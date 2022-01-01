腦科學研究：為什麼我們有時會忘卻自我存在，進入出神（trance）狀態？

文：蔡振家（臺大音樂學研究所副教授）

你是否曾經忘卻自我的存在？你是否嚮往天人合一、超現實的感官體驗？

有些人能夠進入特殊的意識狀態，暫時喪失了平時的「自我感受」，甚至無法妥善控制自己的思想或行為，這就是心理學家所說的出神（trance，也譯為昏迷）。有些出神狀態純屬精神病理現象，此處暫不討論；本文特別聚焦於某些宗教文化中提及的出神，它跟冥想、催眠有關。人類學家研究了全球近500個社會，發現其中大約有一半具有起乩或附身出神（possession trance）的傳統，且其他形式的出神狀態也時有所聞——放眼全世界，通靈少女其實一點也不孤單。

為什麼我們能進入「出神」狀態？

從演化的觀點來看，人類之所以能進入這種特殊的意識狀態，有部分原因可能與遠古時代社群之間的戰爭有關。在某些文化中，群眾在戰鬥之前會一起跳勇士舞，並且齊聲吶喊，這些行為可以讓他們共同進入戰鬥出神（battle trance）的狀態。在這種意識狀態下，人們會喪失自我、不假思索地服從領袖，做出平常不敢做的破壞與殺戮舉動，而且也不太會感到恐懼與疼痛。可見這些「犧牲小我」的信念與行為，在人類遠祖的戰鬥行為中，應該是受到鼓勵的。

另外，有些出神狀態則比較平靜、神祕，在朦朧恍惚之中，喪失個人的存在感，彷彿進入了宗教或神話裡的奇幻世界。無論是催眠、冥想、誦經、跳舞，都有可能導致這類的出神狀態，而在許多古老的文化中，常以鼓聲或木魚聲引導人們出神。研究指出，每分鐘約240次的單調聲響，較容易讓聽者改變意識狀態，沉浸於無邊無際的時間之流，體驗到種種宗教境界與性靈感悟。

以科學的腦造影，研究玄祕的出神

如此神祕的意識狀態，我們可以用科學方法研究嗎？2015年，認知神經科學家發表了一項研究，他們在實驗中以單調的鼓聲讓參與者進入出神狀態，同時以功能性磁振造影（functional magnetic resonance imaging，MRI）測量他們各個腦區的活化情形。結果發現，在參與者出神之際，產生內在思維的腦區與負責控制的腦區之間，產生了更緊密的互動，這可能是因為後者提升了前者的主導地位，讓人們能更專注於內在世界，同時忽略外界的單調聲響。

該實驗也發現出神狀態的另一個腦部活化特徵：負責聽覺的低階腦區，彼此缺乏互動，好似對單調的聲響「聽而不聞」。這項研究顯示，當人們聽到具有高度可預測性的聲響時，各個神經網路之間的互動會產生改變，其中負責控制的腦區，一方面把注意力移開感官環境，不再處理外界傳入的訊息；另一方面，則放大了對於自我內在世界的注意力。在一些宗教文化中，以單調的鼓聲或木魚聲輔助冥想，可以讓人啟動一趟精神旅程，藉由產生內在思維的腦區編織想像，對於人生產生新的洞察。

音樂導致出神狀態時，身體感覺也會有所改變？

有關於音樂導致的出神狀態，以上的解釋難道是唯一答案嗎？今（2021）年，加拿大認知神經科學家從另一個角度研究出神，得到了非常有趣的結果，以下略作介紹。

在某些古老的音樂文化中，伴隨著音樂與舞蹈的儀式，有些人可以大幅改變身體感受，甚至覺得被祖靈附身。這種活動的特點之一，是讓自己跟他人做出類似的舞蹈動作，從而消弭了自我與群體間的差異，達到「去個人化」（deindividuation）的效果。早在幾千年前，非洲部落中的一些祭司，就經常以音樂及舞蹈呼喚他們的祖先，讓祖靈進入自己的身體。

一位具有20年南非歌舞祭儀經驗的女性，參加了功能性磁振造影實驗，讓科學家掃描她的大腦。實驗採用分塊設計，也就是在一個時間範圍內進行一項任務，其中休息區塊長30秒，聽音樂想像舞蹈的區塊長60秒，兩種區塊交替5次。

在聽音樂想像舞蹈的任務中，這位受試者嘗試進入出神狀態，就像她平常所做的歌舞祭儀，只不過在掃描機器內無法真的做出舞蹈動作，只能憑空想像。掃描完成後，受試者立即對5個聽音樂想像舞蹈的區塊作評量，指出她剛剛進入出神狀態的程度，結果這位受試者將5 個區塊中的最後2個區塊，評定為高度出神狀態。這個結果其實並不令人意外，畢竟在掃描機器內要習慣掃描時的噪音、還要習慣身體不能任意移動，需要一點時間去適應。

有趣的是，受試者在實驗之後表示，當她進入高度出神狀態的時候，一如往常產生種種感受，包括手指刺痛、噁心，以及看到奇特的光、聞到奇特氣味。她看到自己在未知地點的上空漂浮，也體驗到高度敏銳的身體感覺。她的眼瞼快速顫動，呼吸增加，心中充滿喜樂。此外，她也彷彿看到自己與其他祭司一同跳舞的景象。

而這位受試者的腦部活化型態，似乎與她以上描述的感受相互呼應。受試者在處於高度出神狀態時，伴隨著右腦頂葉一個稱為「角回」（angular gyrus，圖一）的腦區活化增加。而過去的文獻指出，這個腦區若是功能異常，可能導致出體經驗（out-of-body experience），覺得自己的靈魂與身體相互分離。此外，一些文獻也提到，在祈禱和冥想期間，若對於自我的存在有特殊感受，則右腦角回的活化亦會增加。而有些中風患者的右腦頂葉受損，則是會導致單側空間忽略（unilateral spatial neglect）的症狀，使他們無法察覺到單側的空間訊息，當這類患者聆聽自己喜愛的音樂時，單側忽略的症狀會有所緩解。腦造影結果顯示，悅耳音樂會導致右腦角回附近的功能產生變化，因此綜合以上各項研究可推斷，當音樂導致出神狀態時，身體感覺的改變可能跟右腦角回有關。

Photo Credit: 科學月刊 圖一：右腦中的角回位置。當音樂導致出神狀態時，身體感的改變可能跟右腦角回有關。（Gray, vectorized by Mysid, colourd by was_a_bee, Public Domain, Wikimedia Commons）

以現代科學，剖析音樂與大腦的關係