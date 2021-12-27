2021/12/27,
藝文

中國整肅演藝圈推「經紀人考試」，必須擁護中華人民共和國憲法，港澳台也適用

中國整肅演藝圈推「經紀人考試」，必須擁護中華人民共和國憲法，港澳台也適用
Photo Credit: AP/達志影像

我們想讓你知道的是

《演出經紀人員管理辦法》指出，香港特別行政區、澳門特別行政區永久性居民中的中國公民和台灣地區居民參加演出經紀人員資格認定考試，適用本辦法。

中國近期大舉肅清演藝圈，針對所謂的「善良風俗」做出更嚴格的界定，致使娛樂產業受到全面審查。根據「中國文化和旅遊部」24日發布修訂的《演出經紀人員管理辦法》，其中指出藝人經紀人必須考取資格認定檢驗，通過考試才能在中國從事演出經紀活動，港澳台的經紀人也適用。新規要求經紀人認同中國憲法，2022年3月1日實施。

在《演出經紀人員管理辦法》第一章的總則之中，明確指出這是為了加強演出經紀人隊伍建設和管理，明確演出經紀人的權利和義務，規範演出經紀行為，促進演出市場繁榮健康有序發展。

而約束範圍則包括個體演出經紀人和演出經紀機構中的專職演出經紀人；演出經紀活動明確為演出組織、製作、行銷，演出居間、代理、行紀，演員簽約、推廣、代理等等。

《演出經紀人員管理辦法》考試一年舉行一次，考試結束20個工作日內公布分數，由中國文化和旅遊部核發資格證。符合資格報名考試的條件如下：

  1. 具有中華人民共和國國籍
  2. 擁護中華人民共和國憲法，具有良好的政治素質、業務水平和道德品行
  3. 具有高級中學、中等專業學校以上學歷
  4. 年滿18周歲，具有完全民事行為能力的自然人。

再來是就業規範，《演出經紀人員管理辦法》指出，經紀人不得有下列行為：

  1. 在兩家以上演出經紀機構從業
  2. 出租、出借演出經紀人員資格證
  3. 為含有《營業性演出管理條例》第二十五條禁止內容的演出提供服務
  4. 隱瞞、偽造與演出經紀業務有關的重要事項
  5. 對演出活動進行虛假宣傳
  6. 為演員假唱、假演奏提供條件
  7. 其他擾亂演出市場秩序的行為

最後，《演出經紀人員管理辦法》也指出，香港特別行政區、澳門特別行政區永久性居民中的中國公民和台灣地區居民參加演出經紀人員資格認定考試，適用本辦法。

若演出經紀人違反上述相關規定，由縣級以上文化和旅遊行政部門責令改正；情節嚴重的，依法認定為文化市場失信主體，實施聯合懲戒。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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