2021推薦書單【華文創作10本】：創作者對自由的終極追尋，適合獻給處處受限的我們

舊的一年過去，新的一年即將展開。新舊交替之際，讓我們先來回顧2021年的文學創作。《關鍵評論網》邀集了長期合作文學書評的作者們，各自就「華文創作」與「翻譯文學」兩大主題，推薦他們在2021年遇見的精彩作品。每位作者推薦五本作品，其中兩本會詳加描述推薦理由，另外三本則簡述推薦的原因。

文：洪啟軒（政大中文系、台大台文所碩士班畢業。喜歡寫字，以推廣書籍為職）

【主打推薦】

唐香燕、季季等《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選 卷三 她的花並不沉重》

較諸於白色恐怖受難者的剛性敘事以外，女性受難者的經驗無疑是經常性被忽略的。作為家屬、伴侶或者受難者本身而言，女性在時間與空間壓迫下呈現的身體、心靈扭曲，也未嘗不是一部史詩。《她的花並不沉重》可貴於揭示女性聲音的重要性，將追憶白色恐怖的多元聲道打開，形成盡量無人缺席的大合唱。

本系列共五卷，卷卷值得珍藏。《雪的重述・萌》將傳統作家與素人經驗並置，並網羅原住民視野，窺視白色恐怖對於童蒙時期的全面席捲，作為理解同時代人內心倉皇的幽冥物語。《地下燃燒》則譜出地下黨人的餘生、死亡乃至重聚，刻劃時代下理想青年的幻滅與不屈不撓，將猶如火焰般赤誠的心燃燒。《原地流變》則將身體與空間的扭曲一一講述，有人藏身壁縫數十年，更有人將特務潛藏的個人恥辱記憶終於釋放，讓扭曲的身心得以舒展筋骨。《失落的原鄉》有被迫逃亡者、營救者、活動參與者的記憶共同鳴響，打撈已塵封的記憶，回首故鄉與島嶼的暗冥。

從作家、傳者、記者乃至文學素人、見證者，共同譜出的真實情感經驗，比起小說藏在虛構與真實之間，散文的直球對決更為血淋、赤裸，乃至奪魂懾魄。編選者胡淑雯、童偉格的導讀，更是高度展現一種氣度，即文學該如何審視個人經驗以形塑美學，兩人導讀文之精彩、瑰麗又誠實，不亞於每年度的散文選收錄之作。

完整書評 ▶【書評】《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》（上）：時間永遠是傷痕最大的敵人

郝妮爾《卡西與他們的瓦斯店》

這是郝妮爾一鳴驚人的首部小說，沒有驚心動魄、百轉迴腸的劇情，亦不刻意賣弄知識、展現高超文字技巧。猶如作家盛浩偉評論莎莉・魯尼《正常人》的評語：「它的深刻之處在與表淺。」可以說整部小說都是由家常便飯式的日常起居、生活節奏建構起來的，但能耐住性子將讀者引誘入洞，不知不覺一頁一頁讀完，沒有峰迴路轉的刺激高潮，而全憑堆累出的情感與性格寫出動人長篇，是難能可貴、少見的奇異存在。

小說無意說教，但不意之間帶出階級、職業身分以及女性視野，微微顯露出個人神采的光輝，遊走在大眾之間，並非曲高和寡、孤掌難鳴，但又絕非是人人能讀懂箇中巧妙的細緻小說。在諸多機巧的劇情之中，特別將女性的為難、酸楚以及各路心思寫得維妙維肖，自然的敘述能力，精巧的用字遣詞，都在在證明這部小說難能可貴的地方，在於其能不著痕跡。

郝妮爾的《卡西與他們的瓦斯店》夾在甘耀明《成為一個真正的人》、徐振輔《馴羊記》、陳柏言《溫州街上有什麼》等眾多小說好手之間，猶如在眾星雲集的米其林星星餐廳之中，突然憑地冒出一間料好味美的清粥小菜深夜食堂，端上豐美味好的一碗清湯掛麵，特別感到誠意動人，毫不輸色並閃爍其間。

完整書評 ▶【書評】《卡西與他們的瓦斯店》：瓦斯工的女兒戳破假面，寫下「職業有分貴賤」的殘酷

【短評推薦】

吳岱穎《造夢者》

詩人吳岱穎 （1976-2021）英年早逝，才氣縱橫的《造夢者》收錄絕版詩作，忠實呈現《明朗》、《冬之光》的亮光與軌跡，是得以重新認識詩人的開始。

陳柏言《溫州街上有什麼》

溫州街應當已被文學爬犁重梳過無數次，但小說家以街為城，猶如班雅明式的建構屬於自己的記憶與文學流域，使溫城如貓跳般甦醒。

完整書評 ▶【書評】陳柏言《溫州街上有什麼？》：這是我輩的斷代，不再專屬於前人的溫州街

韓麗珠《半蝕》

繼去年《黑日》以後，香港情勢因國安法而更為險峻，小說家再度用散文之筆篆刻內心風景，以半蝕凝視深淵，另一半則冀望未來。

文：李修慧（台大中文系畢業，專長原住民、性別議題，目前就讀東華大學華文文學系碩士班）

【主打推薦】

栩栩《忐忑》

《忐忑》是詩人栩栩的第一部詩集，高中就開始寫作的她，十多歲就獲得無數大獎。對這樣早慧的詩人而言，2021年出版的這部詩集或許來的稍晚，但整本書的純熟、完美，讓人情願等待。

在現代詩的四個要素——節奏、意象、結構、內涵——之中，我認為節奏是最難以掌握、也最難以鍛鍊的。節奏完美的作品，能夠打造出與迥異於現實世界的「沈浸式」氛圍。而栩栩的作品最厲害的地方就在於節奏，正如詩人楊智傑對這本書的讚譽：「緩慢錘造文本深處的觸覺與聽覺」，《忐忑》中多數的作品，總能營造出籠罩讀者的特殊氛圍，讓讀者沉靜下來。

而在意象方面，栩栩善於融匯對立的意象，她的文字總能在極大與極小、神秘與清明之間來去自如。此外，她的詩中也常常出現慧黠的巧思，總是可以從的新角度，重新看待世間萬物。

而當她幽靜緩慢的節奏，遇上收放自如的意象，或靈動的巧思，又可以開展出另一重張力：在嫻雅悠緩的形式裡，有著自由靈巧的內涵。

現代詩發展至今一百多年，所有詩人無不戮力追求優美。在我心中，《忐忑》可以說是現代詩史至今，最優美、最雅緻詩集。

完整書評 ▶【書評】栩栩《忐忑》：鎔鑄舊字造出新詞，像是修煉千年而成的晶瑩琥珀

徐振輔《馴羊記》

《馴羊記》是年輕作家徐振輔的第一本作品，年僅二十多歲的徐振輔就學時代就獲獎無數，這本書也獲得2020年台北文學獎年金類首獎，而無論是內容跨度、哲學思考或是文字能力，這本書確實都不負盛名、令人驚艷。

在內容上，徐振輔結合了真實歷史、虛構故事，與自己走訪藏區的經驗。觸及的範圍內包含人類與自然環境與的關係，以及藏區宗教文化史。且他不只是談論藏傳佛教的文化，而是透過一篇篇的故事，從7世紀以前的苯教、8世紀後的佛教，一路講到到近代被中共「解放」、被商品化的西藏。

這本書中的各篇故事，各自獨立，但又環環相扣。整本書的末尾，徐振輔也將「自然－人類」與「苯教－佛教－近代西藏」兩條支線完美的縫合。他告訴我們，今日被邊緣化、被清洗的藏傳佛教文化，在7、8世紀時，可能是結合政治力量的強勢文化，且襲奪了當時苯教在高原的中心地位。此外，徐振輔更將將視野拉高，從人類歷史的紛擾，提升到全球共感的環境問題，以「歷史的遞嬗」隱喻「人類對環境不可逆的影響」。