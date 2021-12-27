緬甸克耶邦動盪8萬5000人流離失所，醫護人員赴當地秘密醫治染疫反抗軍

（中央社）一群緬甸醫護人員躲避軍政府，秘密輪班開設一處診所，替感染COVID-19的病人與反抗軍治療，所需藥品則須瞞過軍事崗哨，偷偷運送過來。

他們的行囊裡塞滿物品，隨時準備逃離。這群醫護人員發現，自今年2月軍政府發動政變以來，民間掀起公民不服從運動，而他們儼然站在第一線。根據當地監察團體統計，當局打壓異議分子已經造成超過1300人喪生。

人權團體表示，民間對政府機構發起杯葛，導致許多醫院缺少人手，許多參與抗爭活動的醫護人員遭到逮捕及殺害。

化名艾奈（Aye Naing）的醫護人員表示，政變發生後，她很快自公立醫院離職，並於6月自願前往緬甸東部克耶邦（Kayah）工作。軍政府與反政變武裝人士屢次在這裡爆發衝突。

她在一處廢棄學校裡搭建的診所內，接受法新社訪問表示：「每當戰鬥開始，我們必須逃走，跑到叢林裡躲起來。」這所學校因為附近德莫索鎮（Demoso）發生戰事而被廢棄。

A handful of Myanmar nurses hiding from the junta have been running makeshift clinics to treat Covid patients and resistance fighters with medicine smuggled past military checkpoints



With bags packed, they are always ready to flee https://t.co/PLCcDWdyUa pic.twitter.com/Av8GNqgoFT — AFP News Agency (@AFP) December 27, 2021

緬甸今年6、7月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，每日新增確診病例數攀升至4萬。軍政府表示，最進疫情已有緩和，每日確診數下降至150例，Omicron變異株也尚未在緬甸現蹤。

然而，由於公衛體系破敗，緬甸可以檢測的篩檢樣本數有限。

根據聯合國難民機構統計，克耶邦有約8萬5000人因為暴力衝突流離失所，許多人暫居在極為容易爆發疫情的擁擠難民營。

艾奈表示，她絕大多數病人都是這些失去家園的家庭，以及當地人民防衛部隊（People's Defense Force）的戰士。這些戰士在緬甸各地出現，挺身對抗軍政府。

她說：「我聽說這個區域沒有太多醫師和醫護人員，而村民需要幫助。因此，我決定來到這裡，試圖取得部分醫療補給。」

她的團隊利用簡陋工具替村民篩檢，檢驗結果陽性的人會拿到乙醯胺酚（Acetaminophen）或維他命，也是這裡僅有的藥品。

獲得捐贈的氧氣必須謹慎使用，因為重新填充氧氣瓶必須到最近的大城鎮，沿途需要通過多個軍事崗哨。

每次換班後，艾奈脫掉塑膠防護衣與口罩，進行消毒，準備下次輪班再用。

根據互動地圖的Insecurity Insight、醫生人權組織（Physicians for Human Rights）與約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布報告，政變發生後的6個月內，緬甸有190名醫護人員被捕，25人慘遭殺害。

但艾奈表示，「父母的支持使我堅強。我父親盡他所能把藥品送來」，她不會離開。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖文今年2月7日，仰光亞洲皇家醫院的醫護人員高舉三指，表達對在遊行民眾的支持

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！