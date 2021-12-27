2021/12/27,
國際

蘇丹反軍事政變示威，民眾要求回歸文官統治，數週以來造成至少48人身亡

蘇丹反軍事政變示威，民眾要求回歸文官統治，數週以來造成至少48人身亡
蘇丹人上街抗議軍事政變｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

蘇丹醫生中央委員會指出，在25日的抗爭中有178人受傷，其中8人遭實彈打中。他們更指出，軍方在追捕傷者時來到醫院，不但朝醫院施放催淚瓦斯，更攻擊醫生與傷患。

蘇丹軍方在10月25日發動軍事政變，之後蘇丹民眾持續反抗軍方統治。儘管後來軍方將總理復位，但抗爭仍持續延燒。

25日蘇丹群眾再度走上街頭，聚集在總統府前抗議，卻遭軍方以催淚瓦斯驅離，過程中更有178人受傷。而蘇丹民眾數週的反政變抗爭以來，至少有48人身亡。

蘇丹民眾抗議要求回歸文人統治，軍方以催淚瓦斯驅離

《半島電視台》指出，25日數以萬計的蘇丹民眾走上街頭，在首都喀土穆（Khartoum）抗議蘇丹政變，同時要求軍方不能在選舉前的過渡時期掌權。抗議群眾聚集在總統府抗議，卻遭軍方施放催淚瓦斯驅離。

這是蘇丹群眾在這週的第二場示威。軍方在示威前，封鎖了首都喀土穆到恩圖曼（Omdurman）間的橋梁和主要道路。同時更將首都的網路關閉，當地居民也無法撥打或接通電話。

在遊行中，蘇丹群眾揮舞旗幟、鳴鼓抗議並大呼口號，要求軍方「回軍營去」，同時要求回歸文官統治。

不過對於和平的示威活動，軍方以暴力以及催淚瓦斯回敬。《路透社》報導，蘇丹醫生中央委員會（Central Committee of Sudanese Doctors）指出，在25日的抗爭中有178人受傷，其中8人遭實彈打中。

《半島電視台》報導，蘇丹醫生中央委員會指出，軍方更在追捕傷者時來到醫院，不但朝醫院施放催淚瓦斯，更攻擊醫生與傷患。

《法新社》指出，數週的抗爭以來，至少有48人身亡。喀土穆市政府則警告，安全部隊會「懲治違法且製造混亂的人」。

蘇丹發生了什麼事？

雖然蘇丹軍方在11月將總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）復位，並簽署過渡政府協議，然而民眾並不買單，一來擔心懷疑協議的效力，二來不信任這份協議，而反政變抗爭仍持續延燒。

《半島電視台》報導，12月19日，抗爭群眾同樣聚集於總統府，靜坐表達訴求。當時至少3位示威群眾遭殺害，更有超過300人受傷。聯合國更指出，在上週末的抗爭中，接獲性侵通報案。至少有13名女性遭到安全部隊人員性侵。

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核稿編輯：翁世航


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