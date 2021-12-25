美國31日起解除非洲8國旅行限制，南非政府「嘗試與病毒共存」宣布終止隔離措施

美國白宮24日宣布，將自31日起取消對非洲南部8個國家的旅遊禁令。禁令解除後，從這8國入境的旅客須遵守與其他國家一樣的規定，入境美國時須提供COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗完整接種證明，且出示搭機前1日內的篩檢陰性證明。

南非政府也於24日宣布終止大部分的隔離限制措施，篩檢陽性但無症狀的確診者不需要隔離，症狀輕微者仍須隔離8天。在新規定裡，民眾隔離後要重返工作崗位也不需要出示篩檢陰性證明。

繼續施行禁令對美確診數不會有顯著影響，南非、波札那樂見取消

（中央社）白宮發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）24日表示，美國政府將自31日起取消對8個非洲南部國家實施的旅行限制。華府11月鑑於COVID-19 Omicron變異株快速傳播而祭出限令。

穆尼奧斯（Kevin Munoz）在推特（Twitter）發文表示，美國總統拜登（Joe Biden）「將取消對非洲南部國家實施的暫時旅行限制」，自12月31日起生效。

穆尼奧斯還指出，這項決定是依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的建議。「這些限令讓我們有時間來了解Omicron，我們因此知道，我們現有的疫苗能夠有效對抗Omicron，尤其是接種追加劑之後。」

《路透社》稍早引述一名白宮高階官員報導，美國政府將恢復允許過去14天到過8個非洲南部國家任一國的外籍人士入境，只要他們抵達美國的班機是在美東時間12月31日零時以後才起飛。

在南非出現Omicron病毒株後，美國為了「以防萬一」，在11月29日宣布，近期去過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威等8國的非美國公民，幾乎全部禁止入境。

這名官員表示，美國公共衛生機關已建議將這項旅行限制解除，因為有鑑於目前境內疫情廣泛傳播，若繼續實施限制，對確診病例數不會有顯著影響。

此外當局相信，沒有必要針對Omicron特製疫苗，現有疫苗及接種追加劑已相當有效。

《紐約時報》報導，禁令解除後，從這8國入境的旅客須遵守與其他國家一樣的規定，入境美國時須提供疫苗完整接種證明，且出示搭機前1日內的篩檢陰性證明。

南非國際關係部公共外交負責人孟耶拉（Clayson Monyela）表示，該國相當樂見這樣的發展：「我們一直以來都主張這些旅遊禁令並不科學，帶有歧視意涵。這些禁令已經為我們國家的旅遊觀光產業帶來負面衝擊。」

波札那外交部長誇佩（Lemogang Kwape）表示該國官員十分開心見到此消息，並希望世界能夠團結齊一面對眼前的挑戰。

專家群籲政府專注在疫苗接種，新措施代表南非嘗試與病毒共存

《紐約時報》報導，基於數據顯示Omicron變異株所造成的疫情並不嚴重，南非政府也宣布終止大部分的隔離限制措施，除了有症狀的確診者以外。

這包含了允許檢驗陽性、但沒有症狀的民眾能夠聚在一起，只要他們配戴口罩並保持社交距離。一名南非高階的衛生官員表示，由於Omicron變異株傳播十分快速，很有可能許多確診者早已與他人互動，繼續隔離那些篩檢陽性的人沒有什麼意義。

這項新措施來自一群專家委員會的建議，呼籲政府專注在疫苗接種，而非執行接觸者追蹤（contact tracing）和隔離。這也代表南非如同世界上許多國家，正在找出與COVID-19共存的方式，而非躲避病毒。

南非政府表示從數據上看來，因為先前自然感染所達的免疫程度已達80％，加上成年人的疫苗接種率接近45％，都讓住院率保持在低點。

目前南非的確診者有極高的比例都是無症狀，隔離措施無法有效運用在這些患者身上。尤其在這一波由Omicron疫情中，儘管確診數持續攀升，但只有超過5％的確診者會住院。

南非政府在公告中表示，「封鎖圍堵不再適合，逐步鬆綁是唯一可行的策略。」

南非衛生部表示這項新規對於社會必要服務有好處，表示自從疫情大流行以來，公衛部門的工作者幾乎每5位就有1位確診。新規施行後，篩檢陽性但無症狀的確診者不需要隔離，出現輕微症狀像是發燒、咳嗽或是嗅、味覺異常者仍須隔離8天。

在新規定裡，民眾隔離後要重返工作崗位也不需要出示篩檢陰性證明。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺