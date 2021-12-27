2021/12/27,
性別

無須變性手術，瑞士明年起16歲以上民眾可根據自我聲明合法變更性別

無須變性手術，瑞士明年起16歲以上民眾可根據自我聲明合法變更性別
圖為象徵LGBT的六色彩虹旗（左），以及象徵跨性別群體的跨性別旗（右）｜Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

目前瑞士部分地區規定，民眾須先接受賀爾蒙激素治療或變性手術，方可合法更改性別。《路透社》報導，若是要變更性別，部分地區會要求民眾證明新名字早已在日常生活中使用多年。

（中央社）自明（2022）年1月1日開始，瑞士民眾只要前往民政登記辦公室，即可合法更改性別。這項措施也讓向來保守的瑞士逐步邁向歐洲性別自我認同運動的前沿。

如今，瑞士加入愛爾蘭、比利時、葡萄牙和挪威的行列，成為允許國民在未進行賀爾蒙激素治療、專業醫療診斷或官方進一步評估的狀況下合法更改性別的少數歐洲國家之一。

目前在全球，只有20多個國家允許人民的性別選擇與醫療程序脫鉤。

根據瑞士民法新規定，任何16歲（含）以上、不須接受法定監護者皆可根據其自我聲明，在民政登記辦公室變更其性別和法定姓名。未滿16歲者或需成年人保護者則須取得監護人同意。

目前瑞士部分地區規定，民眾須先接受賀爾蒙激素治療或變性手術，方可合法更改性別。

《路透社》報導，若是要變更性別，部分地區會要求民眾證明新名字早已在日常生活中使用多年。

長期以保守社會聞名的瑞士9月投票通過同性伴侶公證結婚合法化，並認可他們收養子女的權利，成為西歐最後一個這樣做的國家。

其他歐洲國家情形如何？

在其他歐洲國家，包括丹麥、希臘和法國，當局已取消性別更改程序所需的變性手術、絕育或精神評估等相關醫療程序要求，但仍需其他步驟或條件方可更改性別。

《獨立報》（Independent）報導，西班牙政府在今年6月同意了一項草案，允許14歲以上的民眾變更性別，無需經過醫療診斷或是荷爾蒙療法。

在英國，一份由跨黨派組成的「婦女與平等委員會」（Women and Equalities Committee）提出的報告，指出應該允許跨性別者自主決定其性別，不需要經過「不公平且過度醫療化」的檢查。該委員會主張，跨性別者不需要再被要求取得性別不安（gender dysphoria ）的診斷。

英國在梅伊（Theresa May）執政期間曾有一項法案被提出，該法案允許民眾透過簽署一份文件聲明其性別的自我認同，無需提供相關的醫療診斷。但此法案最終並未通過。

台灣目前仍將性別重置手術及精神科評估作為變更法律性別的強制門檻，臺北高等行政法院雖於今年9月23日作出的判決中，允許一位跨性別者可不經手術而變更性別。但此案判決僅有個案效力。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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