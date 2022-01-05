心臟血管外科主任圖解說明：對付困難的「腹主動脈瘤」，血管內固定錨釘很關鍵

「醫師，我父親最近經常抱怨肚子痛，食慾越來越差。」王先生指著自己的父親說。

坐在椅子上，高齡80歲的王老伯伯顯得有點瘦弱，精神不太好。

理學檢查發現老伯伯的腹部有顆隨著心跳搏動的腫塊，台南市立醫院心臟血管外科方副吉主任指出，正常的主動脈位於脊椎前方，從腹部不容易摸到，倘若從腹部摸到會搏動的腫塊，便要懷疑有腹主動脈瘤的可能。

進一步檢查發現，老伯伯肚子裡有顆直徑高達9公分的腹主動脈瘤，方副吉主任說明，人體的主動脈會持續承受血流的衝擊，九公分如此巨大的腹主動脈瘤隨時都有破裂的危險，必須儘快處理。

在術式的選擇上，考量患者年紀較大，較難承受傳統的開腹主動脈置換手術，所以方副吉主任建議選擇使用微創主動脈支架置放手術，然而，老伯伯的腹主動脈瘤的型態特徵屬於困難腹主動脈瘤：腹主動脈瘤上端血管與腎動脈之間的距離極短，只有4mm，且瘤腔非常巨大，所以在主動脈支架手術中處理的難度算相當高，影響腎臟功能的風險極大。所幸在血管內固定錨釘的輔助下，完成困難腹主動脈支架手術。」

由於手術傷口很小，王老伯伯術後恢復很順利，腎臟功能亦沒有受到影響，目前按時回門診追蹤，狀況相當穩定。

因為彈性疲乏而逐漸膨大的主動脈瘤

主動脈是人體最大的血管，負責將血液輸送到全身，長時間承受血流的衝擊，方副吉主任解釋，主動脈由三層結締組織組成，當主動脈管壁中的肌肉層退化造成彈性疲乏時，可能像氣球一樣逐漸膨大，當腹主動脈直徑擴大到正常主動脈的1.5倍時，就稱為腹主動脈瘤。若膨大的部分位在胸主動脈，則稱為胸主動脈瘤。

「腹主動脈瘤通常是幾乎沒有症狀！」方副吉主任指出，「很少部分的患者可能會感到下背部鈍痛，而在BMI（身體質量指數）比較低的患者有機會看到腹部有個像心臟一樣在跳動的腫塊。」

Photo Credit: 照護線上

平時沒有明顯症狀的腹主動脈瘤，在長期承受血流衝擊後，破裂的風險會越來越高，方副吉主任說，腹主動脈瘤一旦破裂，將導致大出血，患者會突然感到劇痛，並於短時間內休克、死亡，即使馬上送到醫院接受緊急手術，死亡率仍高達五成。

方副吉主任特別提醒：高血壓的民眾出現主動脈瘤的機率是一般人的兩倍，抽菸者更是非抽菸者的七倍。

定期健康檢查，及時治療才能化解危機

由於腹主動脈瘤通常沒有明顯症狀，所以病患經常是因為其他原因進行腹部超音波或電腦斷層掃描時，才意外發現腹主動脈瘤的存在，方副吉主任解釋，建議腹主動脈瘤之高風險族群，如60歲以上、男性、家族病史、抽菸、高血壓等，要定期接受腹部超音波篩檢腹主動脈瘤。

當發現腹主動脈瘤後，醫師們會依照病人的腹主動脈瘤的大小、形狀給予不同的治療方案。若腹主動脈瘤直徑超過5.5公分，或是一年增大超過1公分，會建議盡快手術治療，避免腹主動脈瘤破裂

腹主動脈瘤的治療方式分為傳統的開腹手術，以及微創主動脈支架介入手術方副吉主任說，過去傳統開腹手術是將病變的腹主動脈切除，再使用人工血管修補。傳統開腹手術的術後復發率較低，但由於傷口較大、必需全身麻醉、手術時間與恢復期較長。接受這樣的大手術，病人術後需要住進加護病房，等狀況穩定之後才轉到普通病房。

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現在的治療方式會以微創主動脈支架介入手術為主，方副吉主任解釋，微創手術的傷口較小, 醫師們會先從股動脈穿刺一個小傷口，利用導管將覆膜支架送至腹主動脈瘤的位置，然後展開支架。如此一來，便能讓主動脈的血液在主動脈支架裡流動，不會繼續對主動脈瘤造成衝擊，可避免主動脈瘤繼續擴大、降低破裂的風險。

微創主動脈支架介入手術的傷口較小、可以在局部麻醉下進行，手術時間與恢復期較短。方副吉主任叮嚀，放完主動脈支架後，患者要定期回診檢查，以確認主動脈支架的狀況。

血管內鎖螺絲釘，幫助處理困難的主動脈瘤

微創主動脈支架介入手術是目前主流治療方式，方副吉主任分析，臨床上有些腹主動脈瘤的瘤頸特別短、寬或彎曲，使手術的困難度大幅增加，或是當患者比較年輕，主動脈支架陪伴患者的時間很長時，於主動脈支架介入手術後發生內漏或位移的風險會增加。

為了克服可能發生的問題，術中使用「血管內固定錨釘」

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像鎖螺絲一般將主動脈支架鎖在血管壁上，可幫助主動脈支架與血管壁有更加緊密的結合，有助於降低術後發生內漏或位移的機率。最新的臨床研究也指出，超過六成在術中有使用血管內固定錨釘的患者，五年內血管瘤直徑降5mm以上。

貼心小提醒

腹主動脈瘤形成時，患者大多不知不覺，往往會等到腹主動脈瘤破裂時才驚覺。在大量內出血的狀況下，死亡率非常高。

方副吉主任提醒，美國血管外科學會建議：所有65歲以上、曾經抽菸或有家族病史的男性及女性，應該至少要做過一次腹部超音波篩檢腹主動脈瘤。

當發現腹主動脈瘤時，務必密切追蹤、積極治療，以避免腹主動脈瘤破裂對您造成無法挽救的傷害！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航