《革命分子耶穌》：「猶太人的王」希律率領羅馬大軍直逼耶路撒冷，將安息人逐出聖城

文：雷薩．阿斯蘭（Reza Aslan）

猶太人的王

羅馬占領猶太地區之後，騷亂不停。羅馬因龐培與昔日盟友凱撒的鬥爭，而陷入自我殘殺的內戰。哈斯蒙王朝的遺民仍不死心，繼續爭取龐培與凱撒的支持。辛苦耕耘上帝土地的猶太農民，生活日漸惡化。好幾個世紀以來，小農一直是猶太地區農村經濟的基石，現在卻遭土地貴族蠶食鯨吞，尤其當羅馬貨幣大量湧入之後，兼併之風更是愈演愈烈。

羅馬統治時期的快速都市化，促使鄉村人口大量遷入城市。過去勉強讓鄉村糊口的農業，現在幾乎將所有糧食送進城市人肚裡，鄉村的農民因此陷入貧窮與饑餓。農民不僅一如過往必須繳稅給聖殿祭司、負擔聖殿的什一稅，現在還被迫向羅馬進獻龐大的貢金。對農民來說，總共的稅額竟高達農作年產量的一半。

在此同時，連年的乾旱使大片農地被迫休耕與荒廢，許多猶太農民因此淪為奴隸。努力想守住荒地的農民，別無選擇，只能向土地貴族借高利貸。雖然猶太律法禁止收取高利，但窮人未按時還款就要遭受鉅額罰款，因此基本上跟高利貸無異。甚且，土地貴族預料農民一定會拖欠借款，他們算準了這點。如果欠款未能按時付清，那麼農民的土地就會被貴族沒收，農民因此淪為佃戶，以佃農的身分為新主人耕種。

羅馬征服耶路撒冷不到幾年，農民的土地完全被侵奪，喪失田產的農民無法養活自己與家人。許多農民到城裡尋找工作。但在加利利，一些流離失所的農民與地主放下鋤頭，拿起刀劍反抗那些造成他們苦難的人。這些農民戰士隱身在加利利鄉野的洞穴裡，對猶太貴族與羅馬共和國的代理人發動一波波的攻擊。

他們漫遊於鄉間，糾集一批境況悲慘、流離失所、債臺高築之人。他們劫富濟貧，彷如猶太人的羅賓漢。對支持他們的人來說，這群四處打劫的農民反映了窮人的憤怒與痛苦。他們是英雄：是反抗羅馬侵略的正義象徵，替天行道懲罰不仁不義的猶太人。但羅馬人卻對他們有不同說法。羅馬人叫他們lestai：強盜。

「強盜」通常指稱叛軍或造反者，這些人發起武裝抗爭，反抗羅馬或通敵的猶太人。對羅馬人來說，「強盜」與「竊賊」或「暴民煽動者」是同義詞。但這些人並不是普通的罪犯，這些強盜代表最早反對羅馬占領的民族抵抗運動者。或許也可以說他們發動的是一場農民暴動：這些強盜受到許多貧困村落的歡迎，如以馬忤斯（Emmaus）、伯和崙（Beth-horn）與伯利恆。

但這些強盜不只是暴動者，他們也宣稱自己是代表上帝施行懲罰的人。他們讓首領戴上代表《聖經》諸王與英雄的象徵物，並且宣示他們的行動是為上帝國度的重返鋪路。這些強盜利用了巴勒斯坦猶太人在羅馬入侵之後普遍懷抱的末日期待，最令人敬畏而充滿魅力的強盜頭子希西家，就公然宣稱自己是彌賽亞，是被應許帶領猶太人恢復光榮之人。

彌賽亞的意思是「受膏者」。這個頭銜是指在獲得聖職的人身上傾倒或塗抹油：聖職可以指國王，如掃羅、大衛或所羅門；可以指祭司，如亞倫與他的兒子，這些人受到祝聖，而能從事上帝的工作；可以指先知，如以賽亞或以利沙，他們天生就與上帝有著特殊關係，由於他們與上帝極為親密，因此人們視他們為上帝在塵世的代表。彌賽亞—一般相信彌賽亞是大衛王的子孫—的主要任務是重建大衛的王國與以色列國度。

因此，在羅馬占領時期自稱是彌賽亞，等同於向羅馬宣戰。事實上，這一天真的到來了，憤怒的農民日後成為狂熱革命分子末日大軍的骨幹，他們終將讓羅馬人丟盡顏面地逃離耶路撒冷。話雖如此，在羅馬占領初期，這些強盜其實不過是一群令人討厭的烏合之眾。必須有人出面遏止這群人，恢復鄉村的秩序。

日後出現的這個人，是來自以東聰明而年輕的猶太貴族，名叫希律。希律的父親安提帕特（Antipater）幸運地在龐培與凱撒的內戰中選對了邊。凱撒為了獎勵安提帕特的忠誠，於西元前四十八年給予他羅馬公民身分，而且讓他代表羅馬統治全猶太地區。

幾年後，安提帕特去世，他在死前為了鞏固家族在猶太人當中的地位，特別任命他的兒子法薩埃爾（Phasael）與希律分別出任耶路撒冷與加利利的總督。希律當時可能只有十五歲，但他馬上顯露領導才能，以及他對羅馬的忠心。他曾對強盜集團發動血腥的鎮壓行動，甚至抓到了強盜頭子希西家並且砍下他的頭，（暫時）消滅了四處橫行的盜匪。

正當希律平定加利利的盜匪時，安提哥諾斯（Antigonus）在耶路撒冷發動叛亂。安提哥諾斯是阿里斯托布洛斯的兒子，阿里斯托布洛斯在羅馬入侵之後，不僅失去了王位，連大祭司一職也拱手讓給了他的兄弟希爾卡諾斯。在羅馬的宿敵安息人的協助下，安提哥諾斯於西元前四○年圍困耶路撒冷，並且俘虜了大祭司希爾卡諾斯與希律的兄長法薩埃爾。希爾卡諾斯被弄到殘廢，根據猶太律法，他從此沒有資格擔任大祭司；希律的兄長法薩埃爾則在獄中自盡。

羅馬元老院認為，要從安息人手中收復耶路撒冷，最有效的方式是任命希律擔任屬國國王，讓他為羅馬攻下耶路撒冷。在羅馬帝國初期，任命屬國國王是相當普遍的做法，這樣能讓羅馬在擴張疆土的同時，不需要耗費太多寶貴資源去直接統治征服的省分。