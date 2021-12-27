與核廢料比鄰40年：25.5億元是補償金，還是買斷蘭嶼人世世代代的命運？

文：李宗憲、李澄欣

蘭嶼島上，依山傍水的小學的教室裡，傳出有關核廢料的討論聲，有學生說「我爸爸在那邊（貯存場）工作」、也有人問「為何要把垃圾放在這？」、「放月球呢？」。朗島國小四年級的學生的童言童語，問出許多政府、專家學者都難以回答的問題。

授課老師周家輝（Syaman Walamen）這門藝術課上，透過一張張老照片，向學生講解島上長輩反核廢的抗爭史，抗議至今仍未停歇，照片中的示威者的訴求－將核廢料貯存場遷出蘭嶼，仍未獲得台灣政府明確的回應。

他表示，在教育現場談核能及核廢必須客觀公正、不帶立場，希望能帶學生思考核廢議題，像是作為生活在島上的公民，要如何面對這塊土地上的問題。但就個人立場，周家輝直言：「這東西本來就不應該在蘭嶼了，本身錯誤的政策就是欺騙我們族人，我們希望它離開，但這三十、四十年了都沒有離開。」

他所指的是當年核廢料存貯在蘭嶼的決定並未取得居民同意。今年38歲的周家輝對德國之聲坦承，教了近十年相關課程，「有點無奈、無力」，因為核廢一直存在。 「我在教學的時候看不到盡頭，但是我還是必須有責任，必須要讓孩子知道核廢料在這邊，我們有什麼方法面對它。」

「那個抗議的人是我阿公——郭建平」

朗島國小教室的電視螢幕上，有一名頭綁布條、面目猙獰，站在官方代表面前的達悟族人，四年級的郭宇帆（Si Mangamed）舉手說：「那是我阿公。」他的爺爺郭建平（Shaman Fengayan）​​是蘭嶼第一代反核廢抗爭者，許多反核廢的抗議場合都有他的身影。

郭建平一生大半輩子都在與核廢料抗爭，他在蘭嶼家中接受德國之聲的專訪，數度情緒激動。他批評台灣政府，當年台灣依靠核能發展經濟，但達悟族不僅沒有享受到，還把最壞的東西（核廢料）丟到我們家來，「如果這不是不公義，還有什麼比這個不公義。」

宛如找到宣洩的出口，抗爭了數十年後，郭建平把對台灣中央政府的憤怒全部宣洩出來。 1982年核廢料運往蘭嶼時，台灣仍處在國民黨威權統治的戒嚴時期，政府對人民的言行活動會進行監控，因此還是大學生的郭建平，就因常參加反核運動而遭到老師、國民黨部、鄉民代表檢舉。

他說：「 我家這裡還有警察的信箱，假借巡視社區順便監視我在幹嘛。」畢業後，他放棄了到澳洲攻讀民族學的留學夢，決定留在自己的土地繼續抗爭，沒想到這一抗爭就長達40年，整個青春都在與政府對抗。

年近六旬，講話仍鏗鏘有力，郭建平說在台北、蘭嶼搞（反核）運動，最大的感受是台灣無論換哪一個政黨，從來不把達悟族當人看，遑論作為人的公平正義。 「你滿口謊話謊言，或是不把人當人看的傲慢也好，我們無言以對。當初台灣政府為了運送核廢料而興建港口，欺騙達悟族把核廢料說成魚罐頭，稱漁船進來可以加工漁獲。」

對政府不信任

針對核廢料偽裝成魚罐頭的說法，台灣電力公司駁斥是「以訛傳訛」，並公佈當年報紙明確寫道「我核能電廠廢料將存貯蘭嶼地區」，強調並未欺騙居民。但郭建平解釋，當年達悟族大部分都不識字，並說：「連中文字都不認識，根本看不懂你寫什麼」。

台灣行政院原子能委員會放射性物料管理局在其官方網站稱，蘭嶼龍門地區因地形封閉（三面環山，一面向海）、5公里範圍內無民眾居住等諸多優點，經學者專家審慎評估後，決定於該地設置低放射性廢棄物貯存設施，該貯存場有23座貯存壕溝，共可存放13萬3728桶低放射性廢棄物。

郭建平不斷嘆氣說，即使抗爭那麼久遠的時間，從20幾歲到快60歲，仍在和政府辯論，「許多辯論過的人都已經往生了」。現在他只期待有生之年能看到核廢料貯存場遷場。

Photo Credit: 中央社

他說：「我希望我的孫子永遠不要再面對現在我們面對的這個狀態，我也盼望我的子孫不會再有核廢料的威脅，我們正在努力解決這些事情，不是為了我們這個世代，也是為達悟族整個世代的人在鬥爭。」

抗爭持續，也似乎看到曙光。台灣行政院原子能委員會2021年6月表示，台灣電力公司最晚必須在2029年將核廢料遷出，但蘭嶼大多數的居民卻不再信任政府的承諾，因為至始至終從未看到遷場的具體細節，核廢料要移至哪裡也未定案。

罹癌與核廢有關？

台灣大學風險社會與政策研究中心的資料顯示，1991年蘭嶼核廢料貯廠發生輻射外洩事件，三年後，蘭嶼的核廢料有四千多桶發生鏽蝕，都讓蘭嶼人感到憂心，特別是當身邊的人一一罹患癌症。

謝來光（Si Ngahephep）的姊姊就是其中之一，她向德國之聲表示，她的姊姊曾被發現有輻射殘留，但並未有明確的數據證明，後來進一步檢查，約七年前確診罹患乳癌，需要動手術及接受化療，心情非常沉重。

核輻射是否會引發癌症，台灣原能會官網明確指出，「輻射曝露的確會引起腫瘤或癌症發生機會或風險的增加，但並非所有的腫瘤或癌症均為輻射曝露所引起」。而台灣電力公司官網根據以往蘭嶼地區之流行病學調查結果指出，「並未發現居民癌症罹患率有異常現象」。

這樣的說法，謝來光無法接受，也不相信島上各地的環境輻射監測指數，並說：「我們很難證明是核廢料導致大家生病，政府在轉型正義後，並沒有要想要把（罹癌）這個數據公佈出來。」