如何觀察自己是否正遭受「煤氣燈效應」的心理操縱？

什麼是「煤氣燈效應」？

電影《煤氣燈下》（Gaslight）講述一個原本美麗、自信且能夠獨立思考的女主角，在丈夫縝密的心理操縱下變得懷疑現實、質疑自己，最後精神上幾乎被對方控制的故事。男主角則藉此來掩飾自己的罪行，並謀奪妻子財產。

煤氣燈一詞的由來是在該電影裡，男主角故意將家中的煤氣燈調得忽明忽暗，當女主角對燈光的異常變化表達疑惑時，男主角堅定地否認，並「堅持這種感覺是她的幻覺」，長久下來造成她對現實認知的疑神疑鬼（自我懷疑）。

在心理學裡這種以「扭曲受害者眼中的真實」來控制對方，繼而操控情感，就被命名為「煤氣燈操縱法」（gaslighting）。

「煤氣燈效應」是怎麼作用的？有哪些日常例子？

一般人做判斷時需要認知「現實線索」，越充足的資訊越能判斷該怎麼做，然煤氣燈的操作手法卻破壞這條路徑，讓受害者無所適從，簡略分為三個手段：

1.「否定」受害者的認知能力

例如說「你太敏感了，對方沒有惡意」、「是你看錯了」、「你常常都會記錯，所以沒這回事」，讓受害者判斷屢遭挫折，進而自我懷疑、不敢決定。

2.給予「長期的虛假訊息」

既然受害者不能相信自己，生活當然四處皆是恐懼，此時兼身邊親密關係的操作者，自然提供了希望與依靠，但卻是單方面、長期的虛假訊息（如外面的人都不可信，只要相信我），讓受害者信任操作者的扭曲價值。

3.卡在「分強弱的關係」

如果一段關係裡，雙方的社會地位和權力有落差，受害者處於弱勢或無知，就容易被壓迫，成為被操縱的對象，而且受害者也很難細說這種迫害，難以提供有力的證據。跟PUA手法很像，最後變成「是受害者自己決定要這麼做」的表象，精神和心理上被虐待在法律和眾人面前如同啞巴吃黃連。

分強弱的關係可如「經濟或學歷有落差的伴侶（必須靠對方才能生活）」、「婆媳關係」、「家人關係」、「師生關係」、「老闆員工關係（必須養家無法離職）。」

「煤氣燈效應」的操控在關係中十分常見，或許操作者並非蓄意籌劃，但依然造成受害者強大損傷，對受害者傷害最大的是：「本來你是相信自己的，後來連自己都不相信自己。」

【日常舉例】：煤氣燈老闆會將員工貶得一文不值，不斷加重做事的量，即使事情完成也全然否定他的努力，並暗示他這麼爛去別的公司也很快被開除（製造社交恐懼），只有這裡會接受他，以掩飾老闆只給員工低薪的事實。

如何觀察自己是否正遭受「煤氣燈效應」的對待？

當你開始不相信自己時，可以想想這是怎麼轉變的？如果回想起的畫面都是「人為因素」，都是某個特定人物給你的負面回饋，與他相處時常感到自尊低落抬不起頭、無法自主做決定、產生社交恐懼，而你又無法反駁時，請趕快求助。

也可以觀察對方是否具有「想操作他人」的企圖，比較外顯的會類似恐怖情人，有很明顯的脅迫、暴力，令人恐懼。

有些比較不明顯的則需要花時間審視，對方可能會以一副「我都是為你好」的姿態，卻是用否定、誤導和暗示「你都一直做錯，除了我沒有別人能幫你」的訊息。簡單來說，在關係裡相處你覺得不自在、不舒服，很多事不能自主時，無論是哪一種可能，都要有危機意識。

不過大部分人們不是意識不到危機，而是即使知道了也會「自信過低地認為自己不怎麼樣」所以「我沒有那麼倒楣吧？」、「我這麼糟，不要有人要佔便宜的啦」、「可是，如果沒有對方，我一個人要怎麼生活？」⋯⋯等等忽略自己感受的壓抑。

「認識自己、接納自己、自我成長」是最根本的議題，懂得這些也就會有自我保護的意識。

對抗「煤氣燈效應」

平常若要防範煤氣燈的操弄，可針對前述三點做準備：

1. 自我肯定

你的感受最重要，感受無對錯，就算是幻覺也有一定意涵。找認同你的人討論感受，不要找否定你的人，如果關係裡的那個人否定你，去找關係外的。

2. 學習新知

主動學習第一手的資訊，閱讀新知，增廣見聞，從多元訊息中練習思考和選擇，並多與人討論，你會越來越有自己的判斷原則。

3. 建立支持網絡

關係不要只有一段，也不要封閉性的。被家暴兒童起先一點也不覺得自己受虐，這是因為他不知道別人的家庭生活是怎麼過的，沒有比較自然覺得被打很正常，但一旦長大去朋友家做客，眼見為憑，觀念就完全改觀了。

要有支持網路，當你在一段關係裡覺得疑惑時，就去另一段關係裡尋求依賴與支持，不要擔心「家醜外揚」，支持網路裡都是你的親密關係，沒什麼外不外揚的。

以上三項，都需要與「關係外的其他人」接觸，如果他不願意讓你接觸，或限縮你的支持網路，那就是快逃的第一步了。如果你正身處於「煤氣燈效應」裡，也要記得「操縱是能夠被打破的」，先求助找回支持網路，並練習從小事開始，相信自己有做決定的能力。

本文經林仁廷諮商心理師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航