【致憤青．文協影展】專訪策展人楊元鈴：我希望透過電影，與百年前的文協對話

文：蔡曉松

文化部指導、國家電影及視聽文化中心（下稱影視聽中心）主辦的「致憤青・文協百年紀念影展」，是影視聽中心於新北市新莊區新址落成後的第一檔重點影展。以台灣文化協會的百年紀念為背景，「致憤青」為主題，重訪百年來的時代變化，向歷史中的反抗者致意。

本次影展由資深策展人楊元鈴進行策展，共有「復刻時代記憶」、「理想繼續燃燒：時代」、「理想繼續燃燒：台灣」、「焦點影人：黃明川」四大單元，共計32部影片選映。本篇專訪邀請楊元鈴分享策展思維，展開其與百年前時代青年隔空對話的脈絡梳理。

Q：「致憤青・文協百年紀念影展」以1921年日治時期成立之台灣文化協會（下稱文協）百年紀念為背景。值此重要年份，藝文各界都發起相關紀念。開頭想先請教，影視聽中心為台灣影視文化推廣基地，會以甚麼樣的角度切入對台灣文化協會的百年紀念？

文協成立的精神是撼動台灣民眾，透過文化或藝術活動去啟迪民智，如同 蔣渭水《臨床講義》 指出台灣罹患「智能不足」。不只是在講文盲問題，也是理想與自決意識的欠缺。我想，這個想法到今天也還適用。

為了紀念文協百年，文化部推動全台各地相關活動，文學界有國立台灣文學館的「百年情書特展」、臺北市立美術館有「走向世界：台灣新文化運動中的美術翻轉力」，當然也包括音樂等不同領域。影視聽中心方面，則希望以影展加入文協百年的紀念行列。

構思與策劃部分，我們先回到1921年，文協主要創立者是文學家、思想家，他們的作品偏向文字、美術等等。電影在那個時候是剛誕生不久的產物，在日治時期，文協尚缺乏資源與自製影像的能力，比較有關連的是，蔡培火相中電影啟迪民智的潛力，在1925年成立「美台團」[1]，以開發民智為宗旨放映影片，題材包括北歐農耕的科學新知、或思考個人社會價值的主題。

文化意義則是讓台灣人看見世界的樣貌。然而，美台團較像是將影像視為教育工具去下鄉巡演。所以，嚴格說起來，文協與電影的關係是相較薄弱的。

在理解上，我們並不是直接連結文協，而是用「致憤青」的概念向文協致敬。文協的重要性也不僅止於其成立並運作的20至30年代，更是文協發起人對於台灣人自決意識的提倡，直到現在都還被討論。所以，本次影展便以「對理想的時代對望」來發想策畫。

Q：在「復刻時代記憶」單元中，本次選映多部20年代經典名作，其中有些作品在影展手冊中甚至標註當時於台灣上映的年月。請與我們談談選映這些作品的策展思維。

我們想讓大家知道那時候的台灣人民看到甚麼電影，不一定是直接對應「美台團」，但剛好有川瀨健一先生對日本電影在台灣上映的史料研究，幫助我們找到這次放映的影片，影展手冊上面的特別標示，也是以川瀨先生的研究為主要參考對象。

我以兩個標準選擇「復刻時代記憶」放映的影片，第一是在當時台灣放映過、現在也被視為經典的作品；第二是電影的精神需包括一些對小人物的關注，有些作品也呼應當時日本「傾向電影」[2]的風潮。

我們希望復刻的時代記憶，就是文協精神，《東京進行曲》（1929）有對階級的描繪、《國士無雙》（1932）也有以階級為基礎的嘲弄；小津安二郎導演的《我出生了，但…》（1932）關於「人與群體」、成瀨導演的《與君別》（1933）則是以女性為關注對象。在當年崇尚宏觀的歷史敘事下，這些電影是比較特別的。

除此之外，即使是到現在來看，《波坦金戰艦》（The Battleship Potemkin，1925）革命與理想的意味仍然非常深刻。《爵士歌手》（The Jazz Singer，1927）做為影史前往有聲片時期的經典，我則是相當喜歡那句對白，「等等，你甚麼都還沒聽到呢」——儘管你以為自己都聽到、看到了，但如果缺乏意識，你其實甚麼都還沒聽到。

透過這些影片，我希望與當年的文協對話，我相信如果文協當時就可以辦一個「文協影展」，他們也會選擇同一批影片，這是我發想這個單元的方式。

Photo Credit: ©1960松竹株式会，影視廳中心提供 《我出生了，但…》劇照

Q：復刻精神之外，這次影展也策劃相關活動來復刻默片年代的觀影方式，請與我們多談談這個部分。

首先，我們在開幕片《鄧南光之風景寫真》（1930s-1940s）設計「音樂場」。鄧南光先生在20、30年代就是非常活躍的攝影家，電影的膠卷素材是他的兒子鄧世光先生，在1996年的時候捐贈給國家電影資料館。膠卷狀況很不一致，這次我們有機會把它翻出來進行數位化掃描，也發現這些膠卷影像就是最能讓我們直接回到文協時代的影像。

為了還原那個年代默片演出的觀影體驗，我們也設計現場音樂的表演。《鄧南光之風景寫真》片長很長（123 min），我們在比較精簡的「台北篇」，也就是摘選部份篇章的版本，請到客家歌手曾雅君與生祥樂隊來進行演出，也呼應鄧南光先生北埔人的身分。透過音樂演出與默片放映的結合，希望復刻當時電影觀看的狀態。

「辯士場」就是希望回到30年代以辯士為主的放映體驗，對我們來說，較大的問題是：哪些電影要搭配辯士，哪些不用？《東京行進曲》與《國士無雙》本次放映的都是殘本，不是完整版，可能會有一些閱讀上的難度，但這兩部殘本已經是現存最完整的版本，不看可惜。於是，搭配辯士講解這兩部作品應是好的選擇。

辯士這個身分，其實不同於現在的口述影像，他不只是輔助看不見銀幕的觀眾，而更像是說書人、吟遊詩人，帶有電影內容之外的演出性質。

這次放映的日本默片，有許多是完全無聲版，並沒有音樂搭配。我也想到將這些影片搭配辯士來進行「辯士場」，透過辯士的輔助介紹，在這些影片當中，上下兩集《七片海》（1931、1932）搭配辯士解說後會特別精采，因為它在當年是明星雲集的強片，但現在的觀眾都不太認識這些明星，辯士解說戲裡戲外的關係，會讓電影更有趣。