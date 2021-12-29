2021/12/29,
生活

【詐騙】好市多線上購物臉書粉絲專頁？Costco的免運費免代購？當心一頁式詐騙

【詐騙】好市多線上購物臉書粉絲專頁？Costco的免運費免代購？當心一頁式詐騙
Photo Credit: 關鍵評論網 / 鄭宇軒

我們想讓你知道的是

社群平台容易看到許多冒用企業形象的「線上購物」廣告投放，千萬不要上當了。

文：MyGoPen

節目意見募集中！歡迎點進問卷填寫建議。

在各種線上購物節期間都要提高警覺了，當心購物詐騙趁虛而入！你看過「好市多線上購物」的粉絲專頁和廣告嗎？近期MyGoPen收到不少民眾來信表示，在臉書上看到Costco的宣傳，還有網站可以下單商品。在此呼籲千萬不要上當了，這類內容都是來自詐騙網站。我們應該要怎麼辨識這些粉專或網站是不是「正版」的呢？一起把相關資安知識學起來，保護自己和親友！

假新聞S1EP6臉書詐騙示意圖1
Photo Credit: MyGoPen

好市多線上購物的冒用詐騙，會在社群平台看到這樣的版本：

📣Costco好市多年終下殺優惠！ ＸＸＸ年終慶典買一送一

查證解釋：

這些「詐騙」長得什麼樣子？

很多人會在臉書上看到以下類型的廣告，打著「好市多線上購物」的名義，並使用「年終下殺優惠」、「慶典下殺優惠」等話術，吸引民眾點擊連結。

假新聞S1EP6臉書詐騙示意圖2

Photo Credit: MyGoPen

或者，有些人也會在臉書上看到這類粉絲專頁，放著大大的好市多Costco字樣和圖片，就是為了取信於民眾，希望有人能因此上鉤。但事實上，這些專頁除了盜用企業形象之外，從粉專成立時間、過去的名稱、按讚人數、留言等細節都可以嗅出「詐騙」的端倪。

S1EP6臉書詐騙示意圖3

Photo Credit: MyGoPen

首先我們都可以透過粉絲專頁資訊透明度的區塊資訊來檢視，同時可以在FB廣告檔案庫發現這個粉絲專頁正在投放的廣告。

假新聞S1EP6示意圖4

Photo Credit; MyGoPen

有的時候我們會發現有些購物廣告貼文下方，有許多好評的留言或照片，實際上檢視這些留言的人，都是沒有什麼個人資料、註冊不久或是沒有什麼好友的不明帳號，而且都是在短時間內的同時留言，看到這樣類似的狀況，都要提高警覺唷！

假新聞S1EP6臉書詐騙示意圖5

Photo Credit: MyGoPen

另外實際點進去這些網頁，可以發現這很明顯就是所謂的「一頁式詐騙」，而且「網址」和好市多一點關係都沒有。

假新聞S1EP6臉書詐騙示意圖6

Photo Credit: MyGoPen

另外網頁上也缺乏公司資訊、聯絡電話，或者其他連結可以點擊，甚至還可以看到一些不明的用語和簡體字。

S1Ep6示意圖7

Photo Credit: MyGoPen

如何判斷是詐騙？

MyGoPen實際詢問好市多（COSTCO）。好市多呼籲，好市多會員只要看到網址不是「www.costco.com.tw」，卻聲稱是好市多線上購物的網站，都不要去相信。好市多線上購物的網站只有唯一一個

S1Ep6示意圖8

Photo Credit: MyGoPen

好市多也表示，Costco在台灣並沒有臉書專頁，只有網站；另外，若民眾有下載Costco的App，也可以從App連到線上購物網站。就只有這兩種管道，其他都沒有。

好市多官方網站也曾發佈「目前已知的詐騙案例」提醒民眾，網路上曾出現許多打著「好市多」名義的詐騙網頁。因此，若是看到網址並非好市多線上購物的官方網站「www.costco.com.tw」，就千萬不要點擊。

此外，好市多也不會在民眾造訪網站時，立即要求登入帳號，亦不會因支付方式認證問題而以中斷帳號爲由，要求更新支付方式。

因此，民眾下次要是再看到這種以任一知名量販店、商店等企業的名義，在臉書上投放廣告招搖撞騙的貼文，都要小心再小心，除了從粉絲專頁資訊透明度判斷是不是官方頁面之外，「網址」也是很重要的判斷依據，千萬不要上當了。

單位諮詢：好市多線上購物

資料來源：Costco - 目前已知的詐騙案例

其他影片參考查核報告：

本文經MyGoPen授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範


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