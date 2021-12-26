基本薪資調升、教召新制試行，2022元旦十大新制有哪些？

2022年即將到來，不過，2022年元旦起，即將上路的新制有哪些？《關鍵評論網》帶您一次看：

基本薪資調漲

2022年基本工資即將調帳，從1月1日開始，基本月薪將從目前的2萬4000元調升至2萬5250元，而基本時薪則將從160元調至168元。其中，月薪調幅為5.2%，而時薪調幅則為5%。

軍公教薪資調升4%

《中央社》報導，行政院10月27日核定，2022年1月1日起，調薪4%。整體調薪受惠人數約百萬人。

調薪調整項目包含薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，都會調足4%，而適用對象包括軍職人員、公教人員、技工工友以及約聘雇人員。

藥價調降

《中央社》報導，健保署宣布，2022年1月1日起，調整6645款藥品價格。其中，以治療三高的心臟血管用藥降8%最多。另外10大常用藥品如冠脂妥、保栓通、脈優等都降價。預估將年省74億元，可用於新藥給付。

健保署表示，2013年起每年均會逐年進行藥價調查，並在4月份調整藥價。不過今年因為本土疫情衝擊，將藥價調整期程延後至2022年元旦。

24場所工作者須接種2劑疫苗才可上工

中央流行疫情指揮中心5日宣布，2022年1月1日開始，所有工作人員、從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

關於這24個場所，教育部列舉8類，包含高級中等以下學校、幼兒園、樂齡學習中心、社區大學等，而短期補習班與游泳池也列在內。經濟部則列舉8大行業、大型餐飲業與婚宴場所等。勞動部列舉職業訓練場所。衛服部則提出托嬰中心、失智社區服務據點、親子館、民俗調理業等地。

洗選蛋「噴印溯源」

行政院22日指出，2022年1月1日起，將正式實施雞蛋噴印溯源標示政策，每顆洗選蛋都要有完整的生產業者資訊，讓消費者得以辨識雞蛋身分並查詢。

巧克力正名：巧克力含量須達25%才可稱為巧克力

《中央社》報導，食藥署3月時宣布，2022年元旦起，含餡巧克力的巧克力含量須達25%，且所有巧克力產品的植物油含量，不可以超過總重的5%，否則不可以用「巧克力」當品名。

因此1月1號開始，只要有巧克力產品不符合規定標示，將依違反《食品安全衛生管理法》，開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。而若是標示不實者，將處4萬至400萬元。

國道散落物處理取消前30分鐘免費

交通部高速公路局宣布，2022年元旦起取消國道散落物處理時間前30分鐘不收費的規定。之後如果有國道散落物占用1車道，前30分鐘將收取3000元處理費，占用2車道則收取6000元。

教召新規定試行

國防部表示，2022年元旦開始，將開始試行「年年施訓、每次14天」的新制教召。也就是指，原本後備軍人是2年召集1次，1次7天，不過新制將改成1年召集1次，1次14天。新制與舊制的做法將同步進行，而預計參與新制的後備軍人大約有1萬5000人，會從第1至3季試行，第4季完整檢討。

「洗發票」不能兌獎

財政部表示，2022年元旦起，如果以不合常規的交易或付款方式，在無正當理由狀態下，取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，將不給統一發票中獎獎金。

財政部舉例說明，如果發現有消費者當期取得小額發票5萬餘張，每張消費金額都僅1元至7元，且當期中獎發票400餘張，明顯就屬不符合一般合理情形，若無正當理由可說明，國稅局就會追回獎金。

勞保老年年金請領年齡調升至63歲

《中央社》報導，配合勞保條例，2022年1月1日開始，全額老年年金請領年齡將從62歲提高至63歲，民國49年次出生勞工，必須到民國112年才能請領。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範