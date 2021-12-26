【圖輯】內戰毀了家園生計，敘利亞人躲到「免租金」的考古遺址搭帳篷度日

穆罕默德・奧斯曼（Mohamad Othman）記得，他曾在校外教學時，到敘利亞一個考古遺址參觀，但從未想過這裡會成為他的家。

奧斯曼和他的家人，一直住在土耳其邊境附近薩賈布雷（Sarjableh）遺址中的一個帳篷裡。他們約莫兩年前，在敘利亞西北部的一次政府軍攻勢中逃了出來。

在長達十年的敘利亞內戰，他們與其他數十個家庭一起逃離家園。

奧斯曼與他的孩子｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

衣服掛在帳篷和遺址石頭門廊之間的兩根繩子上，孩子們爬過岩石，在這個不太正常且十分危險的場地上，試著做一些運動。

「在夏天，我們要面對蠍子、蛇和風飛沙，以及生活的一切壓力；在冬天，則要抵禦寒冷。形勢非常嚴峻，而且沒有醫療服務，」30歲的奧斯曼說。

作為四個孩子的父親，奧斯曼非常辛苦賺錢養家糊口，做的都是季節性工作，例如採摘橄欖和其他農活。當沒有工作時，他被迫借款支應基本生活費。當然，他的孩子們也沒有上學。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「當轟炸和攻擊開始時，我們離開家園，來到這裡。我們沒有找到一個更好的環境，所以只能住在歷史遺跡中。」.奧斯曼說。

這個遺址是一個早期的基督教徒定居點，可以追溯到西元五世紀。因為遺址沒有地主，不必繳交租金，所以他們可以免費住在這裡，很受流離失所者的歡迎。

「這裡的每個人原本都有土地、可以耕種，我們在自己的村莊有能養活家人的產業，不需要靠任何人。但是我們的命運，卻淪為流離失所。」奧斯曼說。

「我們不是自願離開家鄉，來到這個幾千年來一直無人居住的區域。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

聯合國統計，敘利亞西北部有大約280萬流離失所者，其中170萬人在敘利亞境內四處搭建臨時營地。

在距離薩賈布雷不遠的伊德利卜（Idlib），另一個古老的巴比斯卡（Babisqa）遺址，也為那些被轟炸出家園的人提供了避難所。

內戰初期，反對派利用這個地方作為基地，在古人從岩石上鑿出的洞穴裡活動，在這些洞穴裡仍然可以看到反對派安裝的電線。

目前約有80戶居住在巴比斯卡，又被稱為「廢墟營地」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

當他們從敘利亞政府控制的地區逃到反對派控制的地區時，也帶走了家中的綿羊和山羊。今天，綿羊和山羊在遺址中覓食，家禽則在地上啄食小蟲。

一些人用廢墟中的石頭建造他們的住所，其中一些住所外面支著小型太陽能電池板。

35歲的馬哈茂德・阿布・哈里法（Mahmoud Abu Khalifa）是七個孩子的父親，他把家庭財產和動物飼料存放在一個岩洞裡。他說：「在搬到這裡之前，我們有農田和農作物，靠它們生活，一切都很好。」

哈里法｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

哈里法補充道：「孩子們生活在廢墟和泥濘中，情況非常絕望，」

「我們唯一的要求，就是返回我們的家園。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航