美智庫學者稱台灣「沒邦交國更好」，中國打壓儼然已成外交部的免死金牌

蘭德公司學者建議台灣沒邦交國會更好?將外交資源轉為它用?

美國智庫蘭德公司(RAND Corporation)資深國防分析師格羅斯曼(Derrick Grossman),於12月23日在其智庫、日經亞洲(Nikkei Asia)發表題為〈台灣孤身一人會更好〉(Taiwan Would Be Better Off Alone)的評論。內容建議,台灣應單方面主動與剩餘邦交國斷交,強化自身實力以長遠對抗中國。

格羅斯曼在評論文章中指出,透過單方面解除與邦交國的外交關係,台灣能節省寶貴的時間和資源,以多元化發展除中國外的經濟關係,降低中國對台灣的影響力。而此策略正好可建立在蔡政府的「新南向政策」。

隨著北京繼續利用其「一帶一路」吸引台灣的友邦,此策略也能避免台灣未來可能與邦交國產生衝突的尷尬情況。此外,他認為拋棄這些邦交國,能幫助台灣將外交部轉變成專注1.5軌(半官方)或2軌(非官方)外交,而這種外交模式將專注在與強大國家的合作,包含美國、日本、韓國、澳洲、印度等。

另外,台灣也可重振其非官方上的外交,以提高其他國家對台灣的了解,而透過參與日前的民主峰會就是一例。如此一來,未來幾年台灣可以說服大國代表,在世界衛生大會(WHA)、國際民航組織(ICAO)等因中國而被禁止的舞台上,替台灣進行更積極的遊說。

格羅斯曼在結尾指出,他認為應該讓台灣從這從無法取得勝利的競賽中解放,並透過強化能真正能幫助台灣國家的關係,以減少中國的脅迫實力。

台灣五年內斷交八國,梵蒂岡、宏都拉斯、巴拉圭也亮紅燈

12月10日早上10:47,《路透社》報導揭露,我原邦交國尼加拉瓜政府正式宣佈與中華人民共和國復交,與中華民國斷交。報導引述尼加拉瓜外交部新聞公告:「中華人民共和國是唯一合法代表中國的政府,且台灣是中國領土不可分割的一部分。」

若檢視過去三任總統於邦交國的成績單,民進黨出身的前總統陳水扁(2000 - 2008)八年任內雖斷交九國,但也成功建交三國。而國民黨籍前總統馬英九(2008-2016),雖未與他國建交,但任內僅與非洲的甘比亞斷交,我國邦交國總數維持在22國。

然而,自2016年蔡英文總統上任以來,陸續斷交友邦包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯,以及尼加拉瓜。「中華民國(台灣)」在五年內與八國斷交,目前僅剩14國邦交國。

更令人擔憂的是,剩餘的14個邦交國中,有不少個國家在與台灣的邦交關係已亮紅燈。今(2021)年《中國時報》、《金融時報》就曾報導,我邦交國巴拉圭、宏都拉斯就曾因考慮接受中國捐贈疫苗,與台斷交且轉向中國。

此外,今(2021)年宏都拉斯隨著新任總統秀瑪菈・卡斯楚(Xiomara Castro)於12月初當選後,我國與宏都拉斯的關係再度拉警報,因為卡斯楚在競選時曾表示,若她當選,將轉與中國建交,與我斷交。

所幸,據《金融時報》於12月6日的報導,卡斯楚在當選後至今之所以沒有轉與中國建交,是因為美國在選前最後一週向宏都拉斯施壓。據報,美國當時派遣負責西半球事務的助理國務卿尼可斯(Brian Nichols)在選前與卡斯楚會面,希望卡斯楚選後不與中國建交。不過,卡斯楚政權交接團隊中的帕斯特(Rodolfo Pastor),12月10日接受《路透社》採訪時表示:「未來仍有可能承認中國,與之建交。」

除宏都拉斯、巴拉圭外,我國在歐洲唯一的邦交國梵蒂岡,在近月也曾拉警報。根據《義大利晚郵報》(Corriere della Sera)報導,一位教廷核心外交官員首度對「梵中台關係」提出明確框架,中國向教廷要求關係正常化的前提條件,就是教廷必須與台灣斷交,教廷則持續回應中國,希望能先在北京設立教廷駐中國大使館,之後再慢慢審視教廷與台灣的關係。

Photo Credit: 中央社

我國外交部長近日回應斷交風波:非官方關係與官方同樣重要

12月23日,立法院外交及國防委員會邀請吳釗燮參與「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」並備詢。

據《中央社》報導,國民黨立委陳以信質詢時,先稱吳釗燮是「第一名」的外交部長,後說是歷屆任期中斷交國家數量第一高的部長,並指吳釗燮對尼加拉瓜斷交的態度令人失望。「中國打壓」向來在每一屆政府都有,問題是目前的策略有問題。他要吳釗燮為斷交6國負責,並說吳釗燮是中華民國的罪人。

吳釗燮回應,他無法接受這種說法,外交部人員工作一向不遺餘力,過去一年的成就都可上網檢視,跟歐洲、日本、美國等國的關係可以接受檢驗。外交部在外面跟中國廝殺,回台灣卻要受到國會質疑,這樣好嗎?

陳以信追問:「未來如果再斷交,是否下台?」吳釗燮說:「他保證會非常賣力,如果該他負責的他會負責,不過,他做得好不好,不是由某些人來說,而是要讓大家看到的;如果中國打壓台灣,卻要外交部負責,是抓錯對象。」

除此之外,質詢中,吳釗燮也提出質疑回應陳以信:「中國修理我們的時候,你都修理自己人?」吳又指出:「外交部同仁在外面和中國廝殺,難道在外殺敵,回國卻還要被當成罪人?」他也說:「臺灣外交如果只有邦交國項目,就是限縮了外交,過去一年的外交成就,包括和歐、美、日關係都能接受檢驗。」並且,他在質詢中也提到,深化與相似價值的國家關係與維持邦交國一樣重要。

重大外交挫敗無人負責?台灣人對斷交無感