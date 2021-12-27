2021/12/27,
國際

緬甸克耶邦動盪8萬5000人流離失所，醫護人員赴當地秘密醫治染疫反抗軍

緬甸克耶邦動盪8萬5000人流離失所，醫護人員赴當地秘密醫治染疫反抗軍
2月3日，仰光總醫院（Yangon General Hospital）醫護人員表達對政變的抗議。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據聯合國難民機構統計，克耶邦有約8萬5000人因為暴力衝突流離失所，許多人暫居在極為容易爆發疫情的擁擠難民營。化名艾奈（Aye Naing）的醫護人員不顧危險前往克耶邦秘密為當地反抗軍治療。

（中央社）一群緬甸醫護人員躲避軍政府，秘密輪班開設一處診所，替感染COVID-19的病人與反抗軍治療，所需藥品則須瞞過軍事崗哨，偷偷運送過來。

他們的行囊裡塞滿物品，隨時準備逃離。這群醫護人員發現，自今年2月軍政府發動政變以來，民間掀起公民不服從運動，而他們儼然站在第一線。根據當地監察團體統計，當局打壓異議分子已經造成超過1300人喪生。

人權團體表示，民間對政府機構發起杯葛，導致許多醫院缺少人手，許多參與抗爭活動的醫護人員遭到逮捕及殺害。

化名艾奈（Aye Naing）的醫護人員表示，政變發生後，她很快自公立醫院離職，並於6月自願前往緬甸東部克耶邦（Kayah）工作。軍政府與反政變武裝人士屢次在這裡爆發衝突。

她在一處廢棄學校裡搭建的診所內，接受法新社訪問表示：「每當戰鬥開始，我們必須逃走，跑到叢林裡躲起來。」這所學校因為附近德莫索鎮（Demoso）發生戰事而被廢棄。

緬甸今年6、7月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，每日新增確診病例數攀升至4萬。軍政府表示，最進疫情已有緩和，每日確診數下降至150例，Omicron變異株也尚未在緬甸現蹤。

然而，由於公衛體系破敗，緬甸可以檢測的篩檢樣本數有限。

根據聯合國難民機構統計，克耶邦有約8萬5000人因為暴力衝突流離失所，許多人暫居在極為容易爆發疫情的擁擠難民營。

艾奈表示，她絕大多數病人都是這些失去家園的家庭，以及當地人民防衛部隊（People's Defense Force）的戰士。這些戰士在緬甸各地出現，挺身對抗軍政府。

她說：「我聽說這個區域沒有太多醫師和醫護人員，而村民需要幫助。因此，我決定來到這裡，試圖取得部分醫療補給。」

她的團隊利用簡陋工具替村民篩檢，檢驗結果陽性的人會拿到乙醯胺酚（Acetaminophen）或維他命，也是這裡僅有的藥品。

獲得捐贈的氧氣必須謹慎使用，因為重新填充氧氣瓶必須到最近的大城鎮，沿途需要通過多個軍事崗哨。

每次換班後，艾奈脫掉塑膠防護衣與口罩，進行消毒，準備下次輪班再用。

根據互動地圖的Insecurity Insight、醫生人權組織（Physicians for Human Rights）與約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布報告，政變發生後的6個月內，緬甸有190名醫護人員被捕，25人慘遭殺害。

但艾奈表示，「父母的支持使我堅強。我父親盡他所能把藥品送來」，她不會離開。

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Photo Credit: AP / 達志影像
圖文今年2月7日，仰光亞洲皇家醫院的醫護人員高舉三指，表達對在遊行民眾的支持

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

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