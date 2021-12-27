1月10日前維持二級警戒：28日開放下載「歐盟數位新冠證明」、6例Omicron境外移入皆突破性感染

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增16例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增16例境外移入個案，為12例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，其中亞錦賽空手道代表團成員新驗出一例。境外移入分別自美國（8例，案17027-案17028、案17031、案17033-案17037）、越南（案17029)、匈牙利（案17030）、哈薩克（案17032）、菲律賓（案17038）、韓國（案17039）、英國（案17040）、德國（案17041）及印尼（案17042）入境，入境日介於今（2021）年12月12日至12月26日。

12月28日開放下載數位新冠病毒健康證明

指揮中心表示，歐盟執委會於今年12月21日宣布我國正式加入「歐盟數位新冠證明」系統。而指揮中心將於12月28日上午8時開放我國「數位新冠病毒健康證明」供國人下載使用。

資訊組副組長龐一鳴表示，「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」的資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等均依照歐盟標準，完全依據歐盟一般資料保護規則的三大原則：最小使用、自行攜帶、可被遺忘。

龐一鳴也強調，就算是開啟飛航模式，不連接網路也可以開啟數位驗證，並且只會現場認證，因而政府不會因為驗證程式就知道民眾去了哪一國、哪個場所。

龐一鳴指出，目前只限制持有有效護照的國民前往申請。至於要如何申請，龐一鳴透過影片示範，表示只要透過電腦或手機辦理，4步驟就可以取得證明：

1. 輸入網址，網址為：https://dvc.mohw.gov.tw（將於12月28日上午8時開放）。

2. 確認身分：

（一）國人：（1）身分證號+健保卡號+有效護照號碼；（2） FIDO(為安全且便利的生物辨識方式，提供指紋或臉部辨識登入）+有效護照號碼；（3）自然人憑證+有效護照號碼。三種方式擇一。

（二）外來人口：（1）統一證號+健保卡號；（2）統一證號+入出境證號；（3） 統一證號+護照號碼。三種方式擇一。

3. 選擇項目：選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」。

4. 取得證明：於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜至超商付費列印。

指揮中心說明，「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國。另外，因為美國已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，國際航空運輸協會（IATA）之數位新冠證明亦與之互通，故持我國數位證明於國際旅行己不限上述的60國。

Photo Credit: 指揮中心

境外移入定序6例Omicron，2例施打3劑疫苗仍染疫

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新定序完成6例邊境攔截Omicron變異株病例。其中5例由美國入境，1例由英國入境。由美國入境的5例是在入境時採檢陽性，英國入境的1例則是在24日入境檢疫期間攔截。

值得注意的是，6例均曾完整施打疫苗，都屬突破性感染。其中有2例更在施打3劑BNT後，仍然染疫。羅一鈞提醒，就算完整接種疫苗，仍然要注意衛生。不過目前台灣驗出的Omicron病例均為輕症，尚未出現重症的情況。

Photo Credit: 指揮中心

另一方面，關於26日確診的返台亞錦賽空手道代表隊成員，羅一鈞表示，明天最初步的結果會出爐。

指揮中心說明確診代表團成員的現況，指出10位有症狀，包含發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、喉嚨癢等等，均沒有中重度狀況。而另外2位則無症狀。另外這12位病毒ct值介於11至34，不太一致，目前都在醫療團隊的監控之中。

維持二級警戒：改為搭機前須附2日內檢驗報告、移工轉換雇主不需PCR

指揮中心指出，12月28日至1月10日，全國維持二級警戒。指揮官陳時中也表示，春節專案期間還是會先維持二級警戒。

指揮中心表示，因應疫情升溫，Omicron變異株肆虐，自2022年1月4日零時起（啟程日），旅客搭機前應檢附之COVID-19核酸檢驗報告調整為「2日內」報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算，請旅客搭機前務必確認PCR檢驗報告符合以上規範。

另外指揮中心也宣布，移工轉換雇主及雇主調派移工變更工作地點，如已完整接種COVID-19疫苗，即日起無須事前檢驗PCR。

有條件放寬陪病人數上限至2人

指揮中心表示，鑒於國際疫情持續嚴峻，並考量住院陪病特殊需求，已於12月24日發函周知全國醫療院所，調整醫院門禁管制及強化住院病人之陪病者COVID-19疫苗接種規範，相關調整說明如下：

1. 陪病人數：

（1） 每名住院病人之陪病人數維持以1人為原則。

（2）若病人為兒童（12歲以下）、老人（65歲以上）、身心障礙、或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限得為2人，惟每名住院病人之陪病者公費篩檢仍為1名。



2. 篩檢規定：

（1）完成疫苗應接種劑次達14天（含）以上之陪病者，得免除入院篩檢及每週定期篩檢。

（2）未完成疫苗應接種劑次達14天（含）以上之陪病者，自明（2022）年1月1日起，入院進行公費篩檢（每名住院病人之陪病者限1名公費），且每週定期進行自費篩檢；自明年2月1日起，入院篩檢改為自費篩檢，且每週定期進行自費篩檢。



3. 篩檢方式：

（1）公費篩檢方式為抗原快篩或PCR核酸檢驗二者擇一，或同時執行；自費篩檢方式為抗原快篩（含家用快篩）或PCR核酸檢驗。

（2）若為「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除前述篩檢。