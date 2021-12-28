2021/12/28,
中國

主導維吾爾人再教育營、「治疆有功」的陳全國，調離新疆躋身權力核心？

主導維吾爾人再教育營、「治疆有功」的陳全國，調離新疆躋身權力核心？
Photo Credit: AP / 達志影像

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在任期間，全面貫徹中國官方維穩政策，讓新疆成為國際社會關注焦點的治疆高官陳全國被調離新疆。有猜測稱，這位出身河南，第一個擁有西藏、新疆兩地區黨委書記身份的高官將進入中共核心領導層。

文：德國之聲中文網

據包括《人民日報》在內的中國官媒報導，中共高層日前決定，陳全國不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務。宣布馬興瑞出任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。

來自河南平興的陳全國1955年出生，現任中共中央政治局委員，曾任中共河南省委書記、河北省省長、中共西藏自治區黨委書記。從2016年開始任中共新疆維吾爾自治區黨委書記，同時兼任新疆生產建設兵團黨委第一書記、第一政委。

陳全國是第一個擁有西藏、新疆兩地黨委書記身份的高官。與其在新疆的前任張春賢相比，陳全國的治疆策略更為強硬。也曾經在當地的一次「反恐維穩誓師大會」做出過「在新疆，沒有穩定一切皆為零」的表述。根據中國官媒的報導，他的執政手段中，「暗訪」是他最喜歡的手法之一。

另有任用

在相關人事調換的聲明中，中國官方稱對陳全國「另有任用」。外界有猜測稱，在中共官方看來「治疆有功」的陳全國，有可能在明（2022）年中國共產黨的二十大上，躋身政治局常委會。

陳全國任期之間，新疆成為了全世界的一個熱門焦點。不僅僅是對當地維吾爾人宗教自由和人身自由的限制，中國官方設立的所謂「再教育營」系統，引發國際社會的廣泛批評和質疑。許多自稱是當事者的維吾爾民眾，指責這樣的「再教育營」實際上是關押洗腦維吾爾少數民眾的勞改營。而中國政府堅稱，「再教育營」給了有恐怖主義極端思想傾向的維吾爾人，重新開啟正常生活的機會。

新上任的馬興瑞祖籍山東，生於黑龍江，是中國力學工程師及航天領域的專家，曾任中國航天科技集團公司總經理、黨組書記，國家工業和訊息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長，中共廣東省委副書記、政法委書記，中共深圳市委書記，中共廣東省委副書記、省人民政府省長等職務。

如今出任新疆黨委書記後，有評論表示這位技術官員極有可能在二十大上進入中共中央政治局。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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