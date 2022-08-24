台南逃犯殺警案，《警械使用條例》與《外役監條例》下會期將儘速協商修法

外役監的林信吾返家探視逾期未歸犯下殺警案，震驚各界；外役監的管理規範標準，以及警察在執勤時的裝備等，都成為檢討重點，總統蔡英文昨（23）日蔡表示，已經指示行政院和相關部會，不但要依法嚴查嚴辦，更要推動《警械使用條例》加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。法務部長蔡清祥也表示，不足之處會檢討修法，包括重刑犯如殺警案等不許到外役監。民進黨立法院黨團總召柯建銘則在臉書表示，對悲劇表達哀悼，相關修法將儘快討論，已和國民黨團達成共識，下個會期就處理。

《警械使用條例》可以怎麼修？

立法院內政委員會2020年12月28日排審《警械使用條例》，當時政院版草案明定，警械包含警棍、警刀、槍及其他器械；警察人員執行職務因未攜帶警械、未能有效使用警械或認以不使用警械為適當時，得使用其他足已達成目的物品，物品使用時視為警械。

當時經立委討論後，初審通過《警械使用條例》，明定警員執行勤務時，若自身生命受到威脅且無法有效使用警械時，得使用其他物品代替警械。但內政部成立調查小組調查警械致死等關鍵條文，則保留送交協商。

不過柯建銘表示，因時任召委鄭天財不排委員會的朝野協商，程序無法繼續進行，所以全案目前仍尚待協商，希望下會期鄭天財能儘速排協商。以利院會三讀，這點今天與國民黨達成共識，下會期會儘速協商。

內政部次長陳宗彥在昨天則表示，《警械使用條例》草案2020年5月就已送立法院，該年12月也完成內容審議，但目前尚待立院推動。陳宗彥也說明，這次修法的重點是警員在使用槍械時，可以就現場的情況，若有適合的器具，也可視為警械；另外，就是以國家賠償原則推動，讓警員在使用警械時沒有後顧之憂。

行政院發言人羅秉成則表示，《警械使用條例》修法的重點是讓「警械使用範圍放寬」，讓使用上有更多彈性以保護警察，但難免有警察擔憂使用槍械的時機其後續責任，指出這部分在原條文內不盡明確，而現在依國家賠償法程序來處理，「國家負第一責任，值勤員警在使用警械所造成的人民傷亡，只有出於『故意行為』才求償，過失不求償。」

另外，羅秉成提到，內政部也將設立專家小組，對於用槍提出相關調查建議，讓司法在認定上更可觀、合理及可信。

相較於一般監獄，外役監採取低度戒護的作法，以協助受刑人培養自律能力。根據《財團法人民間司法改革基金會》說明，外役監是較開放、低度戒護的監獄類型。「外役」指的就是在監獄外工作，而外役監設置目的是在有監督但又不那麼嚴密的情形下，協助受刑人銜接將來出獄後的就業。

發生事件後，各界也開始檢討外役監的限制與規範。台北市議員徐巧芯就指出，時代力量曾試著將門檻修得更嚴格，「貪污犯不可以去外役監」，而國民黨除了主張貪污犯不得遴選以外，更排除了《刑法》235條和315條這種性隱私犯罪相關的犯行，皆不得遴選。然而民進黨的版本是放寬了遴選資格，本來累犯都不能遴選，現在變成「已執行完畢之前案均為受六個月以下有期徒刑者，不在此限」；最後通過民進黨版本。

蔡清祥則在行政院記者會上說明，依現行規定，犯毒品、侵害與脫逃罪，不得遴選為外役監，法務部將修正《外役監條例》，新增殺警等重大刑案不得列為遴選外役監的標準。他也表示，未來受刑人在服刑期間的教化與輔導要加強，經評估適合的人才到外役監。

柯建銘也表示，蔡清祥已經表示不足之處會檢討修法，待法務部將修正草案送進立法院後，民進黨立法院黨團必將列入優先法案，行政與立法將會密切配合，儘速完成立法。如果委員會協商沒有結果，才能再請立法院長游錫堃進行院會的朝野協商，以利院會三讀，這點與今天國民黨達成共識，下會期會儘速協商。

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