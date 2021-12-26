境外移入新增23例為今年最多，11例為返台亞錦賽空手道代表隊

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為1例本土及23例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增1例本土病例（案17026），為30多歲本國籍男性，未接種過COVID-19疫苗，今(2021)年12月25日因有陪病需求至醫院採檢，於今日確診（Ct值34.1，二採PCR檢驗陰性），血清檢驗IgM陰性，IgG陽性，研判為非近期感染。目前已匡列接觸者14人，3人列居家隔離，6人列自主健康管理，5人列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。衛生單位刻正進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增23例境外移入個案，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國（10例，案17003-17009、案17022-17023、案17025）、哈薩克（11例，案17010-17019、案17024）、喀麥隆（案17020）及南非（案17021），入境日介於今（2021）年12月19日至12月24日。

亞錦賽空手道代表隊自哈薩克返台，11人確診

指揮中心指出，針對境外移入23例，是今年單日境外移入最多。而其中有11例，是從哈薩克返台的亞錦賽空手道代表隊團隊。

（中央社）台灣空手道代表隊日前赴哈薩克參加亞錦賽後返台，團隊中有11人確診。體育署今天表示，確診者包含教練和選手，正接受治療，後續與國訓中心將和團員保持聯繫，掌握相關情況。

2021年亞洲空手道錦標賽在哈薩克舉行，22日告一段落，台灣代表團拿下多面獎牌，包括辜翠萍女子55公斤級銀牌、谷筱霜女子50公斤級銅牌，吳峻維男子84公斤銅牌，董宥成U21男子75公斤級銅牌，而東京奧運女子空手道銅牌文姿云此次雖跟隨代表隊一同前往哈薩克，但未參加亞錦賽。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為1例本土及23例境外移入，其中11例為赴哈薩克參加空手道賽事團員。

體育署副署長洪志昌接受中央社記者電訪時證實，昨天傍晚已接獲消息，11名確診者包括教練和選手，但不方便透露相關資訊。

體育署發布新聞稿表示，空手道隊出國參賽前，11月11日進行核酸檢測，全隊均陰性，11月13日抵達杜拜參加2021年第25屆世界錦標賽、11月22日代表隊前往哈薩克國家運動選手訓練中心移訓，隨後12月15日前往參加亞洲錦標賽，期間配合兩賽會及訓練中心的防疫規範，進行核酸檢測後，全隊同樣均為陰性。

體育署指出，參賽結束後，代表隊12月24日返抵桃園國際機場，12月25日下午陸續接獲通知報告呈陽性，目前共11人已陸續收治於各醫療院所。

體育署表示，和國訓中心第一時間收到訊息後，已立即與代表隊教練及選手保持聯絡，同時也與相關單位聯繫持續掌握最新狀況，後續治療期間相關需求，體育署與國訓中心也將全力提供支援與協助，希望教練選手專心配合治療，早日康復並健康回歸訓練場域。

另外，體育署指出，據了解，這次參賽的日本、香港、泰國等代表隊也傳出有選手確診，顯示全球疫情仍嚴峻，防疫措施仍不得鬆懈，後續各運動代表隊出國參賽前，將持續加強教練選手防疫教育與宣導，及落實防疫措施的觀念，以確保自身與團隊的健康。

除此之外，今日也新增1例檢疫攔截確定Omicron病例。

Photo credit:指揮中心

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範