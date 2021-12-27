諾貝爾和平獎得主、南非屠圖大主教享耆壽90歲，曾直言批評種族隔離，也發誓不會敬仰恐同的上帝

（中央社）南非屠圖大主教（Desmond Tutu）26日辭世，享壽90歲。他生前從不畏懼對當權者訴說真相，1984年以對抗國內少數白人專權，榮獲諾貝爾和平獎，堪稱南非的道德指標。

屠圖以直言不諱聞名，即使在種族隔離的歧視政權垮台後，也從不避談南非的缺點和不義。2011年他在80大壽前告訴法新社：「人們認為你的名字或許能帶來些許改變，這是極大的殊榮和榮耀。」

不論是為了同志權利挑戰自己的教會、為巴勒斯坦建國遊說四方、或是點名南非執政黨非洲民族議會（ANC）貪腐，屠圖的行事作風高調，經常戳痛並使某些人反感。

即使是最親密的友人——已故前總統曼德拉（Nelson Mandela）都逃不過他的批評。屠圖在1994年與曼德拉起爭執，因他形容曼德拉的非洲民族議會有「搶肥缺的心態」。

不過屠圖的一切作為都帶有一種熱情洋溢的幽默感。愛說笑話的他隨時準備好起舞和放聲大笑，具有感染力的笑聲成為他的正字商標。

當曼德拉成為南非總統時，屠圖創造出「彩虹國度」（Rainbow Nation）這個詞彙來形容南非，並加以普及，當時他正擔任開普敦（Cape Town）首位黑人聖公會大主教。

屠圖30歲被授予聖職，1986年獲任命大主教，他運用自己的地位來呼籲各國制裁種族隔離行徑，之後又為全球不同人士的權利遊說，獲得許多人的欽佩。

曼德拉蹲了27年種族隔離苦牢後，1990年重獲自由的第一晚就待在屠圖的家。曼德拉曾說：「我相信上帝在等待這位大主教，他敞開雙臂等著歡迎屠圖。若戴斯蒙（屠圖）在天堂入口被拒，那我們所有人都進不去！」

西藏精神領袖達賴喇嘛形容屠圖是「心靈上的兄長」；愛爾蘭歌手鮑柏葛爾多夫（Bob Geldof）讚揚屠圖對當權者而言是「徹頭徹尾的討厭鬼」；美國前總統歐巴馬（Barack Obama）稱許屠圖是「道德巨人」。

辛巴威已故前強人總統穆加比（Robert Mugabe）則批評屠圖，稱他是「邪惡又忿世嫉俗的小主教」。

即使名揚全球，信仰仍是屠圖人生不可或缺的一部分。他的家族旅行包含默禱時段；在抨擊種族隔離之惡的公函中，他仍不忘簽上「上帝保佑你」等字樣。

南非最後一位白人總統、上月辭世的戴克拉克（FW de Klerk）說過：「我對他的無懼產生極大敬意，那不是一種狂野的無懼，而是根植於他對上帝的深切信仰。」戴克拉克因領導南非從白人專權過渡到民主制度，而於1993年與曼德拉共享諾貝爾和平獎榮譽。

屠圖1996年自大主教職位榮退，以領導「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）、深入探究南非的殘忍歷史。隔年他被診斷出罹患前列腺癌，多次接受治療。

真相與和解委員會在30個月內揭發種族隔離的恐怖過往，屠圖在最初某場聽證會曾崩潰哭泣。

獲獎無數的屠圖為反童婚、西藏議題發聲，也呼籲西方領袖應因伊拉克戰爭受審，晚年支持安樂死。屠圖也曾發誓不會敬仰恐同的上帝，他說：「我拒絕到歧視同性戀者的天堂。我會說不好意思，我寧願到另一個地方。」

屠圖1931年10月7日生於約翰尼斯堡（Johannesburg）西方小鎮克來斯多（Klerksdorp），父母親是學校老師和家務工。

屠圖追隨父親的腳步接受教職訓練，後來他因不滿黑人學童教育體系較差，促使他成為神職人員。

屠圖在英國住過一段時間，據他回憶，他會無端問路，只是為了聽白人警察叫他一聲「先生」。

屠圖堅信南非黑人與白人和解，1994年他曾說：「我漫步在雲端，感覺不可思議，好像戀愛了一樣，我們南非人會成為這個世界上的彩虹子民。」

但種族隔離結束後的南非卻令他愈來愈沮喪，他早年對民主的高度期盼，因暴力、不平等和貪腐而幻滅。

屠圖從未加入非洲民族議會，2013年他說自己不會再把票投給該黨，不過老友拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）2018年當選總統後，重建了雙方的關係。

今年5月，屠圖罕見公開露面，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，當時他乘坐輪椅出現在醫院外，只對大家揮手而未發言。

屠圖與妻子李亞（Leah）1955年結婚，兩人育有4個孩子。

預計明年1月1日舉行屠圖大主教告別式

南非諾貝爾和平獎得主屠圖大主教辭世享壽90歲，他的基金會「屠圖大主教智慧財產信託」表示，預計明年元月1日舉行屠圖的告別式。

法新社報導，屠圖大主教智慧財產信託（Archbishop Desmond Tutu IP Trust）發表聲明指出，「雖然為期一週哀悼的各項安排還沒敲定」，不過在此期間，預定明年元月1日在開普敦（Capetown）舉行屠圖的告別式。

路透社報導，屠圖大主教智慧財產信託指出，屠圖今天清晨在開普敦的安養中心「安詳」辭世，12月31日他的靈柩將暫厝於開普敦的聖喬治大教堂（St George's Cathedral），隨後於元月1日在同一地點舉行告別式。