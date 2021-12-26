2021/12/26,
勞工

「不得轉換雇主，導致雇主盡可能壓低勞動條件」移工大遊行行前記者會，盼自由轉換雇主

「不得轉換雇主，導致雇主盡可能壓低勞動條件」移工大遊行行前記者會，盼自由轉換雇主
台灣移工聯盟移工大遊行行前記者會，現場展示由移工自製版畫拼湊而成的FREEDOM字樣布條｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣移工聯盟強調，換工作應該是天經地義，因為勞工應該有自由選擇自己工作的權利，同時作為面臨惡劣勞動環境的最後抵抗手段。而如果保障勞工自由選擇工作，雇主才有壓力改善環境。

台灣移工聯盟預計將於2022年1月16日舉辦「我要自由轉換雇主」移工大遊行，今（26）天在勞動部前舉辦行前記者會。

記者會中，台灣移工聯盟指出，因為不得轉換工作，移工只能忍氣吞聲，在惡劣的勞動條件下工作。另外就算雇主違反規定，移工還要經歷長時間的申訴才有轉換雇主的機會。GANAS印尼勞工團結組織會長 Fajar則表示：「因為我們轉換雇主權利被剝奪，導致雇主不在意我們的需求，盡可能降低我們的勞動條件。」

台灣移工聯盟舉辦移工大遊行行前記者會，要求自由轉換雇主

（中央社）台灣移工聯盟今（26）天表示，預計在明年1月16日舉辦移工大遊行，表達想要自由轉換雇主的心聲；勞動部表示，由於自由轉換雇主涉及聘僱安定性及修法，仍需凝聚社會共識再進行討論。

台灣移工聯盟今天舉辦「我要自由轉換雇主」移工大遊行行前記者會，遊行預計將於明年1月16日舉辦，倡議廢除「就業服務法」第53條第4項「不得轉換雇主或工作」的規定。

希望職工中心專員翁倩文說明，就服法規定移工在台從事包含家庭幫傭及看護工作、海洋漁撈工作、經中央主管機關指定或專案核定的工作者，不得轉換雇主或工作。

翁倩文說，另外在同法第59條則列出可轉換雇主的例外情況，如雇主或被看護者死亡或移民；船舶被扣押、沉沒或修繕而無法繼續作業；雇主關廠、歇業或不依勞動契約給付工作報酬經終止勞動契約等原因，移工才能轉換雇主。

移工：不得轉換雇主，導致雇主盡可能壓低勞動條件

台灣移工聯盟代表聶永莉說，因為「不得轉換工作」，因此移工只能忍氣吞聲，在惡劣的勞動條件下工作，才會有移工選擇負債回國、甚至逃跑；就算雇主違反規定，移工一來要蒐證，另外還要經歷長時間的申訴才有轉換雇主的機會；做為擁護人權的政府，應該開發給移工自由轉換雇主的權利。

聶永莉提到，就服法立法30年，引進藍領移工仍視為「奴工」；本次遊行也透過版畫表達移工渴望自由轉換雇主的心聲，除了以移工自製版畫拼成FREEDOM字樣的布條外，移工也會穿上印有版畫圖案的T恤走上街頭。

印尼籍移工Ani在自己製作的T恤上畫了一個哭泣表情，她說這就是自己的心情，其實很多移工感到害怕卻不敢出聲。

《聯合報》報導，台灣移工聯盟強調，換工作應該是天經地義，因為勞工應該有自由選擇自己工作的權利，同時作為面臨惡劣勞動環境的最後抵抗手段。而如果保障勞工自由選擇工作，雇主才有壓力改善環境。

《公視》報導，GANAS印尼勞工團結組織會長 Fajar表示：「因為我們轉換雇主權利被剝奪，導致雇主不在意我們的需求，盡可能降低我們的勞動條件。」

菲律賓移工Janice則表示：「大部分移工都有遇到雇主不當對待的各種不同狀況，但是這些犧牲之後還是不自由，我們需要的是自己轉換雇主。」

下載_(1)
Photo Credit :中央社
台灣移工聯盟26日舉辦「我要自由轉換雇主」移工大遊行行前記者會，印尼籍移工Ani穿著自己製作的哭泣表情T-Shirt說，這就是自己的心情，其實很多移工感到害怕卻不敢出聲。中央社記者張雄風攝 110年12月26日

勞動部：涉及聘僱安定性與修法

勞動部表示，目前就服法相關規範是原則禁止、例外同意，而移工在3年期聘僱期滿後也有轉換雇主的權利；至於自由轉換雇主，由於涉及聘僱安定性及修法，仍需凝聚社會共識再進行討論。

《公視》報導，勞動部勞動力發展署專門委員胡欣野回應，除了可能影響雇主引進的成本問題，也可能帶來失能家庭照顧的空窗期，因此還需要社會共識。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。