黃國昌揭露候選人犯罪前科紀錄：全國現任885名議員15%有前科，新竹市議長曾是四海幫堂主
我們想讓你知道的是
有前科的人數最多的前三名縣市，分別為高雄市18人、新北市12人跟彰化縣11人，若從政黨來看，第一名為國民黨，涉案議員高達65人、無黨籍的35人、民進黨有26人。
年底九合一大選將至，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今（24）日公布「2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站」，針對全國議員的犯罪前科，包含起訴、被提報治平對象等進行全面檢視，並著重在貪污賄選、黑道、槍砲及酒駕等犯罪類型，除現任之外，將陸續查核全台候選人，提供全國民眾今年投票時參考。
根據統計，有前科的人數最多的前三名縣市，分別為高雄市18人、新北市12人跟彰化縣11人，若從政黨來看，第一名為國民黨，涉案議員高達65人、無黨籍的35人、民進黨有26人。
黃國昌：選民睜大眼睛，政黨也應解釋為何提名
台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌表示，針對要參與今年地方選舉的現任議員，有賄選、黑金、黑道、酒駕等各刑案前科紀錄，或被起訴、被提報掃黑治平對象的，協會做了地毯式資料調查、彙整公布於網站，點選進入便可看到判決書，希望提供選民投票的重要參考依據。各政黨提名議員候選人時，是否繼續提名有貪腐、黑金、暴力、槍砲彈藥前科的候選人，若決定提名有前科的候選人，政黨就須負責任向選民交代，為何要繼續提名這種人。
黃國昌以國民黨籍新竹市議會議長許修睿為例，可能連新竹市民都不知道許修睿有過「許項鳴、許炳樺、許修睿」三個名字，許修睿是第三個名字，前兩個名字都有犯罪紀錄。例如1999年，許曾涉入土方砂石場環保流氓案件，遭查獲後，警政署證實為四海幫海風堂堂主，因違法經營棄土場，隨眾毆打、恐嚇不從廠商，被判6個月有期徒刑。
黃國昌說明，2005年9月警方「大掃黑」，許修睿當時又是四海幫新聯會會長，遭提報治平對象並拘提，警方查出在竹苗地區透過民俗技藝吸收幫眾與未成年少年，組織地點包含新竹竹蓮寺，曾因違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪，遭判刑1年、緩刑3年。
黃國昌痛批，這位曾是「大哥」的新竹市議長，過去囂張行徑包括曾嗆聲「你頭頂我的天，腳踩我的地，連市長都拿我沒辦法，都要看我的面子」。許男當年如何與四海幫搭上線及犯罪，判決書裡面都有清楚記載，此人以前是用許炳樺這個名字，還當過四海幫海風堂堂主，2005年被列為掃黑治平對象，新竹市議會和國民黨必須給社會一個交代，「像這種人適合擔任議長嗎？」
在其他縣市，黃國昌也進一步揭露多個縣市的資料，包括：
- 國民黨籍桃園市副議長李曉鍾因賄選案遭判刑1年、緩刑3年。
- 苗栗縣議長鍾東錦則有殺人未遂前科。
- 國民黨籍南投縣議會議長何勝豐最近涉及論文抄襲案，但重點是曾被提報為治平專案對象。
- 南投縣副議長潘一全有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》前科，也被提報治平對象。
- 雲林縣議長沈宗隆出言恐嚇、派人毆打公務員被判刑。
- 嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰因農會超貸案被判刑。
- 花蓮縣議長張峻涉入採購弊案，2016年一審判刑7年8個月。
今天參與記者會的公督盟執行長張宏林也表示，從這些資料可知，台灣最恐怖的不是黑道、白道，最恐怖的是「灰道」，這種「能灰能白」有犯罪紀錄的，是台灣最急迫要解決問題之一。因為地方議會是民主的第二道防線，現在反而變成危害民主的機構，這是非常悲哀的事。台灣地方議會是黑金最濃厚、密集的之處，如果各政黨無法「清黨」，希望選民在年底選舉為了台灣民主，不要再投票給這些人。
前特偵組檢察官、律師鄭深元表示，所有資料是根據司法院法學檢索系統進行蒐證及比對，經全國3千多名檢察官、法官及「三級三審」制度建立的資料庫，比一般人際關係、組織動員、人脈等資訊都要客觀；他認為，清廉守法是最基本要求，這次協會調查發現，全國現任885名議員中，有高達136名具前科紀錄，比例高達15.37%，這麼多議員有前科；希望台灣民眾在選舉投票時，將這些人予以剃除，才能確保台灣廉能政治。
黃國昌也說明，公布的資料都是根據法院判決書、報紙紙本新聞，按照所有人、事、時、地、物的犯罪事實，逐一比對出來的，多重資料進行確認後，才會放到網站上；目前先整理出現任議員部分，9月初各候選人正式在中選會登記參選後，團隊會持續進行調查，有犯罪前科的都會全部公布這個網站上。
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核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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