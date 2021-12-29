專訪Studio886：用東南亞語字幕看台劇，是影視作品出海的下一步

台灣的電視台將戲劇節目上傳至YouTube等國際影音平台播放早已不是新鮮事，但有沒有想過還能附上東南亞語言字幕，接觸到海外觀眾呢？事實上韓國、中國、香港的電視台或OTT平台早已這麼做，而台灣還在起步中。

Studio886是影視內容投資公司「柒拾陸號原子股份有限公司」旗下的子公司，而董事總經理楊志光正是這兩家公司的創辦人。楊志光接受《關鍵評論網》專訪時表示，手上握有豐富影視資源的香港TVB就是值得學習的對象，TVB早在YouTube推出越南、泰國甚至柬埔寨的子頻道，配上當地語言字幕，「出海」東南亞。

接下來Studio886也將在YouTube上設立各語言頻道，將台灣的影視內容推向東南亞、日韓與南美市場。

台灣影視內容重新連結東南亞

其實楊志光不是台灣人，而是出生於馬來西亞芙蓉市的華人。楊志光家裡是開茶餐室的，從小就被市中心的五家電影院包圍著，母親常讓他寫完作業後，一起去觀賞電影，讓楊志光自小就培養了對電影與影視產業的興趣。

Photo Credit：柒拾陸號原子提供 Studio886董事總經理楊志光

儘管楊志光後來是就讀台大機械系，但大學畢業後，除了第一份工作是在奧美廣告工作數年外，接下來都往音樂與影視產業發展了，包括曾在HTC 、台灣雅虎、華納音樂亞洲辦公室、MTV音樂電視台、台北之音電台、滾石唱片等公司擔任主管。而在2019年成立「柒拾陸號原子」前，楊志光是KKBOX集團的KKTV任內容暨商務長。

「柒拾陸號原子」背後是由KKBOX集團、台灣文策院、日本朝日放送集團共同投資成立的，至今開發了《76号恐怖書店》、《違反校規的跳投》、《追兇500天》等網路劇集作品。楊志光表示，未來這些作品都會上傳到東南亞區域IP的YouTube頻道，讓更多東南亞觀眾接觸到台灣的影視作品。

過去台灣的偶像劇曾風靡東南亞各國，如F4主演的《流行花園》曾掀起「台流」，但近年的影響力已不如韓劇、中劇。楊志光認為，之所以會由他來當推手，也許部分原因是因為他的東南亞背景吧，因為在台灣的馬來西亞華人，總扮演了協助台灣與東南亞搭接橋樑的角色。多元的背景讓楊志光觀察到，其身邊影視行業的台灣朋友好像都對海外市場沒熱衷度不高，因此覺得自己何不多如多花點力氣將台灣影視內容推向海外。

楊志光指出，同業也認可把影視內容產品「加工」（附當地語言字幕）後輸出海外的想法，但台灣各電視台平時忙著國內市場，無暇顧及海外，而且翻譯字幕也是吃力不討好的工作，因此也希望Studio886扮演內容整合商（Master Content Provider）的角色。

Studio886的計畫，是協助台灣各大電視台進行資源整合、系統翻譯、社群經營的合作，目前合作對象包括三立電視台、東森電視台、民視電視台、年代電視台、壹電視、大愛電視台、MOMO親子台、霹靂國際多媒體、首映創意公司、影一製作所與史坦利國際傳媒等台灣的影視公司。

分潤方面，由於是採在YouTube上播放影片的AVOD（Advertising supported Video On Demand）模式，因此會與合作方進行廣告分潤。根據Studio886提供的資料，未來該公司將把台灣的戲劇、綜藝、美食、行腳、布袋戲、動畫與紀錄片等影視內容，依據臉書、TikTok等不同社群媒體的特性，剪輯成適合的長度後，翻譯成英語、日語、印尼語、越南語、韓語、葡萄牙語、西班牙等七種語言字幕，上架至全球影音社群龍頭Youtube。

相比韓國、中國、香港的業者早已將自身的戲劇與節目跟Youtube等影音社群系統性整合、再制與向外推廣，台灣的步伐較慢。楊志光指出，如騰訊旗下的WeTV、香港的TVB，早已將內容「出海」，瀏覽數也相當大，尤其東南亞有許多華人，近年也有許多移居東南亞的中國人，影視方面的需求是有的。有了中國、香港業者的先例，也讓楊志光覺得台灣業者走這模式是可行的。

根據Studio886的統計數據顯示，台灣發布的影片，只有不到10%是來自台灣以外的觀眾，這意味著台灣戲劇與節目在經過轉譯與推廣後，仍有非常大的流量成長空間。楊志光進一步說明，儘管目前台灣有的電視台將完整版的影視內容放上YouTube了，也沒有網域上的限制，但因為沒提供翻譯字幕，使得非中文使用者有閱聽上的難度。

擁抱人口龐大的東南亞與南美市場

走進Studio886在忠孝東路上的辦公室，裡面的員工人數不到20人，那他們究竟要如何為台灣的影視內容製作外語字幕推向海外市場呢？楊志光表示，他們會以AI翻譯軟體，結合外部外語人才補正的方式進行。

楊志光指出，他們與外部廠商合作，以AI翻譯軟體對影視內容輸出字幕後，接著由通曉相關語言的人才進一步潤飾，如讓用詞的語氣更接近影視內容的情境。同時，也會由掌握相關語言的人才當小編進行社群推廣。

根據Studio886現階段的規劃，會將台灣影視內容翻譯成英語、日語、印尼語、越南語、韓語、葡萄牙語、西班牙等七種語言字幕。楊志光指出，之所以會有葡萄牙語、西班牙語，是因為這兩個語種是中南美洲國家通行的語言，龐大的人口市場是兵家必爭之地，如巴西的用戶數高居YouTube的全球前四大排名內，更是Netflix在美國以外的海外最大市場。