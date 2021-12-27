美國漢學家史景遷享壽85歲：擅長歷史書寫「說故事」，曾多次批評中國的近代史教育

國際知名漢學家、中國史學者、美國耶魯大學教授史景遷（Jonathan Spence），在當地時間12月25日逝世，享壽85歲。

史景遷妻子、台裔歷史學家金安平證實，史景遷因帕金森病的併發症在康乃狄克州家中逝世。史景遷出生於英國，原文名史彭斯（Jonathan D. Spence），在英國劍橋大學獲得學士學位，1959年史景遷以交換生身份到美國耶魯大學歷史研究所深造，師從芮瑪麗（Mary Wright），並在芮瑪莉推薦下，前往澳洲隨明清史權威學者房兆楹攻讀博士，其漢名史景遷即為房兆楹所命，原義為「景仰司馬遷」。

兩本史學巨作，奠定史景遷的史學地位

《香港01》報導，史景遷被認為是費正清（John King Fairbank）之後第二代漢學家中的代表人物，與孔飛力 （Alden Kuhn）、魏斐德（Frederic Wakeman）並稱「美國漢學三傑」。

自1974年以來，史景遷完成了14部有關中國的歷史著作，包括《追尋現代中國》、《天安門：知識份子與中國革命》、《王氏之死：大歷史背後的小人物命運》、《康熙與曹寅》、《利瑪竇的記憶宮殿》、《前朝夢憶：張岱的浮華與蒼涼》等。其中最廣為人知的作品是《追尋現代中國》，該書從17世紀明朝的鼎盛時期開始寫起，一直1989年天安門廣場示威活動。

根據蔣經國國際學術交流基金會出版的《十周年慶專刊》，由台灣的歷史學教授陳弱水撰寫的介紹中指出，史景遷在1975年出版《康熙自畫像》，這本書依照不同的主題，把康熙皇帝對自己的零星描述組織成文，儼然是康熙自傳。此書的根據全在原始資料，但構思新穎巧妙，文筆優美，能使異國久遠的往事陳跡在讀者心中留下鮮活的印象。

1979年，史景遷出版了《王氏之死》。這本書穿插利用地方志、地方官的見聞和蒲松齡的《聊齋誌異》，描繪17世紀後半山東郯城庶民生活的幾個片段。王氏的故事是本書的最後一個片段，她是一位已婚的女性，一次和人私奔，離開丈夫但又被愛人所拋棄，走投無路之下，回到丈夫身邊，後來在一個雪夜被丈夫勒死。這本書的特色是，史景遷以《聊齋誌異》為素材，試圖呈現庶民的心靈世界（蒲松齡是郯城的鄰縣人）。

《康熙自畫像》與《王氏之死》奠定史景遷在英語文化界的聲譽。

擅長歷史書寫「說故事」，史景遷作品一大特色

《香港01》報導，史景遷的著作不重理論，而是強調敘事、文筆流暢且注重人物描寫。史景遷的弟子、前任香港城市大學中國文化中心主任鄭培凱曾說，史景遷擅以優美文筆，將中國近代錯綜複雜的人物與史事，通過嚴謹的歷史考證，以「說故事」的方法娓娓道來，讓西方讀者也能「撥開雲霧見青天」。

《聯合新聞網》報導，對史景遷部分作品持尖銳批評態度的阿里夫・德里克（Arif Dirlik），曾概述史景遷表現在其作品字裡行間的兩個顯著特徵：致力於從不同文化的差異中，探求人類共同本性的人文主義追求；堅持的是不帶任何傲慢地面對不同社會之間文化差異的普遍主義立場。

曾訪問中國，也批評中國的近代史教育

《中時新聞網》報導，史景遷的第一次中國行是在美前總統尼克森（Richard Nixon）訪中國不久後的1974年，他與14位耶魯大學的教授一起到中國訪問，去了北京、天津、上海、廣州等地。

《自由時報》報導，史景遷曾多次批評中國的近代史教育，他表示中國人編的課本有一個缺陷，就是當他們講述中國近代歷史的時候，總是從19世紀中國受的屈辱和侵略開始切入，如果要更好地研究中國歷史，應該從17、18世紀的中國開始研究，因為當時的中國在世界上表現出一種更自信的姿態。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航