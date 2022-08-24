黃國昌揭露候選人犯罪前科紀錄：全國現任885名議員15%有前科，新竹市議長曾是四海幫堂主

年底九合一大選將至，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今（24）日公布「2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站」，針對全國議員的犯罪前科，包含起訴、被提報治平對象等進行全面檢視，並著重在貪污賄選、黑道、槍砲及酒駕等犯罪類型，除現任之外，將陸續查核全台候選人，提供全國民眾今年投票時參考。

根據統計，有前科的人數最多的前三名縣市，分別為高雄市18人、新北市12人跟彰化縣11人，若從政黨來看，第一名為國民黨，涉案議員高達65人、無黨籍的35人、民進黨有26人。

黃國昌：選民睜大眼睛，政黨也應解釋為何提名

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌表示，針對要參與今年地方選舉的現任議員，有賄選、黑金、黑道、酒駕等各刑案前科紀錄，或被起訴、被提報掃黑治平對象的，協會做了地毯式資料調查、彙整公布於網站，點選進入便可看到判決書，希望提供選民投票的重要參考依據。各政黨提名議員候選人時，是否繼續提名有貪腐、黑金、暴力、槍砲彈藥前科的候選人，若決定提名有前科的候選人，政黨就須負責任向選民交代，為何要繼續提名這種人。

黃國昌以國民黨籍新竹市議會議長許修睿為例，可能連新竹市民都不知道許修睿有過「許項鳴、許炳樺、許修睿」三個名字，許修睿是第三個名字，前兩個名字都有犯罪紀錄。例如1999年，許曾涉入土方砂石場環保流氓案件，遭查獲後，警政署證實為四海幫海風堂堂主，因違法經營棄土場，隨眾毆打、恐嚇不從廠商，被判6個月有期徒刑。

黃國昌說明，2005年9月警方「大掃黑」，許修睿當時又是四海幫新聯會會長，遭提報治平對象並拘提，警方查出在竹苗地區透過民俗技藝吸收幫眾與未成年少年，組織地點包含新竹竹蓮寺，曾因違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪，遭判刑1年、緩刑3年。

黃國昌痛批，這位曾是「大哥」的新竹市議長，過去囂張行徑包括曾嗆聲「你頭頂我的天，腳踩我的地，連市長都拿我沒辦法，都要看我的面子」。許男當年如何與四海幫搭上線及犯罪，判決書裡面都有清楚記載，此人以前是用許炳樺這個名字，還當過四海幫海風堂堂主，2005年被列為掃黑治平對象，新竹市議會和國民黨必須給社會一個交代，「像這種人適合擔任議長嗎？」

在其他縣市，黃國昌也進一步揭露多個縣市的資料，包括：

國民黨籍桃園市副議長李曉鍾因賄選案遭判刑1年、緩刑3年。

苗栗縣議長鍾東錦則有殺人未遂前科。

國民黨籍南投縣議會議長何勝豐最近涉及論文抄襲案，但重點是曾被提報為治平專案對象。

南投縣副議長潘一全有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》前科，也被提報治平對象。

雲林縣議長沈宗隆出言恐嚇、派人毆打公務員被判刑。

嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰因農會超貸案被判刑。

花蓮縣議長張峻涉入採購弊案，2016年一審判刑7年8個月。

今天參與記者會的公督盟執行長張宏林也表示，從這些資料可知，台灣最恐怖的不是黑道、白道，最恐怖的是「灰道」，這種「能灰能白」有犯罪紀錄的，是台灣最急迫要解決問題之一。因為地方議會是民主的第二道防線，現在反而變成危害民主的機構，這是非常悲哀的事。台灣地方議會是黑金最濃厚、密集的之處，如果各政黨無法「清黨」，希望選民在年底選舉為了台灣民主，不要再投票給這些人。

前特偵組檢察官、律師鄭深元表示，所有資料是根據司法院法學檢索系統進行蒐證及比對，經全國3千多名檢察官、法官及「三級三審」制度建立的資料庫，比一般人際關係、組織動員、人脈等資訊都要客觀；他認為，清廉守法是最基本要求，這次協會調查發現，全國現任885名議員中，有高達136名具前科紀錄，比例高達15.37%，這麼多議員有前科；希望台灣民眾在選舉投票時，將這些人予以剃除，才能確保台灣廉能政治。

黃國昌也說明，公布的資料都是根據法院判決書、報紙紙本新聞，按照所有人、事、時、地、物的犯罪事實，逐一比對出來的，多重資料進行確認後，才會放到網站上；目前先整理出現任議員部分，9月初各候選人正式在中選會登記參選後，團隊會持續進行調查，有犯罪前科的都會全部公布這個網站上。

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核稿編輯：翁世航