們屬於社會中較弱勢的階層，若他們一直都無法行使公民權利，也可能造成他們持續被公民社會排斥於外，而更難得到政治人物的關心。我相信，在不減損國人對於投票的信任、選舉也不會被竄改的前提下，若能讓他們有更簡便的方式投票，依然是好事一樁。

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我看到有許多人擔憂不在籍投票的原因，在於擔心中國與國民黨可能從中舞弊，甚至擔心移轉投票開放之後，就會開放通訊投票。我個人認為，這樣的擔憂確實存在，我也同樣擔憂舞弊會發生，但我們不能因為恐懼就轉身逃避。