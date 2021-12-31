美智庫學者稱台灣「沒邦交國更好」，中國打壓儼然已成外交部的免死金牌

蘭德公司學者建議台灣沒邦交國會更好？將外交資源轉為它用？

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深國防分析師格羅斯曼（Derrick Grossman），於12月23日在其智庫、日經亞洲（Nikkei Asia）發表題為〈台灣孤身一人會更好〉（Taiwan Would Be Better Off Alone）的評論。內容建議，台灣應單方面主動與剩餘邦交國斷交，強化自身實力以長遠對抗中國。

格羅斯曼在評論文章中指出，透過單方面解除與邦交國的外交關係，台灣能節省寶貴的時間和資源，以多元化發展除中國外的經濟關係，降低中國對台灣的影響力。而此策略正好可建立在蔡政府的「新南向政策」。

隨著北京繼續利用其「一帶一路」吸引台灣的友邦，此策略也能避免台灣未來可能與邦交國產生衝突的尷尬情況。此外，他認為拋棄這些邦交國，能幫助台灣將外交部轉變成專注1.5軌（半官方）或2軌（非官方）外交，而這種外交模式將專注在與強大國家的合作，包含美國、日本、韓國、澳洲、印度等。

另外，台灣也可重振其非官方上的外交，以提高其他國家對台灣的了解，而透過參與日前的民主峰會就是一例。如此一來，未來幾年台灣可以說服大國代表，在世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等因中國而被禁止的舞台上，替台灣進行更積極的遊說。

格羅斯曼在結尾指出，他認為應該讓台灣從這從無法取得勝利的競賽中解放，並透過強化能真正能幫助台灣國家的關係，以減少中國的脅迫實力。

台灣五年內斷交八國，梵蒂岡、宏都拉斯、巴拉圭也亮紅燈

12月10日早上10:47，《路透社》報導揭露，我原邦交國尼加拉瓜政府正式宣佈與中華人民共和國復交，與中華民國斷交。報導引述尼加拉瓜外交部新聞公告：「中華人民共和國是唯一合法代表中國的政府，且台灣是中國領土不可分割的一部分。」

若檢視過去三任總統於邦交國的成績單，民進黨出身的前總統陳水扁（2000 - 2008）八年任內雖斷交九國，但也成功建交三國。而國民黨籍前總統馬英九（2008－2016），雖未與他國建交，但任內僅與非洲的甘比亞斷交，我國邦交國總數維持在22國。

然而，自2016年蔡英文總統上任以來，陸續斷交友邦包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯，以及尼加拉瓜。「中華民國（台灣）」在五年內與八國斷交，目前僅剩14國邦交國。

更令人擔憂的是，剩餘的14個邦交國中，有不少個國家在與台灣的邦交關係已亮紅燈。今（2021）年《中國時報》、《金融時報》就曾報導，我邦交國巴拉圭、宏都拉斯就曾因考慮接受中國捐贈疫苗，與台斷交且轉向中國。

此外，今（2021）年宏都拉斯隨著新任總統秀瑪菈・卡斯楚（Xiomara Castro）於12月初當選後，我國與宏都拉斯的關係再度拉警報，因為卡斯楚在競選時曾表示，若她當選，將轉與中國建交，與我斷交。

所幸，據《金融時報》於12月6日的報導，卡斯楚在當選後至今之所以沒有轉與中國建交，是因為美國在選前最後一週向宏都拉斯施壓。據報，美國當時派遣負責西半球事務的助理國務卿尼可斯（Brian Nichols）在選前與卡斯楚會面，希望卡斯楚選後不與中國建交。不過，卡斯楚政權交接團隊中的帕斯特（Rodolfo Pastor），12月10日接受《路透社》採訪時表示：「未來仍有可能承認中國，與之建交。」

除宏都拉斯、巴拉圭外，我國在歐洲唯一的邦交國梵蒂岡，在近月也曾拉警報。根據《義大利晚郵報》（Corriere della Sera）報導，一位教廷核心外交官員首度對「梵中台關係」提出明確框架，中國向教廷要求關係正常化的前提條件，就是教廷必須與台灣斷交，教廷則持續回應中國，希望能先在北京設立教廷駐中國大使館，之後再慢慢審視教廷與台灣的關係。

Photo Credit: 中央社

我國外交部長近日回應斷交風波：非官方關係與官方同樣重要

12月23日，立法院外交及國防委員會邀請吳釗燮參與「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」並備詢。

據《中央社》報導，國民黨立委陳以信質詢時，先稱吳釗燮是「第一名」的外交部長，後說是歷屆任期中斷交國家數量第一高的部長，並指吳釗燮對尼加拉瓜斷交的態度令人失望。「中國打壓」向來在每一屆政府都有，問題是目前的策略有問題。他要吳釗燮為斷交6國負責，並說吳釗燮是中華民國的罪人。

吳釗燮回應，他無法接受這種說法，外交部人員工作一向不遺餘力，過去一年的成就都可上網檢視，跟歐洲、日本、美國等國的關係可以接受檢驗。外交部在外面跟中國廝殺，回台灣卻要受到國會質疑，這樣好嗎？

陳以信追問：「未來如果再斷交，是否下台？」吳釗燮說：「他保證會非常賣力，如果該他負責的他會負責，不過，他做得好不好，不是由某些人來說，而是要讓大家看到的；如果中國打壓台灣，卻要外交部負責，是抓錯對象。」

除此之外，質詢中，吳釗燮也提出質疑回應陳以信：「中國修理我們的時候，你都修理自己人？」吳又指出：「外交部同仁在外面和中國廝殺，難道在外殺敵，回國卻還要被當成罪人？」他也說：「臺灣外交如果只有邦交國項目，就是限縮了外交，過去一年的外交成就，包括和歐、美、日關係都能接受檢驗。」並且，他在質詢中也提到，深化與相似價值的國家關係與維持邦交國一樣重要。

重大外交挫敗無人負責？台灣人對斷交無感