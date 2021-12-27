2021/12/27,
藝文

《花神咖啡館》、《藥命俱樂部》名導尚馬克瓦利突然離世享年58歲，震驚各界

《花神咖啡館》、《藥命俱樂部》名導尚馬克瓦利突然離世享年58歲，震驚各界
《花神咖啡館》劇照｜Photo Credit: 聯影提供

我們想讓你知道的是

HBO發出聲明表示：「尚馬克瓦利是一位才華橫溢、極其敬業的電影人，他是一位真正非凡的天才，他為每場戲都注入了發自內心的深刻情感。他也是非常有愛心的人，而在他執導的每一位演員身上，他也付出百分之百的精神。我們對尚馬克瓦利突然去世的消息感到震驚，我們向他的家庭以及他的長期製作夥伴Nathan Ross獻上衷心的同理之情。」

曾經執導過《花神咖啡館》、《藥命俱樂部》、《那時候，我只剩下勇敢》等名作的加拿大導演尚馬克瓦利（Jean-Marc Vallee），稍早傳出於加拿大魁北克市郊外的小屋中離世，死因尚不清楚，享年58歲。

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Photo Credit: AP / 達志影像
尚馬克瓦利

根據《綜藝報》指出，尚馬克瓦利的製作夥伴Nathan Ross發出聲明表示：「尚馬克瓦利代表著創造力、真實性，他擅長以不同的方式嘗試事物，他是一位真正的藝術家，也是一位慷慨、有愛心的人。與他共事過的人都看到了他的才華和遠見。他是我的朋友、夥伴和哥哥。這位大師將被深深地懷念。而當我想起他與世界分享的美麗作品將繼續存在，這讓我感到欣慰。」

尚馬克瓦利出生於蒙特婁，並在魁北克大學學習電影，並在32歲的時候，1995年推出首部劇情長片《Black List》，而真正讓他在國際打響名號的作品，是2005年推出的《愛瘋狂》，橫掃加拿大極具知名度的金尼獎11項大獎，包含最佳影片、導演、原著劇本等等，除了金尼獎之外，《愛瘋狂》也入圍了歐洲電影獎、多倫多影展等等，尚馬克瓦利至此被廣泛注意。到了2011年，就推出了眾影迷們熟知的《花神咖啡館》，今（2021）年恰好是《花神咖啡館》問世10週年，台灣片商也在10月底將本片重映，引起不小熱潮。

而尚馬克瓦利之後一連推出了《藥命俱樂部》、《那時候，我只剩下勇敢》、《崩壞人生》等口碑不俗的佳作，且多次讓合作的演員入圍、獲得奧斯卡獎。

其中《藥命俱樂部》讓馬修麥康納（Matthew McConaughey）、傑瑞德雷托（Jared Leto）分別獲得奧斯卡最佳男主角、男配角殊榮；至於《那時候，我只剩下勇敢》也讓瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）、蘿拉鄧（Laura Dern）分別提名奧斯卡最佳女主角、女配角，尚馬克瓦利證明自己擅長執導北美的大明星們。

而在這些熱門電影之後，尚馬克瓦利也順利打進北美主流影壇，2018年便執導推出HBO旗下的熱門影集《美麗心計》，本片除了持續與瑞絲薇斯朋、蘿拉鄧合作之外，更加入了妮可基嫚（Nicole Kidman）、雪琳伍德利（Shailene Woodley）、亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）等多名知名影星，並且拿下黃金時段艾美獎8項大獎，包含最佳有限影集、導演等殊榮，讓尚馬克瓦利的知名度更上一層樓。

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Photo Credit: AP / 達志影像
尚馬克瓦利出席《美麗心計2》首映會

而尚馬克瓦利接下來也持續與HBO合作，包含已經推出的影集《利器》以及改編自暢銷小說《Sharp Objects》而尚未定名的全新影集。

有鑑於此，HBO也發出聲明表示：「尚馬克瓦利是一位才華橫溢、極其敬業的電影人，他是一位真正非凡的天才，他為每場戲都注入了發自內心的深刻情感。他也是非常有愛心的人，而在他執導的每一位演員身上，他也付出百分之百的精神。我們對尚馬克瓦利突然去世的消息感到震驚，我們向他的家庭以及他的長期製作夥伴Nathan Ross獻上衷心的同理之情。」

新聞來源

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核稿編輯：翁世航


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