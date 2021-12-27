內政部「旅館轉型社宅計畫」元旦上路，規劃2年2萬戶提供青年與弱勢族群

（中央社）內政部今天說，行政院已核定將旅館及公私有房舍轉型為社宅計畫，明年元旦將上路，透過減免稅賦、補助費用等誘因，鼓勵業者申請，規劃2年內將2萬戶旅館及公私有房舍轉型為社宅。

協助旅館業者轉型社會住宅

內政部上午透過新聞稿指出，行政院已於16日核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，營運管理以3年為1期，透過減免稅賦、補助費用、輔導轉型與貸款協助等誘因，鼓勵旅館業者及租賃業者申請，協助旅館業者渡過疫情。

內政部表示，評估交通部統計的國內一般旅館3300家、超過16萬房間數的一成約1.6萬戶，以及部分公私有房舍約4000戶參與，以2萬戶為計畫戶數。

內政部說，參與轉型的既有旅館業者，將比照社宅享有免地價稅、免房屋稅，以及居住租金收入免徵營業稅的優惠，並由住都中心補助業者改裝修繕每戶新台幣4萬元，停業旅館額外增加1萬元；以市價租金5折、7折及8折承租，提供租金差額補助。另補助簽訂租賃契約的公證費最高3000元。

內政部表示，地政司將專案輔導有意願轉換跑道的旅館業者取得租賃業者資格，交通部觀光局也會依據「交通部觀光局振興觀光產業融資貸款及利息補貼作業要點」，給予專案貸款與融資管道協助，讓業者能真正感受到政府在財務面及政策面的支持。

內政部指出，這項計畫規劃以整棟旅館轉型為社宅為優先，將採取「國家住都中心擔任申辦者」、「旅館業者擔任申辦者，請租賃業者代管」或「租賃業者擔任申辦者」三種模式來辦理。

為鼓勵既有旅館響應，內政部說，營建署已在11月到12月間，偕同交通部與住都中心到六都與各地租賃公會及旅館公會成員說明。近期住都中心也將公布申請條件、規格審查要項、申請書圖範本等，讓業者能進一步評估物件適合性及財務可行性。

內政部強調，旅館轉型社宅，防火避難設施及設備安全，都需符合建築法及消防法相關規定；未符合者，住都中心將要求改善，在審查同意後才予以補助，以確保居住公安及消防安全。

內政部說，期盼經由跨部會資源的整合及民間力量的投入，讓既有旅館與閒置房舍成功轉為社宅，提供青年及弱勢族群初期打拚的起家厝，以落實居住正義。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航