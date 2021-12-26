Omicron肆虐耶誕節：義大利、法國確診人數連3天創新高，美國取消近千架次航班

Omicron變異株肆虐耶誕節，25日當天不但義大利COVID-19確診人數連3天創新高、法國確診病例數首度破10萬，美國更因應疫情取消近1000架次航班。

不過另一方面，丹麥雖是非洲以外最早見證Omicron爆發潛力的國家之一，不過目前疫情狀況卻穩定而樂觀。

義大利、法國確診人數連續3天創新高

《彭博社》報導，法國25日新增10萬4611人例確診病例，是法國首度單日確診病例數破10萬。同時也新增84例死亡，是法國連續第3天通報確診病例創新高。

《路透社》報導，Omicron變異株肆虐，義大利確診人數連3天創新高。25日通報確診病例數為5萬4762例，更新增144例死亡。另外染疫住院病患更增加至8892人。

美國：取消近1000架次航班

（中央社）新型冠狀病毒變異株Omicron擴大傳染、染疫確診病例數飆升，打亂美國耶誕假期的空中交通，在人力不足的情況下，25日有近千架次航班取消，眾多旅客受到影響。

耶誕及新年假期是美國每年空中交通最繁忙的時候，美國運輸安全局（TSA）統計，24日平安夜在全美各地的機場湧現170萬旅客。但隨著傳染力更強的Omicron變異株肆虐，班機人力調度受影響。

根據航班追蹤網站FlightAware，耶誕節一天，進出美國的國際線加上國內線航班有將近1000架次取消，昨天平安夜有690架次航班取消。

達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）、捷藍航空（JetBlue）昨天曾向媒體表示，Omicron變異株是造成人力不足、航班取消的主因。

全國公共電台（NPR）報導，美國航空（American Airlines）今天取消88架次航班，航空公司聲明表示，這次假期的航班運作原本順暢，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例增多，使得航班必須取消。

至今美國僅要求入境旅客出示COVID-19疫苗或陰性證明，已有聯邦參議員向疾病管制暨預防中心（CDC）和聯邦航空總署（FAA）喊話，要求國內線旅客也必須出示疫苗及篩檢證明。

丹麥：狀況樂觀，也許提高疫苗覆蓋率能避免Omicron大爆發

不過另一方面，丹麥原先是最有Omicron爆發可能的國家，目前疫情狀況卻穩定而樂觀。

（中央社）丹麥近期COVID-19新增染疫和住院人數，可為Omicron變異株傷害潛力提供初步參考值；而數據趨勢正提供謹慎樂觀基礎，令人看好疫苗覆蓋率高的國家避開Omicron疫情爆發潮。

《華盛頓郵報》報導，丹麥是非洲以外最早見證Omicron爆發可能的國家之一，但過去一週當地COVID-19疫情發展比預期好，單日新增確診數在飆上歷史新高後已趨穩。官方公布23日有1萬2500例，相較接近上週末時為1萬1000例。

更重要的是，丹麥新增染疫住院人數截至目前僅達預估值的低端。丹麥政府科學機關一週前預估，到了耶誕節前夕，單日新增住院病患數可能介於120至250人；實際上近幾天都徘徊在125人。

這些正面發展，加上政府迅速推動接種疫苗追加劑，使得丹麥更有希望避免原先一直預期會出現的確診數大爆發慘況。

丹麥國家血清研究所（State Serum Institute）首席流行病學家葛羅夫克勞瑟（Tyra Grove Krause）表示：「現在放輕鬆還太早，但我們目前不是照最壞的劇本走，這點令人振奮。」

報導指出，由於丹麥在全國進行詳細的檢測和分析計畫，提供丹麥科學家豐富的即時疫情數據參考資料。加上丹麥是觀察Omicron破壞力的主要國家之一，使它成為了解這支變異病毒株在歐洲會如何發展的參考指標。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範