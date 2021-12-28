重大民生議題不能單純以「是或否」來決定，德國至今沒有中央層級的公投

很少人知道德國也有公投的制度，只是公民投票所表現的直接民主，在《德國基本法》中是屬於次要的層級。

公投在德國中央的立法層級中很少被動用，1994年最後修過的憲法規範中，認為事務性的問題不能常常被公民直接投票來體現，是因為公投的「是或否」的投票結果，會降低國家立法機關的立法權責，基本上他們認為許多公共事務應該是由協商而來，而非用是非題的選擇來取代。

相對於中央聯邦層級沒有公投的可能，地方各邦的公投就顯得容易多了，但地方各邦公投的立法層級不能高於中央的立法，如有一些修法的問題，也必須與中央不能牴觸為準則。

在筆者居住的巴伐利亞邦近年來就舉辦過兩次的公投，一次是禁止抽菸在本邦的立法方向，另外一次就是本邦是否該收取大學的學費，來做公民投票的表決。本城的公投，也曾做過要不要在本城特別闢建商圈。

中央層級的公投尚未成形

因為德國中央層級的立法至今仰賴國會民意代表來立法，所以一些民生重大議題決議無法由公投來直接體現民意。近來有一股公民團體的力量，正在醞釀推動中央層級的公民投票。今（2021）年的國會選舉就一起舉辦了第一次的類公民投票，也就是德國式的公投綁大選。

這項公民投票其實很多人並不知道，可能是宣傳不足或是其他因素，使得這項公投只是徒具操兵的形式，而沒有真正的太大的實質意義。會說此次德國的公投綁大選是操兵，主要是它就像一種問卷而沒有任何法源與效益。參加此類的中央層級的公投者，必須事先登記，才有資格投票。因為宣傳不足之故又需要事前登記，所以此次公投綁大選的公投者，多是對於公投議題有濃厚興趣或攸關個人利益者才會去投票。當然投票結果也都有超過90％的贊成，反對意見罕見地少，也就是因為樣本數不夠也不能做什麼立法的參考。

今年的類公投登記參加者有34萬人。而德國本身有6000萬人是具有選舉投票資格。此次具有選舉資格的人中，只有0.5％的選舉人登記類公投。而34萬的登記人中，也僅有16萬人在國會大選參與了公民投票。

此四項公投的題目，是有關器官捐贈是否要改成不登記就表示可以允許器捐，把過去要自己積極登記器捐，改為以後要自己積極登記不要器官捐贈，這樣才能比較容易取得器官捐贈的來源。第二項公投議題題為是否贊成醫院不能營利。第三項是以20個具體措施來減緩氣候變遷，讓地球升溫控制在2050年不超過1.5度。另外一個議題是希望公民投票的層級，可以升級到中央立法層級的公投，而非只有地方各邦的地方自治層級。

德國21公投協會的願望

這次舉辦的類公投是民間21公投協會自主籌辦，21代表是2021年，也是民間人士積極舉辦在德國中央層級類公投活動的第一年。它們只能希望有一天，經過他們小眾的宣傳與座談，會有更多人聽到並參與他們推動中央層級公投的工作，擴大的公民參與就是他們說服國會民意代表的籌碼。

他們希望透過籌辦類公投的活動所呈現的公民意見，可以在更多人數參與下更為國會民意代表所重視。比較有趣的是，他們在呈現公投結果之前，都有收集政黨表態的意見，供民眾在公投時參考。

就像他們推動公投目的時所說，透過民意代表的修法，在許多議題上常常被故意忽略，例如許多民生的重大議題在民間都有共識，但是就算是9月新選出的紅綠燈聯盟的新政府，也是故意拐彎抹腳，完全無視他們所提出長久以來弊案叢生、醫療保險公司以案件計酬給付的方式所造成的損害。

至於牽涉到國會本身利益的第四個公投決議，是要修法把公投層級提升到中央，這條民間有相當共識的公投結果，也完全沒有獲得任何國會政黨人士的回應。對國會民意代表而言，把公投提升層次，就是限縮他們自己的舞台，這就像要國會自我縮減席次一樣地困難。

此推動中央層級公投的協會，其經費都是募款而來，要宣傳擴大公投的必要性，自有一段很長的路要走。但是這樣的民間團體還是抱著希望繼續努力，似乎在民主的道路上，即使艱辛也只能勇於前進。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航